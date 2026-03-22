BTS regresa y desata euforia mundial desde Seúl ante miles de fans y millones en streaming

La capital de Corea del Sur se convirtió en el epicentro de lo que será un año de locura en todo el mundo.

Ayer, después de casi cuatro años, BTS regresó a los escenarios y presentó BTS EL COMEBACK EN VIVO en la plaza Gwanghwamun, donde poco más de 100 mil ARMY se reunieron para recibir con todo el amor a la boy band más famosa del mundo... pero no sólo estuvieron ahí.

En punto de las ocho de la noche, tiempo de Seúl, el escenario —que parecía una caja abierta— colocado en la plaza, se iluminó y la locura se desató ahí y en el resto del mundo, ya que los suscriptores de Netflix en 190 países tuvieron la oportunidad de ver en vivo el primer show de la gira. En México se transmitió a las 5:00 horas de ayer, y por eso los ARMY madrugaron o simplemente no durmieron para ver lo que muchas consideran el regreso del siglo.

Los primeros sonidos comenzaron a escucharse, esos que anuncian que algo va a suceder, y mientras en la transmisión una toma aérea sobrevolaba por algunas zonas que rodean la plaza como del palacio Gyeongbokgung y se acercaba al escenario, los gritos de las ARMY no se hicieron esperar cuando el ensamble coreográfico que acompaña a BTS se abrió y dejó ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes abrieron la noche con Body To Body, de su nuevo disco, ARIRANG.

Fotos: AFP, Reuters, DPA y tomada de Instagram

El arranque fue espectacular, ya que es la primera vez que la interpretan en vivo y, orgullosos de sus orígenes, no dudaron en invitar a un ensamble tradicional de Gwanghwamun, que interpretó dentro del mismo tema el Arirang, canción folclórica tradicional de Corea, considerada el himno no oficial del país y un símbolo de unidad cultural, y de la cual toma su nombre el décimo disco de BTS.

Las luces rojas iluminaron el escenario mientras un ensamble de bailarines vestidos como lo que se podría pensar ninjas acompañaron a los chicos mientras Hooligan —también de estreno— resonaba por las bocinas de la plaza y en las pantallas digitales del mundo.

Si algo caracteriza a BTS son las coreografías perfectamente montadas para cada tema que presentan. Y si bien los siete las saben de memoria, RM no pudo participar por la lesión que sufrió en uno de los ensayos... pero eso no fue impedimento para que desde la silla colocada en el extremo del escenario hiciera sus partes vocales y, siguiendo las indicaciones de los médicos, mantuviera reposo.

Así llegó 2.0, que también debutó en vivo y que estuvo acompañada por un ejército de lightsticks que no paraban de brillar en diferentes colores al ritmo de la rola.

No puedo creer que estemos los siete reunidos aquí hoy en este escenario. ¡Guau! Saben que ha sido un camino largo, gracias por esperarnos”, dijo J-Hope.

Miren esto, son muchas personas, gracias a los que están aquí y a los que se nos unieron por Netflix esta noche, ha sido un viaje muy largo, pero finalmente estamos aquí”, lanzó RM.

Es un honor presentarnos en Gwanghwamun, el lugar más histórico de Corea. Queríamos que este álbum capturara nuestra cultura”, agregó V, en medio de los gritos de los fans.

Así llegó el turno de Butter, de su disco Proof, la cual iluminó la plaza en tonos naranja desde el escenario hasta el templo, haciendo bailar a los presentes y, por supuesto, cantar, seguida de MIC Drop, que llevó los gritos a su máximo punto para entonces convertirse en un coro de miles de personas.

El cordón destinado para el show, es decir, el espacio, estaba dispuesto para 22 mil personas, pero en los alrededores de la zona, donde hubo pantallas colocadas, se estima que en el punto más concurrido del concierto se congregaron miles más.

Y entonces llegó el momento de desplegar el nuevo arsenal que traen en esta nueva etapa creativa que se siente más madura y consciente. BTS vive un nuevo momento, igual o más exitoso que cuando se fueron, por eso, canciones como Aliens, FYA, SWIM, Like Animals y NORMAL, todas de ARIRANG, debutaron ayer frente a millones de fans gracias a los 124 monitores y las 20 cámaras que se utilizaron para la transmisión en los alrededores de la plaza y en streaming.

Fotos: AFP, Reuters, DPA y tomada de Instagram

Al terminar la noche, RM finalizó con un mensaje: “Pase lo que pase, prometemos seguir nadando juntos”, seguido de las interpretaciones de Dynamite y Mikrokosmos.

Gracias a todos ustedes por llenar el cuadro de Gwanghwamun esta noche. Gracias a todas las personas que nos ayudaron para este regreso en este lugar tan especial. Todos los días nos preparamos para este concierto”, lanzó Jimin.

SOBRE LA FAMA EN NORMAL

BTS lanzó el viernes ARIRANG y, en entrevistas recientes, han dejado claro que este álbum representa crecimiento. No sólo como artistas, sino como personas que han vivido el impacto real de la fama global.

NORMAL es, quizá, el mejor ejemplo de ello.

Desde el inicio, la canción plantea una lucha interna. Jimin abre con versos que cuestionan la autenticidad y la percepción pública, dejando ver el peso de vivir bajo juicio constante. La metáfora de “dos caras de una moneda” refleja esa dualidad entre lo que el mundo ve y lo que realmente sienten.

