¿Cuánto cuesta? Chingu Amiga sorprende a Rodrigo con una camioneta de LUJO tras pedirle matrimonio

La historia de amor de Chingu Amiga y Rodrigo Vásquez tuvo un nuevo capítulo, pero esta vez fue ella quien tomó la iniciativa. La creadora de contenido, cuyo nombre real es Sujin Kim, decidió pedirle matrimonio a su novio y acompañó la pregunta con un regalo que no pasó desapercibido en redes sociales.

Después de que el mexicano le entregara el anillo en una celebración con tradiciones oaxaqueñas, la influencer quiso devolverle el gesto a su manera. ¿La sorpresa? Una camioneta nueva que Rodrigo llevaba tiempo soñando con tener.

La noticia llegó a través de Instagram, donde Chingu Amiga compartió fotografías del momento en que le propuso matrimonio. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes también pudieron ver la reacción de Rodrigo al recibir el regalo.

¿Qué camioneta le regaló Chingu Amiga a Rodrigo Vásquez?

El obsequio que eligió la influencer fue una Hyundai Santa Fe color gris, una SUV familiar que destaca por su espacio interior y su tecnología. Pero el detalle que más llamó la atención fue su precio, pues se trata de un vehículo que puede superar el millón de pesos, dependiendo de la versión y el equipamiento.

En México, la Hyundai Santa Fe modelo 2025 se comercializó en distintas variantes. La GLS Premium de gasolina tenía un precio de referencia cercano a los 985 mil 400 pesos, mientras que las opciones híbridas superaban el millón de pesos.

Entre ellas se encontraba la GLS Premium HEV, con un precio aproximado de un millón 44 mil pesos, y la Limited Tech HEV, una de las versiones más equipadas, cuyo valor rebasaba el millón 120 mil pesos.

Esta última incluye características como tracción integral, sistema de sonido Bose de 12 bocinas, pantallas panorámicas y asistencias de seguridad. Sin embargo, no se ha precisado públicamente qué versión exacta recibió Rodrigo, por lo que no es posible confirmar el precio del vehículo que le regaló su novia.

Más allá del costo, Chingu Amiga dejó claro que quería sorprenderlo con algo que realmente deseara.

Así le pidió matrimonio Chingu Amiga a su novio

La influencer acompañó las fotografías de la propuesta con un mensaje en el que explicó la razón detrás de su sorpresa. "Regresé mi pedida de mano a mi Rodrigo", escribió en Instagram.

También contó que había escuchado que en México las mujeres acostumbran regalarle algo al hombre cuando se casan, así que decidió seguir esa tradición con un obsequio muy especial.

Escuché que en México la mujer regala cosa al hombre por matrimonio, entonces regalé el gran coche que siempre soñaba. Ya pronto seremos esposos no novios. ¿Quieres casarte conmigo?, compartió.

Chingu Amiga Instagram: chinguamiga

Rodrigo aceptó la propuesta y posó junto a su nueva camioneta con una sonrisa que dejó ver su emoción. La escena también provocó reacciones de los seguidores de la pareja, quienes celebraron que ambos decidieran tener su propio momento para hacer la pregunta.

La propuesta de Rodrigo tuvo sabor oaxaqueño

En abril de 2026, durante una visita a Oaxaca, Rodrigo organizó la primera propuesta de matrimonio. Chingu Amiga pensaba que participaría en una grabación relacionada con las bodas y las tradiciones de la región, pero terminó descubriendo que todo estaba preparado para ella.

El mexicano contó con la ayuda de familiares y personas cercanas para organizar una celebración que incluyó música y una calenda, una de las expresiones festivas más reconocidas de Oaxaca.

En abril de 2026, durante una visita a Oaxaca, Rodrigo organizó la primera propuesta de matrimonio. Chinguamiga

Cuando llegó el momento, Rodrigo se arrodilló frente a Sujin y le pidió que se casara con él. La creadora de contenido quedó sorprendida y, después de asimilar lo que ocurría, aceptó.

Ahora, con esta segunda propuesta, la pareja volvió a compartir su felicidad con sus seguidores. Y aunque todavía no han dado a conocer todos los detalles de la boda, ya dejaron claro que ambos están dispuestos a sorprenderse mutuamente antes de convertirse oficialmente en esposos.