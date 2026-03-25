¡Alerta ARMY! Horarios y todo sobre el estreno de ‘BTS: El Regreso’ en Netflix

¡Atención, ARMY! Te contamos a qué hora se estrena el documental BTS: El Regreso en Netflix, no te pierdas este evento en la plataforma de streaming, pues promete dar un vistazo más cercano a la banda de K-pop más popular de todos los tiempos.

Netflix está a punto de abrir las puertas al santuario de Bangtan con este documental que promete ser un viaje emocional, creativo y sumamente íntimo sobre la reunión de los siete integrantes tras su pausa obligatoria.

Este no es solo un video detrás de cámaras; es la crónica de una transformación. Después de que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook cumplieran con su servicio militar y se aventuraran en proyectos solistas, el mundo se preguntaba si el engranaje de la banda más grande del planeta volvería a girar con la misma fuerza.

La respuesta llega en formato cinematográfico, mostrando desde los momentos de duda en Los Ángeles hasta la euforia de volver a verse las caras en un estudio de grabación para dar vida a su nuevo álbum, Arirang.

BTS El Regreso: a qué hora se estrena el documental en Netflix Netflix

¿Cuándo y a qué hora se estrena BTS: El Regreso en Netflix?

Para el documental BTS: El Regreso, la plataforma ha programado el estreno para las primeras horas del viernes 27 de marzo de 2026. Aquí tienes el desglose de horarios confirmados para que no te pierdas ni un segundo:

México (CDMX): 1:00 a. m.

1:00 a. m. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras: 1:00 a. m.

Panamá: 2:00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador : 2:00 a. m.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana: 3:00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo): 4:00 a. m.

España (Península): 8:00 a. m.

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¿Cuánto durará el documental de BTS?

Se estima que el largometraje dure aproximadamente dos horas.

¿De qué trata este documental?

Dirigido por el aclamado cineasta Bao Nguyen, BTS: El Regreso se aleja de los filtros de perfección para mostrar la vulnerabilidad de los siete miembros.

La narrativa comienza con una escena poderosa: los integrantes reunidos en una playa de Los Ángeles, realizando su primera transmisión en vivo como grupo completo tras casi cuatro años de actividades pausadas.

El núcleo de la cinta es la creación de su quinto álbum de estudio, "Arirang", lanzado apenas unos días antes del documental. Veremos a los chicos conviviendo en una casa en Hollywood durante el verano de 2025, enfrentando el reto de "sonar como BTS", pero con una madurez renovada. La película documenta:

Uno de los momentos más esperados por ARMY es el material inédito sobre su salida del ejército. El documental incluye imágenes de los miembros rapándose antes de enlistarse y, posteriormente, los emotivos abrazos al reencontrarse.

¿Puedo ver el concierto de BTS en Netflix?

¡Sí! El concierto que se transmitió en vivo desde la plaza Gwanghwamun en Seúl ya se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma para revivirlo las veces que quieras antes de ver el documental.