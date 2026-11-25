Tras haber hecho mancuerna con él en Andor, Diego Luna tenía que ser sí o sí el moderador de una charla con el director Tony Gilroy, quien visita por primera vez la Ciudad de México para promocionar su más reciente filme ¡Behemoth! Una vida. En piezas, drama ambientado en mundo de la música que es protagonizado por Pedro Pascal.

Es muy frustrante porque estamos aquí por muy poco tiempo. Mi esposa está conmigo y estamos aquí por un día y medio, dos días, en plena gira de prensa. Es muy frustrante venir a un lugar donde te gustaría pasar un par de semanas ahora mismo, pero volveremos, volveremos otra vez, estoy seguro”, expresó Tony Gilroy sobre su presencia, la noche de este lunes, en el Cine Tonalá.

Luna, quien hace poco estrenó en cartelera su nueva película como director Ceniza en la boca, dejó de lado la etiqueta de actor y director para ponerse en los zapatos de un entrevistador que debe optimizar el tiempo para preguntarle al director lo que siempre ha querido saber de él. Así que tras expresarle su cariño y respeto y contarle a los asistentes que él conoció a Gilroy cuando vio Michael Clayton en 2007, Diego Luna habló de la decisión de Gilroy de trabajar con Pedro Pascal y con el cinefotógrafo mexicano Damián García.

Terminas el guion y dices: ‘Guau, estoy muy contento con lo que hice’ Y luego miras la lista y piensas: ¿Quién podría interpretar este papel?, ¿Quién puede hacer esto?’ Y puede que haya una lista, que haya una docena de personas realmente geniales en esa lista, pero no todos los que están ahí tienen todas las cualidades para ser esta persona”, contó Gilroy y siguió

Fuimos a una reunión con Pedro Pascal y en diez minutos durante el almuerzo, pensé: ‘, Oh Dios mío, este tipo ya tiene todas estas cosas’ Sé que es un gran actor porque he visto todo lo que ha hecho, pero, es decir, ha sido un nómada toda su vida. Nunca ha tenido un hogar. Pedro nunca ha tenido un hogar. Es súper encantador y qué anfitrión tan maravilloso. Es genuino, pero es demasiado fácil. Y al final no es del todo real. Sabes, hay algo, hay una tristeza en él que simplemente puede ocultarla, pero para mí no puede ocultarla y fue perfecto”, detalló Gilroy, quien confesó que al inicio había contemplado al actor Oscar Isaac para el papel pero por cuestión de agendas no se dio.

Y aunque no pudo asistir a la proyección, Gilroy alabó el trabajo del cinefotógrafo mexicano Damián García, con quien trabajó en Andor y les agradeció a sus padres, presentes en la sala, el tener un hijo maravilloso que creó arte en ¡Behemoth! Una vida. En piezas, que llegará a la cartelera el próximo 4 de diciembre.