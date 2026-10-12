NPU Live cambia de sede; conciertos de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro ya no serán en MUNET

NPU Live se prepara para reunir a miles de personas en la Ciudad de México con una serie de conciertos que se realizarán durante el fin de semana del Gran Premio de México 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del año en la capital.

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de artistas internacionales como Calvin Harris, Sean Paul y Deorro, quienes forman parte de la propuesta musical que acompañará las actividades de la Fórmula 1.

IG: Deorro

Sin embargo, la organización de estos espectáculos ha enfrentado algunas complicaciones. En las últimas semanas, el evento ha dado de qué hablar por el recinto en el que se llevaría a cabo: en el MUNET.

Ahora, NPU Live confirmó que sus eventos cambiarán de sede, luego de que se diera a conocer que no se contaba con los permisos necesarios para llevarlos a cabo en el Museo Nacional de Energía y Tecnología.

¿Por qué NPU Live cambió de sede sus conciertos en CDMX?

Inicialmente, las presentaciones de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro estaban anunciadas para realizarse en las instalaciones del Museo Nacional de Energía y Tecnología, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

No obstante, el lugar elegido para recibir a los artistas comenzó a generar dudas después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informara que los conciertos anunciados como Live at Munet no contaban con las autorizaciones correspondientes.

IG. Sean Paul

De acuerdo con la dependencia, los organizadores no tenían los permisos de Protección Civil y Medio Ambiente de la Ciudad de México, documentos necesarios para realizar eventos que reúnen a una gran cantidad de personas.

Además, la CFE explicó que este tipo de espectáculos requiere medidas especiales de seguridad, así como un operativo vial que permita mantener la movilidad en los alrededores del recinto.

Las observaciones no fueron las únicas que surgieron alrededor de los conciertos, pues anteriormente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también había emitido una advertencia relacionada con la venta anticipada de boletos.

@calvinharris

En ese momento, la dependencia alertó a los consumidores sobre la venta de entradas para los espectáculos programados los días 29, 30 y 31 de octubre, debido a las irregularidades señaladas en torno a los permisos.

¿Cuál será la nueva sede de NPU Live en CDMX?

Después de que se informara sobre los problemas relacionados con las autorizaciones del MUNET, los organizadores anunciaron que las presentaciones se trasladarán al Estadio Fray Nano.

Esta nueva ubicación permitirá que los aficionados que tengan planeado asistir al Gran Premio de México también puedan trasladarse a los conciertos sin tener que recorrer una distancia tan grande entre ambos recintos.

El cambio de lugar aplicará para las tres fechas anunciadas, por lo que ninguno de los artistas se presentará en el Museo Nacional de Energía y Tecnología, como se había informado originalmente.

¿Qué pasará con los boletos de NPU Live tras el cambio de sede?

Una de las principales dudas entre quienes ya habían comprado sus entradas es qué sucederá con los boletos después de que se anunciara que los conciertos se realizarán en otro lugar.

Según la información proporcionada por NPU Live, todos los boletos adquiridos anteriormente seguirán siendo válidos para ingresar al Estadio Fray Nano, por lo que los asistentes no tendrán que comprar nuevas entradas.

Por otra parte, quienes no estén de acuerdo con la nueva ubicación o ya no puedan acudir a los conciertos tendrán la opción de solicitar un reembolso.

Para hacerlo, será necesario enviar un correo electrónico a ticketing@npu.live, dirección habilitada para atender las solicitudes relacionadas con la devolución del dinero.

¿Cuándo serán los conciertos de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro en NPU Live?

Pese a las modificaciones relacionadas con la sede, las presentaciones de los artistas se mantienen programadas para finales de octubre, durante el fin de semana de la Fórmula 1 en México.

29 de octubre: Sean Paul y Deorro.

30 de octubre: Calvin Harris.

31 de octubre: Calvin Harris.

Para la primera fecha, en la que participarán Sean Paul y Deorro, también se espera la presencia de invitados especiales.

Mientras tanto, Calvin Harris tendrá dos presentaciones consecutivas, por lo que sus seguidores contarán con dos oportunidades para disfrutar de su música durante ese fin de semana.