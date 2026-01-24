Banco no reconoció a Silvia Pinal y se negó a entregarle su dinero | VIDEO

Aunque ocurrió en 2022, el caso volvió a encender las redes sociales esta semana tras difundirse un video en el que Silvia Pinal acude a una sucursal bancaria para cobrar un cheque. La primera actriz, llegó en silla de ruedas y acompañada por su asistente. Sin embargo, lo que parecía un trámite rutinario terminó convirtiéndose en un episodio incómodo.

En las imágenes se escucha al personal del banco explicar que no podían certificar ni pagar el cheque únicamente con la presencia física de la actriz. La razón era que necesitaban que ella lo solicitara con su voz, algo que en ese momento no fue posible debido a su condición de salud.

No creyeron en la identidad de Silvia Pinal

El fragmento que más ha causado molestia es cuando la asistente de Silvia Pinal explica la exigencia del cajero:

El que esté presente no vale, quiere que le dé su voz, que quiere que le diga que le certifique el cheque y que usted firme los cheques aquí en la sucursal.

La escena resulta aún más fuerte porque Silvia Pinal estaba físicamente presente, con identificación y acompañamiento, pero aun así el trámite fue detenido. Para miles de usuarios en redes, el banco priorizó un protocolo rígido por encima del sentido común y del respeto a una persona mayor con limitaciones temporales para hablar.

¿Discriminación o protocolo extremo?

Desde el punto de vista de la institución, la negativa se habría sustentado en la protección de la identidad y del patrimonio de la actriz. No obstante, especialistas y usuarios coinciden en que los bancos cuentan con mecanismos alternativos para estos casos, especialmente cuando se trata de adultos mayores o personas con alguna discapacidad temporal o permanente.

La asistente de Silvia Pinal no dudó en señalar lo que consideró una violación a los derechos de la actriz:

Ella está viva, aquí está, está tratando como si ya no existiera, están faltando a sus derechos humanos, la están discriminando

El banco, finalmente, solicitó que el trámite se realizara mediante un poder notarial, algo que tampoco fue aceptado en ese momento por el equipo de la actriz, al considerar que no había razón legal para exigirlo cuando la titular estaba presente.

Silvia Pinal Especial

¿Qué pasó después del incidente?

El trámite no se realizó ese día y Silvia Pinal tuvo que retirarse sin cobrar el cheque. Aunque en su momento el hecho no trascendió públicamente, hoy el video ha provocado una ola de críticas hacia el sistema bancario, reabriendo el debate sobre el trato a personas mayores, la accesibilidad y la flexibilidad de los protocolos financieros.

Hasta ahora, no se ha informado si el banco involucrado ofreció una disculpa formal o si el caso derivó en alguna queja ante instancias oficiales.

silvia pinal y sylvia pasquel

Silvia Pinal y los conflictos por su herencia

La reaparición del video también ha puesto sobre la mesa los problemas que han rodeado la herencia de Silvia Pinal en los últimos años. Desde 2022, han circulado versiones sobre desacuerdos familiares, la administración de sus bienes y la forma en que se han tomado decisiones legales relacionadas con su patrimonio.

Se ha hablado de tensiones entre sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, así como de la necesidad de clarificar testamentos, fideicomisos y poderes legales. Estos conflictos han generado especulación y han incrementado la sensibilidad pública ante cualquier situación que involucre el manejo del dinero o los derechos de la actriz.

Para muchos, el episodio del banco refleja precisamente la vulnerabilidad en la que pueden quedar figuras públicas de edad avanzada cuando existen dudas, trámites complejos y conflictos familiares alrededor de su patrimonio.

