"Espero que no sea nuestro fin", Simon McBride habla de 'Splat!', el nuevo disco de Deep Purple

Splat! Una mosca se estrelló de frente contra un parabrisas y su vida terminó; pero, paralelamente, existen muchas otras realidades cuando esta se apaga. Eso fue lo que imaginó Ian Gillan, el vocalista de Deep Purple, a sus 80 años, para concebir un nuevo disco de la legendaria banda británica fundada en 1968 y el cual estará disponible el viernes con 13 nuevas rolas como Arrogant Boy y Diablo, entre otras.

Su guitarrista, Simon McBride, contó a Excélsior los detalles de esta nueva producción de un grupo que no quiere vivir de la nostalgia.

“Somos muy afortunados de tener un cantante como Ian Gillan, cuya mente es un lugar maravilloso, aunque también bastante loco. Tiene muchísimas historias e ideas. Ha tenido temas que duraban tres horas y luego ha tenido que reducirlos a tres minutos. Es un genio cuando se trata de escribir. No se trata este disco necesariamente del fin del tiempo, sino de ¿qué ocurre cuando una realidad termina, ¿acaso comienzan otras?”, detalló Simon, quien se sumó a la banda en 2022 tras la salida de Steve Morse, el integrante que decidió cuidar a su esposa por un cáncer que le aqueja.

Al imaginar qué sucede cuando una realidad termina de esta manera tan simple, los miembros reflexionan sobre su entorno: ¿Estamos yendo a un punto de no retorno como humanidad? Simon reflexionó y se encontró en una encrucijada. Por una parte, siente esperanza de que no sea así, pero, por otra, muestra resignación.

Realmente espero que no estemos yendo a una especie de final, pero la humanidad nunca cambia. No ha cambiado en 100 años y no creo que vaya a hacerlo. La gente habla de todo lo que ocurre hoy, pero esas mismas cosas también ocurrían hace 60 o 70 años. Hubo guerras mundiales. En realidad nada ha cambiado. Los seres humanos siempre serán así. Eso es todo lo que realmente puedo decir sobre el tema, pero espero, sinceramente, que no sea nuestro fin”, afirmó el integrante de la banda intérprete de Smoke on the Water y Burn.

Facebook Deep Purple

Y el final de Deep Purple tampoco se ve muy próximo, aunque quizá el paso del tiempo es evidente. Con un Ian de 80 años, Roger Glover con el mismo rodaje, e Ian Paice y Don Airey con 78, la banda cuenta con su miembro más joven, Simon, de 47 años. No pretenden tomar ningún descanso.

Cuando escribimos música, esa es la parte divertida de todo esto. Estar en el estudio creando cosas y siendo creativos, porque eso es lo que hacemos. De hecho, es curioso porque eso mismo está pasando con este álbum, Splat!. Terminamos y ya estamos considerando hacer otro para el próximo año”, aseguró McBride.

¡La vieja escuela nunca muere!

Así crecieron, así muchos de los miembros han permanecido desde los 70, otros se incorporaron un poco más adelante, pero nunca han dejado de hacer nueva música para luego salir a defenderla en un escenario. Pero, además de esta práctica que ellos mantienen por el placer de ser una banda de rock, hay otras que sienten como un compromiso con su arte, como juntarse a grabar todos un nuevo disco a la antigua.

Cuando piensas en Deep Purple, es una banda que existe desde los años 60 y sólo conoce una manera de grabar: cinco personas en una habitación. Tenemos la suerte de contar con una gran compañía discográfica y un gran productor como Bob Ezrin. Eso nos permite grabar en vivo, todos juntos. Cuando hago mis proyectos personales sí trabajo enviando archivos por Dropbox o por internet. Pero hay algo diferente cuando cinco personas están en la misma habitación grabando”, describió Simon.

