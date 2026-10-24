Hijo de Ramón Ayala se entrega a la policía de Texas tras acusación de presunto abuso sexual

El caso legal que involucra a la familia de Ramón Ayala dio un nuevo giro. Ramón Ayala Jr., hijo del llamado "Rey del Acordeón", se entregó a las autoridades de Texas luego de que se presentara una acusación penal por presunto abuso sexual contra una persona identificada en documentos judiciales como John Doe.

La noticia fue dada a conocer por el abogado Tony Buzbee, quien representa al denunciante y aseguró que el músico compareció ante las autoridades. De acuerdo con el medio local ValleyCentral, Ayala Jr. fue fichado en el condado de Hidalgo y quedó en libertad después de pagar una fianza de 2 mil dólares.

La acusación representa un nuevo capítulo en un caso que ya había llegado a los tribunales por la vía civil y que también involucra al padre del músico y a la agrupación Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte.

¿De qué acusan al hijo de Ramón Ayala?

Fue mediante una publicación en Instagram que Tony Buzbee informó sobre la entrega del músico. En su mensaje, el abogado señaló que Ramón Ayala Jr. fue procesado por un cargo de asalto sexual relacionado con la denuncia de su cliente, a quien identificó como John Doe.

Buzbee consideró que la intervención de las autoridades penales representa un avance en el caso y aseguró que su despacho seguirá trabajando en las demandas civiles que presentó anteriormente.

El litigante también recordó que, cuando se hicieron públicas esas reclamaciones, los representantes legales de la agrupación cuestionaron los señalamientos y acusaron a los demandantes de buscar una compensación económica.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer un pronunciamiento público de Ramón Ayala Jr. sobre esta acusación penal. Tampoco se han difundido detalles sobre una próxima comparecencia ante el tribunal.

Ramón Ayala Jr. X: NBC 23 RGV

Es importante precisar que la acusación no equivale a una condena. Los hechos señalados deberán ser examinados durante el proceso judicial y el músico conserva la presunción de inocencia.

Las demandas civiles contra Ramón Ayala y Los Bravos del Norte

El proceso penal no es el único frente legal que enfrenta la familia del músico. Desde febrero de 2026, Ramón Ayala Jr., su padre y la agrupación también aparecen relacionados con demandas civiles presentadas en Texas por tres exintegrantes de la banda.

Uno de los denunciantes, identificado como John Doe, asegura que trabajó como fotógrafo y videasta durante las giras que el grupo realizó por Estados Unidos entre 2024 y 2025. En su demanda, atribuye al hijo del acordeonista presuntos abusos sexuales y episodios de humillación.

El recurso legal también señala supuestas omisiones en la supervisión y acusa de negligencia a otras partes relacionadas con la agrupación. Se trata de señalamientos incluidos en las reclamaciones civiles, por lo que deberán analizarse ante las autoridades correspondientes.

Desde febrero de 2026, Ramón Ayala Jr., su padre y la agrupación también aparecen relacionados con demandas civiles presentadas en Texas @iamramonayala

Crystal de Toro, abogada que representa a una de las presuntas víctimas, declaró al programa Al Rojo Vivo que la compensación solicitada superaba los 25 millones de dólares.

La representante legal explicó que el caso no se limita a los hechos que se denuncian, sino que también plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad de quienes estaban a cargo de la operación del grupo y la protección de sus trabajadores.

Por su parte, Ramón Ayala reconoció anteriormente que enfrentaba un proceso legal. En un comunicado, señaló que, por recomendación de sus abogados, evitaría dar entrevistas sobre el expediente. También cuestionó a quienes, según él, buscan perjudicar la imagen de su familia.

¿Qué ha dicho el abogado de la presunta víctima?

Tony Buzbee aseguró que continuará con las acciones civiles mientras avanza el procedimiento penal contra Ramón Ayala Jr. El abogado, con sede en Houston, es conocido por representar a personas en casos de presuntas agresiones sexuales de alto perfil.

En su mensaje sobre el caso del músico, sostuvo que la actuación de las autoridades era un paso positivo para su cliente y reiteró que su despacho mantendrá las reclamaciones presentadas contra los integrantes y representantes de la agrupación.

Sin embargo, todavía quedan aspectos por esclarecer. Hasta el momento, no se han hecho públicos todos los detalles de la acusación penal ni se ha informado una fecha para la siguiente comparecencia del músico.

Tony Buzbee aseguró que continuará con las acciones civiles mientras avanza el procedimiento penal contra Ramón Ayala Jr. @iamramonayala

La atención ahora está puesta en el desarrollo de ambos procedimientos, el penal, que deberá determinar si existen elementos para acreditar el delito imputado, y el civil, en el que los demandantes buscan una compensación por los daños que aseguran haber sufrido.

Mientras tanto, el caso pone bajo los reflectores a una de las familias más conocidas de la música regional mexicana. Será el avance de las investigaciones y las resoluciones judiciales lo que permita establecer las responsabilidades correspondientes.