El coro, interpretado por varios integrantes, es contundente: la fama se describe como una mezcla de estímulos artificiales —“queroseno” y “dopamina”— que generan una sensación adictiva, pero también vacía. Lo más impactante es la frase que se repite como mantra: “a esto le llamamos normal”.

Esta es parte de la canción:

Coro (Jungkook, Jimin, Jin, V)

Queroseno, dopamina, todo inducido químicamente

Fantasía y fama, sí, cosas que elegimos

Muéstrame odio, muéstrame amor, hazme a prueba de balas

Sí, a esto le llamamos normal.

Huyo, fuera de la vista, no sé qué quiero

Ojalá tuviera un minuto para apagarme

Queroseno, dopamina, ¿qué debo hacer?

Sí, a esto le llamamos normal.

Verso 1 (Jimin)

Pesada es la mente cuando buscas la verdad

¿Me verás de rojo? ¿Me verás de azul?

Dos caras de una moneda, ninguna es real

¿Es distinto para mí? ¿Es distinto para ti?

Verso 2 (J-Hope, Suga, RM)

¿Cómo se supone que debo sentirme?

Antes creía tener un corazón de acero

Ahora sé que hay dolores que no se curan

Si todo es felicidad, entonces no es real

Respiro profundo una y otra vez

Lo normal y lo especial son líneas borrosas

Intento retener lo que siempre se escapa

Lo que amo nunca se queda

Corro, me empujan, me jalan

Dijiste que querías todo de mí

Pero, ¿qué significa eso?

¿Qué parte de mí es la verdadera?

-Ana Álvarez

DE RÉCORD

Gracias a la fuerza de ARMY por todo el mundo, ARIRANG se convirtió en el álbum de K-pop más escuchado en la historia de Spotify y el álbum más escuchado en la plataforma en un sólo día en lo que va de 2026.

El álbum también fue una de las Countdown Pages más preguardadas en la historia de Spotify, con más de 5 millones de presaves.

SWIM tiene más de 16 millones de streams y Body to Body más de 11 millones.

SWIM tiene más de 43 millones de views en YouTube.

Los primeros 14 lugares en la lista Top Global de Spotiy son ocupados por las canciones de ARIRANG.

-Rodolfo Monroy M.

En Google:

La búsqueda más alta de BTS en Google se alcanzó a las 5:28 a.m. tiempo de México. Estos son los 10 países con más búsqueda.

Corea del Sur.

Singapur.

Filipinas.

Japón.

Hong Kong.

Taiwán.

Sri Lanka.

México.

Perú.

Tailandia.

-Rodolfo Monroy M.

ASISTENCIA

Más de 100 mil personas llegaron a ver a la banda, anunció su discográfica, cifra inferior a la que esperaba para este evento en el centro de Seúl.

La cifra es inferior a la proyección inicial de 260 mil, mientras que la policía hizo un cálculo aún menor, de unas 42 mil personas, según la agencia de noticias Yonhap.

El concierto fue transmitido en vivo por Netflix a unos 190 países.

-AFP

PARA SABER

En Aliens se mostraron en la pantalla gráficos geongongamri en blanco y negro, que se refieren a los cuatro trigramas negros ubicados en las esquinas de la bandera sudcoreana. Representan la armonía y el movimiento de las fuerzas cósmicas: cielo, tierra, agua y fuego.

Los elementos visuales en NORMAL, Like Animals, SWIM y FYA incorporaron sutilmente símbolos inspirados en los patrones Geon, Gon, Gam y Ri del Taegeuk, mostrando la identidad y raíces del álbum a lo largo de toda la producción.

LA ESPERA FUE LARGA

Casi cuatro años sin presentaciones grupales dejaron un vacío que se llenó poco a poco con proyectos solistas, canciones individuales y mensajes constantes hacia sus fans. Pero ayer fue un día distinto: era el momento de volver a verlos juntos, compartiendo escenario y esa energía que solo se siente cuando los siete están reunidos en un mismo lugar.

El escenario elegido también fue simbólico: la Plaza Gwanghwamun, ubicada justo frente al histórico palacio Gyeongbokgung, construido en 1395 y considerado un emblema de la historia y resiliencia de Corea del Sur.

Desde temprano, miles de fans comenzaron a llegar al lugar bajo un cielo despejado, cargando lightsticks, pancartas y una emoción que se sentía en cada rincón. No importaba de dónde venían, todos compartían la misma expectativa: ser parte de un momento histórico.

Cada canción se sintió como una nueva etapa, pero también como un recordatorio del camino recorrido. Hubo nostalgia, pero también una sensación clara de la evolución que el grupo ha tenido.

Para quienes siguieron la transmisión desde México y otras partes del mundo, la experiencia fue igual de intensa. Despertar de madrugada, preparar café o simplemente aguantar el sueño valió completamente la pena. Las redes sociales se llenaron de mensajes y celebración. Por si fuera poco, en X, antes Twitter, los hashtags relacionados al comeback de BTS como “BTSLiveonNetflix”, “BTS The Comeback Live”, ocuparon los primeros lugares.

Este regreso no sólo marca el inicio de una nueva etapa, sino también abre la puerta a lo que viene. El concierto en Seúl es apenas el comienzo de una ambiciosa gira mundial de 82 fechas que incluirá varias ciudades de Latinoamérica como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

-Paola Jiménez

Fotos: AFP, Reuters, DPA y tomada de Instagram

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