Cuando grabas y envías algo, existe una presión por tocar bien, y esa presión hace que interpretes de una manera distinta. Te hace tocar cosas que probablemente no tocarías de otra forma. Al final, cuando grabamos todos juntos, el resultado siempre es muy bueno porque no estás pensando demasiado. Simplemente dices: ‘Tengo que tocar esta canción y terminarla’. Cuando grabas cada instrumento por separado empiezas a pensar demasiado. Piensas que podrías cambiar esta parte, luego aquella, luego otra… En cambio, cuando grabas en vivo ya está hecho; vamos a lo que sigue”, detalló el guitarrista.

No hacerlo así hoy en día ha provocado que la música pierda esencia, error humano y espontaneidad, consideró.

“Hay una realidad en eso que siento que falta en mucha música moderna. Hoy puedes notar que muchas producciones pasaron por millones de sesiones y de revisiones. Pero, como decía, somos afortunados de poder permitirnos trabajar así. Muchas bandas no pueden hacerlo por cuestiones económicas y tienen que grabar con sobregrabaciones. Cuando lo haces como nosotros queremos seguir trabajando, sólo dejas que las cosas sucedan, y eso se siente al escucharlo”, apuntó.

Facebook de Deep Purple

Aunque son privilegiados en ello, hay cosas que no pueden cambiar, como el hecho de que ahora muy poca gente se detenga a escuchar un disco completo, y mucho menos adquiera un formato físico.

“Cuando compras un disco o un CD, obtienes el paquete completo. Yo creció comprando álbumes y leía absolutamente todo. Leía la portada, quién era el productor, el ingeniero, el guitarrista... todo. Eso hacía que la experiencia fuera mucho más especial. Creo que eso es precisamente lo que se ha perdido hoy en la música. Todo el mundo escucha Apple Music, Spotify o cualquier plataforma, pero no comprende realmente todo el trabajo que implica hacer una canción. Cuando lees los créditos y sabes quién hizo cada cosa, aprecias mucho más la música”, opinó Simon.

Sentarse, escuchar y olvidarse del mundo es una experiencia que pocos aprecian, pensó el músico. Todos están habituados a sólo poner música de fondo cuando van caminando o hacen algo en casa. Ya no se detienen a reproducir un disco completo y a dejar que se vuelva la playlist de su día a día, de un viaje o de toda una época. Y hay algo más: las redes sociales.

“Son muy importantes para los artistas y para promocionar su trabajo. Son la nueva plataforma de publicidad, pero tengo una relación de amor y odio con ellas. Me encanta lo que permiten hacer y que puedas publicar cosas al instante. Pero también odio que algunas personas crean que tienen el derecho de decirle cualquier cosa a los demás. Hay gente muy grosera, muy ofensiva y bastante vulgar. Esa es la parte que no me gusta. Lamentablemente así son las cosas. Yo recibo muchos comentarios desagradables en internet. Como herramienta para dar a conocer tu trabajo me parecen excelentes. Pero, como todo, por cada aspecto positivo siempre existe uno negativo”, confesó.

Ya quieren venir a CDMX

Quizá todo ha cambiado, pero ellos no, y no se detienen. Y es que también hay otra certeza: lo que tampoco ha cambiado es su público, que los sigue disfrutando; acumulan siete millones de oyentes mensuales en Spotify, por ejemplo, y muchos más en otras plataformas.

Deep Purple presentará su nuevas rolas con un concierto programado el próximo 19 de diciembre en el Estadio Fray Nano de la CDMX, cuyos boletos ya están a la venta por el sitio FunTicket MX.

Además tienen un par de fechas en Monterrey y Guadalajara el 13 y 16 del mismo mes, respectivamente, para beneplácito de todos sus fans de la vieja y la nueva escuela del rock.

“Sigo creyendo que en México la música sigue siendo una parte enorme de la vida de las personas. Incluso forma parte de su cultura. Cuando tocamos en México, la reacción del público siempre es increíble. Nos encanta tocar allí porque es muy emocionante para nosotros. Vemos cómo la gente grita, cómo hace muchísimo ruido. Y eso hace que toquemos todavía mejor. Siempre nos encanta regresar a México y simplemente hacer lo que hacemos. En distintas partes del mundo el público reacciona de maneras diferentes. Pero para nosotros, venir a tocar a México siempre es diversión al ciento por ciento”, concluyó el guitarrista norirlandés.