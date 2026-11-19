Paty Navidad atraviesa un momento complicado tras la muerte de su mamá, María Luisa Lara Félix, quien falleció este jueves 19 de noviembre a los 74 años. La actriz dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió algunas fotografías de su madre y un mensaje con el que se despidió de ella.

La intérprete, que en distintas ocasiones ha hablado del cariño y la cercanía que tenía con su familia, dedicó unas palabras a María Luisa para agradecerle todo lo que hizo por sus hijos y las enseñanzas que les dejó a lo largo de su vida.

Gracias, madre mía, por ser la mejor madre, agradezco infinitamente tu amor y enseñanzas, no hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y en toda tu familia, escribió Paty al comenzar su despedida.

La actriz también recordó la fortaleza de su mamá y la manera en que enfrentó las dificultades. Aunque expresó el dolor que le provoca su partida, dejó claro que se queda con los recuerdos y el ejemplo que les dio durante tantos años.

Paty Navidad se despide de su mamá con emotivo mensaje

En su publicación, Paty Navidad acompañó el texto con una fotografía de María Luisa, a quien recordó como una mujer que supo salir adelante ante las dificultades. También compartió otra imagen en la que aparece tomada de la mano de su madre.

Junto a esta última fotografía escribió: "Gracias por todo, madre, me costó mucho soltarte, pero ya estás descansando en manos de Dios".

En su publicación, Paty Navidad acompañó el texto con una fotografía de María Luisa, a quien recordó como una mujer que supo salir adelante ante las dificultades. IG patricianavidad_oficial

En su mensaje, la actriz hizo referencia a las batallas que su mamá enfrentó durante su vida y a la actitud con la que logró salir adelante. Para ella, María Luisa fue un ejemplo de perseverancia que seguirá presente en sus hijos y demás familiares.

Fuiste una guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantable y con la mejor actitud, expresó.

Paty también habló del vacío que deja su ausencia y reconoció que el dolor por perderla es grande, aunque aseguró que el cariño que recibió de ella durante tantos años permanecerá en su familia.

Te quedas en mí y en toda tu familia, permanecerás por siempre en nuestro corazón y recuerdos, vivirás mientras nosotros vivamos, agregó.

La actriz cerró su despedida con una frase que resume la manera en que busca afrontar esta pérdida: "Buen viaje, guerrera de Dios".

Paty también habló del vacío que deja su ausencia y reconoció que el dolor por perderla es grande Paty Navidad

Hasta ahora, Paty Navidad no ha compartido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de su mamá. Tampoco ha informado si María Luisa padecía alguna enfermedad o si había enfrentado algún problema de salud antes de su muerte.

¿Quién era María Luisa Lara Félix, mamá de Paty Navidad?

María Luisa Lara Félix nació el 24 de junio de 1952 y era originaria de Culiacán, Sinaloa. Aunque mantuvo un perfil alejado de los reflectores, fue una persona importante en la vida de Paty Navidad, quien en diferentes momentos ha mostrado el lugar que ocupa su familia en su historia personal.

La muerte de su madre también llega después de que la familia enfrentara otra pérdida dolorosa. En 2016 falleció Iztel, una de las hermanas de Paty Navidad, quien padecía cáncer de mama.

María Luisa Lara Félix nació el 24 de junio de 1952 y era originaria de Culiacán

Aquella situación fue un golpe para las hermanas Navidad Lara, por lo que el recuerdo de las dificultades que atravesaron juntas también forma parte del mensaje que ahora dedicó la actriz a María Luisa.

Con esta despedida, Paty Navidad recordó a su mamá no sólo por el papel que tuvo en su vida, sino por el ejemplo que dejó a sus hijos. Aunque no dio más detalles sobre su fallecimiento, sus palabras dejaron ver lo difícil que ha sido despedirse de ella.