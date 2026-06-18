BOYNEXTDOOR en México: este día podrás comprar boletos para su concierto

BOYNEXTDOOR dentro de unos meses visitará por primera vez México gracias a su gira “KNOCK ON Vol. 2”. Aunque ya se había compartido la fecha y el recinto en el que se presentarían en nuestro país, se desconocía cuando sería la venta de boletos.

Y para buena suerte de sus fans, por fin se reveló cuando ocurrirán las ventas de boletos. Aquí te contamos todos los detalles para que puedas conseguir tus entradas y así ver a BOYNEXTDOOR en su primer concierto en México.

Instagram

¿Cuándo y dónde se presentará BOYNEXTDOOR en México?

Hace unas semanas BOYNEXTDOOR compartió los países y fechas en los que se presentará como parte de su nueva gira.

Entre los países incluidos en el tour de BOYNEXTDOOR se encuentra México, noticia que emociona a todos los fans de la agrupación que han esperado con ansías ver a Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan y Woonhak en tierras mexicanas.

Instagram

BOYNEXTDOOR dará su concierto en México el próximo 24 de noviembre en la Arena Ciudad de México, así que ve apartando la fecha en el calendario.

¿Cuándo comprar boletos para BOYNEXTDOOR en México?

Si quieres ir a ver a BOYNEXTDOOR en su primer concierto en México, te contamos que por fin se confirmaron las fechas en las que se realizarán las ventas de boletos para ver al grupo de K-pop.

La primera venta de boletos será la preventa Weverse. Para poder tener acceso a ella deberás adquirir la ONEDOOR membership, la cual se puede adquirir a través de Weverse y tiene u coso aproximado de $372. 56 pesos.

Instagram

Cabe mencionar que una vez que hayas adquirido tu membresía, deberás registrarte en el siguiente link. Tienes hasta el 21 de junio a las 8:59 PM, hora del centro de México.

La preventa Weverse se realizará el 24 de junio a las 4:00 PM por medio de Superboletos.

Po otra parte, si no cuentas con una membresía, no te preocupes. En la venta general podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta y sin ningún código. Toma nota porque se realizará el próximo 26 de junio a las 4:00 PM en Superboletos.

Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos y si habrá paquetes VIP, pero se espera que esta información la de a conocer Superboletos unos días antes de la primera venta.