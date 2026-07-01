Fakir y los Psíquicos encontraron inspiración en Luis Buñuel para su disco

Cuando dos universos colapsan, se produce una explosión, y eso fue justo lo que sucedió cuando Fakir y Los Psíquicos se encontraron. Por un lado, Fakir, agrupación encabezada por Eric Espartacus, se enfoca en composiciones instrumentales con influencias experimentales, ambientales y cinematográficas; mientras tanto, Los Psíquicos desarrollan canciones con estructuras más tradicionales y accesibles, incluyendo letras y formatos cercanos al rock alternativo.

La unión es una descarga de creatividad concretada en el álbum El amor te hiere como el rayo, el cual salió a la luz el pasado 5 de junio. El material está concebido como una disconovela multidisciplinaria donde el cine, la literatura y la narrativa se encuentran para dar sutiles guiños a la cinematografía nacional.

“La mayoría de los músicos tocan el piano, la guitarra y luego se pasan al bajo; yo comencé siendo bajista. Tan es así que el primer disco que editamos fue una grabación que rescatamos de 1989, la cual era sólo bajo eléctrico con una programación de percusiones y batería. Mi forma de componer es a través del bajo eléctrico. Las canciones que se pueden escuchar en El amor te hiere como el rayo fueron construidas primeramente a partir de líneas de bajo, con batería y percusiones, para que después Eric pudiera completar su parte creativa aportando el estilo de su guitarra”, detalló Rafael Zepeda en entrevista con Excélsior.

Algunas frases las extraje de películas del cine de oro de México de los años 50. Fue algo espontáneo, no una cuestión planeada, pero la mayoría de los diálogos que elegí son de películas de Luis Buñuel. Toda la composición sonora y musical tiene como hilo conductor esta serie de frases; de hecho, el título del disco, El amor te hiere como el rayo, se extrajo de Él, una película de Buñuel”, compartió el músico.

El bajista encontró en este proyecto el pretexto perfecto para canalizar todos sus intereses en uno solo, porque si bien la música es su labor primaria, la literatura, el cine y la influencia de otros creadores lo han acompañado siempre en su camino profesional.

“Soy de la generación de los años 70 y crecí prendiendo la televisión para ver estas películas, algo que en ese tiempo era muy natural. Ahora resulta que es considerado algo muy exótico o muy artístico, pero cuando yo era un niño de ocho años veía en la televisión Los olvidados, de Buñuel. Esa película me causó terror y admiración, algo extraño porque es crudísima, pero era algo que se exhibía de una forma muy natural en aquellos años”, rememoró el bajista.

Fakir y Los Psíquicos

“Siempre tuve interés por la parte cinematográfica y por la lectura. Quise hacer este ejercicio de disco para que haya un acercamiento y mostrar algo que le interese a la gente y que pueda resultar atractivo sin caer en la inmediatez que hoy predomina en la música y en las redes sociales”, agregó