Babo, del Cártel de Santa, confirma que volvió a ser papá a sus casi 50 años

Babo, vocalista de Cártel de Santa, sorprendió al revelar que volvió a convertirse en padre a sus casi 50 años. Durante una conversación con el comediante “La Mole” en el podcast “Experiencia Regia”, el rapero compartió algunos detalles sobre la llegada de su nueva hija, una noticia que llamó la atención de sus seguidores.

La revelación ocurrió mientras ambos hablaban sobre la familia del músico y su relación con sus hijos. De manera espontánea, Babo contó que tiene una bebé de apenas tres meses.

Babo confirma que volvió a ser papá

Babo, del Cártel de Santa, vuelve a ser papá. @babo_cartel

Durante la entrevista, Babo hablaba sobre su hija mayor y la manera en que se relaciona con ella cuando surgió el tema de su familia. En ese momento, el rapero mencionó que tenía otra hija, lo que tomó por sorpresa a "La Mole".

El comediante le preguntó si acababa de tenerla y el cantante confirmó la noticia. También compartió que la pequeña se llama Kiama y que tenía aproximadamente tres meses cuando se grabó la conversación.

Aunque el músico habló abiertamente sobre la llegada de su hija, no ofreció mayores detalles sobre su nacimiento ni presentó fotografías de la bebé durante la entrevista. La noticia se dio a conocer como parte de una charla en la que también abordó su trayectoria musical y algunos aspectos de su vida personal.

¿Cuántos años tiene Babo, de Cártel de Santa?

Babo, cuyo nombre real es Eduardo Dávalos de Luna, nació el 16 de noviembre de 1976 en Santa Catarina, Nuevo León. Al 12 de octubre de 2026, el cantante tiene 49 años y cumplirá 50 el próximo 16 de noviembre.

Es conocido por ser el vocalista y líder de Cártel de Santa, agrupación con la que se ha consolidado como una de las figuras reconocidas del rap mexicano. A lo largo de su carrera, ha participado en la composición e interpretación de canciones como Todas mueren por mí, Perros y Si te vienen a contar.

Además de su música, Babo ha llamado la atención por su personalidad directa, sus publicaciones en redes sociales y las controversias que han rodeado algunos episodios de su vida pública.

¿Quiénes son los otros hijos de Babo?

Babo, del Cártel de Santa, vuelve a ser papá. @babo_cartel

Antes de esta revelación, se conocía públicamente que el rapero tenía dos hijos: Bárbara Dávalos, conocida artísticamente como Barbarela, y un hijo llamado Babillo. Con la noticia compartida en el podcast, Babo habló de la llegada de una nueva integrante a su familia.

Barbarela , su hija mayor

Bárbara Dávalos ha seguido los pasos de su padre en la música y ha desarrollado su propia carrera como cantante de rap. Bajo el nombre artístico de Barbarela, ha lanzado canciones dentro del género urbano y también mantiene presencia en redes sociales.

Babo ha hablado en distintas ocasiones sobre la relación que tiene con su hija. Durante la conversación con La Mole, comentó que le cuesta ser demasiado estricto con ella, pues siente un cariño especial que influye en su manera de tratarla.

Babillo , su hijo

El otro hijo del cantante es conocido públicamente como Babillo. A diferencia de Barbarela, mantiene un perfil más discreto, por lo que hay menos información disponible sobre su vida personal y sus actividades.

En el podcast, Babo también reflexionó sobre la importancia de que sus hijos aprendan a valerse por sí mismos. Explicó que, aunque como padre puede brindarles apoyo y oportunidades, considera importante que desarrollen independencia y no dependan siempre de él.

¿Quién es la madre de la nueva hija de Babo?

Uno de los aspectos que quedó sin aclarar durante la entrevista es la identidad de la madre de Kiama. Aunque el rapero confirmó que volvió a ser padre y compartió el nombre de la pequeña, no dio detalles sobre la mujer con la que tuvo a su hija ni sobre su situación sentimental actual.

Sin embargo, varios usuarios ya relacionan a la usuaria de IG fx_cisnneros, creadora de contenido y figura de redes sociales que suele vincularse en tendencia con Babo.

La mujer en su cuenta oficial de Instagram ha publicado fotos y videos de su recién nacida hija, quien aseguran que es la hija de Babo, pero eso hasta ahora no está confirmado.

Por ahora, la información compartida por el rapero se limita a la llegada de su hija.

¿Qué más contó Babo en el podcast de La Mole?

La entrevista también incluyó conversaciones sobre su trayectoria musical, sus relaciones personales y la forma en que entiende la paternidad. El encuentro permitió conocer una faceta más familiar del intérprete, quien suele generar conversación tanto por su música como por sus declaraciones públicas.

Uno de los temas que destacó fue la educación de sus hijos. Babo explicó que busca que aprendan a resolver las cosas por sí mismos, incluso cuando tienen acceso a recursos y oportunidades gracias a su trabajo.

La revelación sobre Kiama se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la conversación, pues el cantante compartió la noticia de manera casual, mientras hablaba de su vida cotidiana.

Con su cumpleaños número 50 cada vez más cerca, Babo inicia una nueva etapa como padre.