“No tienen otra cosa que hacer”: Beba Montes explota contra quienes critican los lunches que prepara a su hija

Los videos en los que Beba Montes muestra cómo prepara el lunch escolar de su hija han provocado críticas sobre su maternidad. La influencer fue cuestionada por estos comentarios durante un evento público y aprovechó la oportunidad para hablar de quienes juzgan sus decisiones.

La hermana de Gala Montes asistió a la alfombra amarilla de los Eliot Awards, donde habló para los medios sobre las reacciones que generan sus publicaciones y la manera en que enfrenta los señalamientos relacionados con la crianza de su hija.

Durante la entrevista, la creadora de contenido dejó claro que no está dispuesta a modificar su rutina para satisfacer las expectativas de los usuarios. Incluso utilizó palabras fuertes para referirse a quienes cuestionan constantemente el trabajo de las madres.

Beba Montes respondió a las críticas sobre su maternidad y los lunches de su hija durante los Eliot Awards. IG labebamontes

Beba Montes responde a las críticas por los lunches de su hija

En redes sociales, Beba Montes ha comenzado a compartir videos de una actividad que forma parte de su vida cotidiana. Se trata de la preparación de los alimentos que su hija lleva a la escuela, una rutina que decidió convertir en contenido.

Sin embargo, algunas publicaciones han recibido comentarios negativos de personas que cuestionan los ingredientes que utiliza o la manera en que organiza las comidas de la menor.

Durante su encuentro con los medios, Beba Montes reconoció que estas reacciones le han llamado la atención, especialmente porque considera que muestra situaciones comunes para muchas familias.

“Estoy disfrutando mucho esta etapa como influencer, haciendo mis lunches para la criatura, porque la gente se ataca, pero fuerte, ¿eh?”, comentó durante la entrevista.

La creadora de contenido explicó que sus videos no buscan presentar comidas elaboradas ni ofrecer una imagen idealizada de la maternidad. Por el contrario, pretende mostrar cómo una madre puede preparar los alimentos escolares con lo que encuentra en casa.

Su intención, aseguró, es compartir una experiencia con la que otras madres puedan identificarse, especialmente aquellas que también deben organizar las comidas de sus hijos mientras atienden sus responsabilidades diarias.

Beba señaló que prepara los alimentos de su hija con cariño y que las opiniones negativas no cambiarán su decisión de continuar grabando esta actividad.

Beba Montes posó junto a su hija durante los Eliot Awards 2026, donde respondió a las críticas por sus lunches escolares. IG labebamontes

Beba Montes arremete contra quienes cuestionan su maternidad

Uno de los momentos más directos de la entrevista ocurrió cuando la influencer habló sobre las personas que utilizan las redes sociales para opinar sobre la manera en que otras mujeres crían a sus hijos.

Beba Montes consideró que las madres suelen convertirse en blanco de críticas, independientemente de las decisiones que tomen, por lo que expresó su molestia ante los señalamientos que recibe.

“Siempre se van a meter con la maternidad porque no tienen otra cosa que hacer más que andar jodiendo, la neta”, declaró.

La también exparticipante de Tentados por la Fortuna señaló que prefiere no tomarse demasiado en serio los comentarios negativos, pues considera que algunas personas buscan encontrar motivos para cuestionar a las madres.

Incluso ironizó sobre la actitud de quienes revisan sus publicaciones con la intención de señalar algo que consideran incorrecto.

“Yo creo que se meten y dicen: ‘Ay, ¿a quién vamos a joder? A las mamás’”, expresó.

A pesar de estas críticas, la influencer aseguró que disfruta grabar desde su casa y que suele divertirse mientras prepara los alimentos de su hija.

Para Beba, publicar este tipo de contenido también representa una oportunidad para compartir otra faceta de su personalidad, distinta a la que el público conoció durante sus apariciones en televisión.

La creadora de contenido reiteró que continuará mostrando sus actividades familiares y que no tiene intención de abandonar los videos por las opiniones de quienes desaprueban sus decisiones.

Beba Montes comparte momentos con su hija, cuya alimentación escolar ha generado críticas hacia la influencer en redes sociales. IG labebamontes

Beba Montes revela que toma terapia dos veces por semana

Además de hablar sobre sus publicaciones, Beba Montes compartió detalles de cómo ha enfrentado los momentos complicados de su vida personal y la importancia que tiene para ella recibir atención psicológica.

Durante la entrevista, la influencer reconoció que ha atravesado días difíciles, aunque explicó que actualmente cuenta con distintas herramientas que le permiten atender su bienestar emocional.

“Pues mira, la terapia es muy importante, dos veces a la semana”, explicó al hablar sobre la atención que dedica a su salud emocional.

La hermana de Gala Montes también reconoció que el acompañamiento de sus seres queridos ha sido importante para sobrellevar las dificultades que ha enfrentado durante el año.

Beba Montes abraza a su hija durante una fiesta de cumpleaños, mientras enfrenta críticas por los lunches que prepara. IG labebamontes

De acuerdo con sus declaraciones, pasar tiempo con su familia le ha permitido mantener cierta estabilidad, incluso cuando las circunstancias personales se vuelven complicadas.

“La verdad es que dedicarle tiempo a mi familia ha sido lo que me ha mantenido en el centro”, comentó.

La influencer admitió que no todos los días han sido sencillos y que, en ocasiones, necesita del apoyo de su pareja para recuperar la tranquilidad.

“No te niego, he tenido días muy, muy, muy difíciles”, reconoció al hablar sobre los momentos en los que se ha sentido emocionalmente afectada.

Beba contó que su esposa suele recordarle sus cualidades personales y el trabajo que realiza como madre, especialmente cuando atraviesa situaciones que afectan su estado de ánimo.

La creadora de contenido señaló que escuchar estas muestras de cariño al regresar a casa forma parte del respaldo que encuentra en su relación y en su entorno familiar.