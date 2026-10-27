BABYMONSTER lanza "DESERVE", la balada que promete romper corazones

BABYMONSTER está listo para tocar las fibras más sensibles de sus fans. El grupo de K-pop lanzó su nuevo sencillo digital, "DESERVE", una balada pop con la que deja a un lado la energía explosiva de sus presentaciones para darle todo el protagonismo a sus voces.

La canción llega cuatro meses después de "SUGAR HONEY ICE TEA", tema que estrenaron en junio y con el que mostraron una vez más su fuerza sobre el escenario. Ahora, las integrantes cambian de ritmo y se meten de lleno en una historia sobre el pasado, los sentimientos que quedan después de una ruptura y ese momento en el que, aunque una relación ya terminó, todavía puedes desearle lo mejor a la otra persona.

Con una melodía marcada por sintetizadores y sonidos de inspiración retro, "DESERVE" construye una atmósfera melancólica que acompaña la letra. La canción comienza con un tono reflexivo y va creciendo poco a poco hasta llegar a un coro cargado de emoción.

Esta vez, BABYMONSTER no necesita una coreografía intensa para llamar la atención. La apuesta está en la interpretación vocal y en los matices que cada integrante aporta para contar la historia.

BABYMONSTER muestra su lado más sensible con "DESERVE"

Conocidas por sus actuaciones llenas de energía, las integrantes de BABYMONSTER decidieron explorar un terreno distinto con este lanzamiento. En lugar de concentrarse en las notas más altas o en demostrar su capacidad vocal a través de grandes despliegues, el reto fue transmitir lo que cuenta la canción.

El grupo explicó que "DESERVE" representa un estilo musical que no había mostrado antes y que permitirá a sus seguidores conocer una versión más madura de las integrantes.

Durante los ensayos, señalaron, el objetivo fue trabajar en el flujo emocional de la canción. Es decir, cuidar la manera de interpretar cada parte para que los sentimientos se perciban sin necesidad de exagerar la voz.

BABYMONSTER YG Entertainment

La letra también juega un papel importante. Habla de mirar hacia atrás, recordar lo que se vivió con alguien y aceptar que esa persona puede seguir su camino. No se trata solamente de una canción triste: también tiene ese sentimiento agridulce de querer que alguien sea feliz, incluso cuando ya no está contigo.

Por su sonido y su temática, BABYMONSTER considera que el sencillo encaja especialmente bien con el otoño. Las integrantes esperan que sus fans recurran a él cuando necesiten ánimo o simplemente quieran escuchar algo que conecte con sus propias experiencias.

El lanzamiento también confirma que el grupo busca ampliar su repertorio más allá del hip-hop y los temas bailables. Con "DESERVE", demuestra que puede cambiar de registro sin perder de vista lo que distingue a sus integrantes: sus voces y la manera en que interpretan cada canción.

El video de "DESERVE" apuesta por una historia cinematográfica

El sencillo llegó acompañado de un videoclip que sigue la misma línea emocional de la canción. Con una estética cercana a la del cine, el video combina escenas dramáticas y una narrativa que conecta a los personajes con los sentimientos que atraviesan la letra.

Las imágenes avanzan junto con la música y cobran mayor intensidad a medida que la canción llega a su punto más alto. La intención es que el público no solamente escuche la historia, sino que también pueda seguirla a través de lo que ocurre en pantalla.

Antes del estreno, BABYMONSTER compartió un póster especial de cuenta regresiva con la leyenda "D-DAY". En la imagen, las integrantes aparecen iluminadas por una luz roja, con una propuesta visual que despertó la curiosidad de sus seguidores antes de conocer el sencillo completo.

Pero "DESERVE" no será la única oportunidad de ver al grupo en acción. BABYMONSTER también anunció presentaciones en programas musicales de Corea del Sur, entre ellos Show! Music Core, de MBC, e Inkigayo, de SBS. Para estas actuaciones, las integrantes planean utilizar micrófonos de mano y dar mayor peso a la interpretación en vivo.

Después de esta etapa de promociones, el grupo se prepara para su segunda gira mundial, titulada "2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM]". El recorrido contempla 31 conciertos en 18 ciudades de cinco continentes, con los que buscará reencontrarse con sus seguidores alrededor del mundo.

Con "DESERVE", BABYMONSTER abre una nueva etapa musical en la que la fuerza no está solamente en el ritmo o el baile. Esta vez, el grupo apuesta por una historia de amor, recuerdos y despedidas que podría conectar con quienes alguna vez tuvieron que dejar ir a alguien, aunque todavía le desearan lo mejor.