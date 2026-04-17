El inicio del tour de BTS en Tokio marcó el momento en que su nueva etapa dejó Corea del Sur para convertirse en un recorrido global. Después de abrir su gira ARIRANG en Goyang, el grupo llegó a Japón con un concierto en el Tokyo Dome que reunió a miles de fans y confirmó la escala internacional del proyecto.

El paso por Tokio no fue una fecha más dentro del calendario. Para BTS, este show representó su primer contacto con el público fuera de casa en esta nueva fase, tras años en los que sus actividades grupales se habían reducido.

¡BTS inicia su tour en Tokio! Así fue su primer show internacional Reuters

Tokio recibe a BTS en su regreso internacional

El concierto en el Tokyo Dome funcionó como punto de partida para la gira fuera de Corea. Desde horas antes, los alrededores del recinto se llenaron de fans que viajaron desde distintas ciudades e incluso desde otros países para ver el regreso del grupo en vivo.

Sobre el escenario, la presencia de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook dejó claro que el grupo retomó su dinámica completa. Coreografías sincronizadas, momentos individuales y una interacción constante con el público formaron parte del show.

Japón ha sido uno de los mercados más sólidos para BTS a lo largo de su carrera, por lo que elegir Tokio como primera parada internacional no resulta casual. La respuesta del público lo confirmó desde el inicio del concierto.

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Un show que combina ARIRANG con sus mayores éxitos

El concierto de BTS en Tokio 2026 mantuvo la estructura presentada en Corea, con un setlist que alterna entre canciones de su nuevo álbum ARIRANG y temas que marcaron su expansión global.

Dentro del repertorio, canciones recientes como “SWIM”, que ha liderado listas internacionales, conviven con éxitos como “Dynamite”, “Butter” o “FAKE LOVE”, que siguen siendo piezas clave en cada presentación.

La selección de canciones no solo responde a la promoción del nuevo álbum. También funciona como un recorrido por distintas etapas del grupo, algo que se vuelve evidente en la reacción del público, que responde con la misma intensidad a los temas recientes y a los lanzamientos de años anteriores.

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El papel de Tokio en la gira ARIRANG

El inicio del tour de BTS en Japón tiene un peso específico dentro del calendario. A partir de este punto, la gira deja de centrarse en Asia para abrirse al resto del mundo, con fechas programadas en América del Norte, Europa, Oceanía y Latinoamérica.

Tokio funciona como un puente entre el arranque en Corea y el despliegue global del tour. También es una de las plazas donde BTS ha construido una base sólida de seguidores, lo que garantiza una respuesta masiva en cada presentación.

Además del concierto en sí, el evento activó una dinámica que se repite en cada ciudad: fans organizando encuentros, intercambio de mercancía y una experiencia colectiva que va más allá del show en el escenario.

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La reacción del público en su primera parada internacional

El ambiente dentro del estadio fue constante de principio a fin. Los lightsticks sincronizados y los coros del público acompañaron cada canción, generando una dinámica que el grupo ha mantenido a lo largo de su carrera.

Para muchos asistentes, este concierto representó la primera oportunidad de ver a BTS nuevamente como grupo completo. Esa expectativa se reflejó en la energía del público, que respondió tanto a los momentos más coreografiados como a las secciones más íntimas del show.

El regreso a escenarios internacionales también implica un reencuentro con una base de fans que ha seguido activa durante los años en que el grupo priorizó proyectos individuales.

Después de sus fechas en Japón, BTS continuará con la siguiente etapa de su gira, que incluye presentaciones en otras regiones del mundo. El calendario apunta a una serie de conciertos en estadios, replicando el formato de sus giras más grandes.

El tour ARIRANG apenas comienza, pero su paso por Tokio ya dejó claro el tamaño de la producción y la respuesta que el grupo sigue generando a nivel global. Con el primer show internacional completado, la gira entra en su fase más extensa, con ciudades que irán sumándose en los próximos meses.