Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, reveló que Christian Nodal le envió mensajes privados a altas horas de la madrugada en los que presuntamente insultó a sus hijas. El rapero aseguró que ese episodio marcó un punto de no retorno en su relación con el esposo de su hermana, Ángela Aguilar.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, donde también habló sobre la relación que mantiene con su media hermana, Ángela Aguilar, y el distanciamiento que existe dentro de la famosa dinastía.

Emiliano Aguilar asegura que Nodal insultó a sus hijas; revela cómo se lleva con Ángela Especial

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre los presuntos insultos de Christian Nodal a sus hijas?

Durante una conversación con Gustavo Adolfo Infante, Emiliano Aguilar relató que recibió un mensaje de Christian Nodal durante la madrugada y aseguró que el intérprete de regional mexicano lanzó ofensas contra sus hijas.

El vato me mandó mensaje a las 3:40 de la mañana, bien borracho, ya sabemos. Insultó a mis hijas... A mí insúltame lo que quieras, pero con mis hijas no.

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Con lo anterior, el rapero explicó que puede aceptar críticas o comentarios dirigidos hacia él, pero considera inadmisible que alguien involucre a sus hijas en una disputa personal.

Durante la entrevista, Emiliano señaló que ese episodio fue determinante para romper cualquier posibilidad de reconciliación con Nodal. El cantante aseguró que no tiene intención de perdonarlo debido a que considera que se rebasó un límite personal y familiar.

Nunca lo voy a dejar ir porque insultó a mis hijas.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones realizadas por el hijo mayor de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar revela cómo es actualmente su relación con Ángela Aguilar

Además de hablar sobre Nodal, Emiliano fue cuestionado acerca de su vínculo con Ángela Aguilar. El cantante reconoció que la relación entre ambos está completamente fracturada y dejó claro que actualmente no existe una comunicación cercana.

Con mi hermana es muy diferente. En un momento, mi hermana y yo éramos los que más nos llevábamos.

Tras esta declaración, Gustavo Adolfo Infante le preguntó si tenía interés en retomar la relación con Ángela.

Aunque evitó profundizar en los detalles del conflicto, el artista señaló que no tiene intención de reconstruir el vínculo con su hermana. No obstante, Emiliano aseguró que sí le gustaría reconciliarse con su padre, Pepe Aguilar.

Sí lo voy a hacer, pero ahorita no es el momento. Tengo muchas metas que quiero cumplir.

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El origen del conflicto entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal

La confrontación entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal no es reciente. Durante los últimos meses, el rapero ha realizado diversas declaraciones contra el esposo de Ángela Aguilar, a quien incluso llamó "mi perro" y ha retado públicamente.

Además, la disputa se ha alimentado por diferencias personales y familiares relacionadas con la relación entre Nodal y Ángela, así como por diversos intercambios de mensajes que Emiliano ha mencionado en entrevistas y redes sociales.

Las recientes acusaciones sobre los presuntos insultos dirigidos a sus hijas representan uno de los episodios más delicados de este enfrentamiento público.

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La fractura familiar que divide a la dinastía Aguilar

Las declaraciones de Emiliano también vuelven a poner bajo los reflectores las diferencias que existen dentro de la familia Aguilar.

El cantante ha hablado en distintas ocasiones sobre el distanciamiento que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, y con sus medios hermanos Leonardo y Ángela, una situación que se remonta a varios años atrás.

A pesar de los conflictos, Emiliano recientemente defendió a su padre de las críticas relacionadas con la exposición mediática de la familia y aseguró que algunas polémicas han generado presión innecesaria para el intérprete de regional mexicano.

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¿Quién es Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar y ha desarrollado su carrera musical dentro del rap y el hip hop, un camino distinto al regional mexicano que caracteriza a gran parte de su familia.

Durante los últimos años ha construido una presencia propia dentro de la industria musical, aunque también ha protagonizado diversas controversias relacionadas con la dinastía Aguilar.

Las declaraciones de Emiliano Aguilar dejan ver que las tensiones familiares y personales continúan lejos de resolverse. Mientras la polémica crece en torno a Christian Nodal y la relación con Ángela Aguilar permanece rota, el rapero asegura que mantiene sus prioridades enfocadas en su familia y en los objetivos que busca alcanzar dentro de su carrera musical.