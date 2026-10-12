¿Qué les pasó? Así fue el amor de Hugh Jackman y Deborra-Lee

Durante casi tres décadas, Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness fueron considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood. Su historia comenzó en un set de televisión en Australia, se convirtió en un matrimonio de 27 años y dio lugar a una familia con dos hijos.

Sin embargo, en septiembre de 2023 anunciaron su separación, una noticia que sorprendió a quienes habían seguido de cerca su relación. ¿Qué ocurrió entre el protagonista de Wolverine y la actriz australiana?

¿Cómo se conocieron Hugh Jackman y Deborra-Lee?

La historia de Hugh y Deborra-Lee comenzó en 1995, cuando coincidieron durante las grabaciones de la serie australiana Correlli. Él daba sus primeros pasos importantes como actor después de estudiar interpretación; ella, trece años mayor, ya contaba con una trayectoria reconocida en su país.

La historia de amor de Hugh Jackman y Deborra-Lee comenzó en 1995, cuando ambos coincidieron durante las grabaciones de la serie australiana Correlli. IG thehughjackman

Jackman ha contado en distintas entrevistas que sintió una conexión especial desde que conoció a quien se convertiría en su esposa. Sin embargo, al principio, la timidez lo llevó a mantener cierta distancia. Finalmente, organizó una cena con amigos y aprovechó la ocasión para confesarle sus sentimientos.

Para su sorpresa, el interés era mutuo. Lo que comenzó como una amistad se transformó rápidamente en una relación sentimental y, apenas cuatro meses después de iniciar su noviazgo, Hugh le propuso matrimonio.

La pareja se casó el 11 de abril de 1996 en Australia, pese a los comentarios que en aquella época generaba su diferencia de edad. Con los años, ambos hablaron públicamente del respeto, la admiración y el apoyo que encontraron en el otro.

El protagonista de Wolverine se enamoró de la actriz desde que la conoció y, después de iniciar su noviazgo, le propuso matrimonio apenas cuatro meses más tarde. IG thehughjackman

¿Cuántos hijos tiene Hugh Jackman?

Además de compartir una vida en pareja, Hugh y Deborra-Lee soñaban con formar una familia. Después de atravesar dificultades para tener hijos biológicos, optaron por la adopción.

En 2000 dieron la bienvenida a su hijo Oscar y, cinco años después, a su hija Ava. La crianza se convirtió en una parte fundamental de sus vidas, mientras sus respectivas carreras continuaban creciendo.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness construyeron una familia con sus dos hijos adoptivos, Oscar y Ava. Grosby

Durante los años de matrimonio, Jackman solía dedicarle mensajes románticos a su esposa en sus aniversarios. En abril de 2023, meses antes de anunciar su separación, celebró sus 27 años juntos con una publicación en la que destacó su sentido del humor, generosidad, valentía y lealtad.

Por eso, el anuncio que llegó en septiembre de ese mismo año tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores.

¿Por qué se separaron Hugh Jackman y Deborra-Lee?

En su comunicado conjunto, los actores explicaron que habían decidido tomar caminos distintos para favorecer su crecimiento individual. También subrayaron que su familia seguiría siendo su prioridad y pidieron respeto para atravesar la transición en privado.

Aunque durante años compartieron mensajes románticos y celebraron públicamente sus aniversarios, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar que había decidido tomar caminos separados. IG thehughjackman

Posteriormente, algunos medios publicaron versiones sobre posibles tensiones en el matrimonio. Entre ellas, se mencionó la cercanía de Jackman con Sutton Foster, su coprotagonista en el musical de Broadway The Music Man.

La relación profesional entre ambos despertó especulaciones, especialmente después de que se les vinculara sentimentalmente tras sus respectivas separaciones.

Sin embargo, las versiones sobre una supuesta infidelidad o sobre el papel que Foster habría tenido en la ruptura no deben confundirse con hechos confirmados. Los detalles íntimos que llevaron al final del matrimonio no han sido explicados públicamente de manera exhaustiva por ambas partes.

En mayo de 2025 se informó sobre la formalización del divorcio de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, con lo que concluyó legalmente su matrimonio IG thehughjackman

También trascendieron informaciones sobre desacuerdos relacionados con cuestiones económicas y la división de bienes. Estos reportes alimentaron el interés mediático, pero no permiten establecer por sí solos una causa definitiva para la separación.

¿Quién es la nueva pareja de Hugh Jackman?

En mayo de 2025 se informó de la formalización del divorcio en Nueva York, cerrando legalmente una relación que había durado casi tres décadas. Mientras tanto, Jackman comenzó a ser vinculado sentimentalmente con Foster, actriz reconocida por su trayectoria en Broadway y ganadora de dos premios Tony.

Entre las versiones que surgieron sobre la ruptura se encuentran los supuestos problemas matrimoniales relacionados con la cercanía de Hugh Jackman y Sutton Foster, su coprotagonista en The Music Man y actual pareja. IG thehughjackman

La noticia abrió una nueva etapa para el actor, aunque el final de su matrimonio con Furness siguió generando preguntas. Deborra-Lee, por su parte, también expresó públicamente el dolor asociado a la traición en declaraciones difundidas por medios de comunicación, sin que eso permita reconstruir por completo las circunstancias privadas de la ruptura.

Después de tantos años juntos, la historia de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness dejó de ser la de una pareja que parecía inseparable para convertirse en la de dos personas que decidieron continuar por separado. A la fecha, las razones exactas de su final siguen perteneciendo, en buena medida, a su intimidad.