¡Vive los clásicos! Karaoke de Hannah Montana en CDMX

¿Te gusta Hannah Montana? Si creciste cantando sus canciones o eres de los que no puede resistirse a poner al menos un tema suyo en cada fiesta, esta noticia te va a emocionar: habrá un karaoke temático en la Ciudad de México.

En el marco del lanzamiento de su especial por el 20 aniversario, los fans podrán reunirse para cantar a todo pulmón los éxitos de la icónica serie de Disney. Aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

¿Cuándo se hizo famosa Hannah Montana?

Hannah Montana se convirtió en uno de los fenómenos juveniles más importantes de los años 2000. La serie protagonizada por Miley Cyrus alcanzó su mayor popularidad entre 2007 y 2009, marcando a toda una generación que creció con sus canciones y su historia.

Incluso hoy, su música sigue siendo recordada con cariño por quienes vivieron esa época y también por nuevas generaciones que han descubierto la serie.

Entre los temas más famosos que los fans siguen coreando se encuentra el icónico intro The Best of Both Worlds, además de otros éxitos como:

Let’s Get Crazy

Let’s Get Crazy Nobody’s Perfect

Life’s What You Make It

He Could Be the One

Who Said

Ordinary Girl

If We Were a Movie

Karaoke de Hannah Montana en CDMX Foto: Canva

Karaoke de Hannah Montana

En este karaoke temático podrás disfrutar de una noche llena de nostalgia y música, ideal para cantar los éxitos de Hannah Montana junto a otros fans de la serie.

Durante el evento habrá varias actividades para que los asistentes vivan una experiencia completa:

Karaoke



Podrás cantar a todo pulmón los clásicos más famosos de Hannah Montana, acompañado por los coros de todos los asistentes. Una oportunidad perfecta para revivir tu infancia y demostrar que aún te sabes las canciones.

Watching party del especial

También se proyectará el especial del aniversario, para que los fans puedan verlo juntos y compartir la emoción que marcó a toda una generación.

Drinks temáticos

Al ser un evento temático, también habrá bebidas especiales para que disfrutes aún más la experiencia.

Karaoke de Hannah Montana en CDMX Foto: Canva

¿Cuándo es el karaoke de Hannah Montana en la CDMX?

El evento se realizará el sábado 11 de abril a las 8:00 pm. La sede será Oxford 11, un espacio ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

Para poder asistir deberás adquirir tu boleto a través de Passline, como lo indicaron los organizadores en sus redes sociales.

A casi dos décadas de su estreno, Hannah Montana sigue siendo una de las figuras más queridas del pop juvenil. Con el lanzamiento de su especial por el 20 aniversario, los fans tendrán una nueva oportunidad para revivir su música y celebrar a uno de los personajes más icónicos de Disney.