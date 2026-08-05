Buika y el poder de refugio de la música: “Un bagaje que nunca te abandona”.

Hay equipajes que nunca alcanzan para guardar una vida. Quien abandona su país suele dejar atrás la casa, la familia, las costumbres e incluso la lengua con la que aprendió a nombrar el mundo. Para Buika, sin embargo, hay algo que siempre consigue hacer el viaje completo: la música.

La cantante, nacida en Mallorca, hija de padres de Guinea Ecuatorial y residente desde hace años en República Dominicana, conoce de cerca una vida atravesada por distintas culturas. Quizá por eso, cuando la conversación gira hacia el éxodo de migrantes marroquíes por el estrecho de Gibraltar y la compleja realidad que viven Haití y República Dominicana, responde desde un lugar menos político que humano: el de quien cree que una canción puede convertirse en el único refugio que nunca abandona a una persona.

“La música es algo que nos ayuda en la increíble experiencia de vivir”, dice durante una entrevista con Excélsior, realizada con motivo del lanzamiento de Bailando, un sencillo de tintes disco y esencia flamenca que funciona como el primer vistazo a un álbum inédito que verá la luz en enero.

Tú te vas de tu tierra o llegas a una tierra nueva y la música siempre te acompaña. No siempre te puede acompañar la familia, no siempre te pueden acompañar los amigos... pero la música nunca te abandona, siempre te acompaña. Pase lo que pase, siempre hay una canción sonando para ti, y eso es una bendición.”

La reflexión no surge de manera aislada. Bailando nació, explica, como un homenaje a la resiliencia, a la capacidad de levantarse incluso cuando la vida golpea con fuerza. Porque, asegura, las heridas también encuentran una forma de sanar a través del movimiento.

“Éste es un homenaje a nuestra resiliencia, porque al final las penas también se bailan. Es un homenaje al amor propio y a agradecerle a Dios por todo lo que nos da de manera individual cada día”.

Ese mismo espíritu se expandirá en el disco que prepara desde hace meses, el primero de estudio que publica en varios años. La producción, adelanta, estará atravesada por una mirada optimista hacia un presente que considera cada vez más áspero.

Buika Cortesía

Resiliencia

Lejos de refugiarse únicamente en historias personales, Buika decidió escribir sobre aquello que observa alrededor: una naturaleza que describe como “querida, adorada y maltratada”; una sociedad donde las redes sociales han endurecido la manera de hablar entre las personas; la importancia de la familia y la necesidad de cuidar la salud mental en tiempos donde, afirma, sostenerse emocionalmente se ha vuelto un reto cotidiano.

Últimamente la sociedad se ha vuelto muy agresiva a nivel textual, a nivel de comunicación”, explica. “Este disco homenajea a nuestra resiliencia por lo que aguantamos y por lo que somos capaces de superar, porque estar en la mente de uno es complicado. También homenajeo a nuestra familia, a nuestras ganas de seguir... es un disco que realmente es muy positivo”.

Próximamente, Buika será distinguida como hija predilecta de Mallorca, reconocimiento que recibirá junto a Rels B. Más que asumirlo como una recompensa a su trayectoria, lo interpreta como un recordatorio de la responsabilidad que implica tener un micrófono frente a millones de personas. Para ella, cantar nunca consiste únicamente en entretener.

“Somos comunicadores universales, porque tú sabes desde dónde cantas, pero nunca sabes desde dónde te escuchan”.

Por ello, considera que quienes cuentan historias, ya sea desde un escenario o desde un medio de comunicación, tienen la obligación de construir puentes en lugar de profundizar las fracturas sociales.

“Los comunicadores tienen esa responsabilidad de luchar por la paz social, de no ser muy histriónicos, de no ser muy negativos, de no ser muy incendiarios. Tenemos que ser responsables a la hora de comunicar”.

Bailando llega en un momento en que Buika prefiere hablar de esperanza antes que de miedo. Frente a un mundo donde millones de personas siguen cruzando fronteras en busca de una nueva oportunidad y donde las conversaciones parecen cada vez más ásperas, la cantante cree que mientras exista una canción, siempre habrá algo capaz de recordarle a cualquiera, sin importar el lugar donde esté, que todavía pertenece a algún sitio.

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