Bárbara Torres explica por qué fue hospitalizada; este es su estado de salud

Bárbara Torres prendió las alertas luego de que se informara sobre una hospitalización inesperada durante su estancia en Tamaulipas. La actriz, famosa por interpretar a “Excelsa” en La Familia P. Luche, se encontraba trabajando cuando ocurrió el incidente, lo que generó inquietud entre sus seguidores y el público en general.

La noticia comenzó a difundirse rápidamente después de que circularan imágenes en las que se le veía siendo trasladada en ambulancia desde un hotel en Matamoros. Este hecho provocó diversas reacciones y especulaciones sobre su estado de salud, ya que en un inicio no se tenía información clara sobre lo ocurrido.

Bárbara Torres es hospitalizada de emergencia

¿Qué provocó la hospitalización de Bárbara Torres?

Tras la incertidumbre inicial, la propia actriz decidió hablar sobre lo sucedido y aclarar la situación. En entrevista para Ventaneando, explicó que el episodio no estuvo relacionado con una enfermedad grave, sino con el desgaste físico acumulado por su ritmo de trabajo durante la gira teatral en la que participa.

Bárbara Torres

La actriz dijo que el malestar fue consecuencia de un desmayo provocado por la falta de hidratación adecuada y el cansancio.

“Estoy bien, nunca estuve mal. Solo fue una deshidratación”, afirmó la actriz, dejando claro que no se trató de una situación de alto riesgo.

Aunque en un primer momento surgieron versiones alarmantes, la información más reciente confirma que únicamente requirió atención médica básica y que su estado de salud es estable, lo que tranquilizó a sus seguidores.

La obra Brujas y la gira en la que participa Bárbara Torres

Actualmente, Bárbara Torres forma parte del elenco de la obra Brujas, una puesta en escena que ha recorrido distintas ciudades del país y que cuenta con la participación de varias figuras reconocidas del espectáculo.

Bárbara Torres

La historia se centra en el reencuentro de cinco mujeres que compartieron su juventud en un colegio religioso y que, después de muchos años, vuelven a verse. Lo que parece ser una reunión tranquila se transforma en una serie de confrontaciones emocionales donde salen a la luz secretos, conflictos y experiencias del pasado.

A lo largo de la obra, se abordan temas como la amistad, el amor, la culpa y las decisiones que marcaron la vida de cada una de las protagonistas. Aunque el título podría sugerir un enfoque sobrenatural, la trama en realidad explora las relaciones humanas y las emociones que resurgen cuando el pasado vuelve a hacerse presente.

El montaje, basado en el texto del dramaturgo Santiago Moncada, también cuenta con la participación de actrices como Gabriela Spanic, Sabine Moussier y Dalilah Polanco, quienes dan vida a esta historia que combina drama y comedia.

PJG