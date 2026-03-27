¡El regreso de Las Azules temporada 2, ya es oficial! La serie que puso en el centro a un grupo de mujeres policías en una época marcada por la desconfianza institucional regresa con una historia que sube la apuesta: un crimen actual que conecta directamente con uno de los momentos más sensibles del país.

Sin dar rodeos, la nueva entrega promete tensar aún más la línea entre justicia, poder y memoria.

Las Azules confirma temporada 2 con Bárbara Mori y nuevo caso Apple TV+

¿Quiénes regresan a Las Azules temporada 2?

Con el anuncio, también se confirmó el regreso de su elenco principal encabezado por Bárbara Mori, junto a Ximena Sariñana, Natalia Téllez y Amorita Rasgado, quienes volverán a dar vida a las oficiales que sostienen la historia.

A ellas se suman nombres como Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappan, Horacio García Rojas y Bruno Bichir.

Un caso que apunta directo al pasado

La historia retoma a María, interpretada por Mori, ahora en un nuevo rol dentro de la institución: ascendida a teniente, lo que cambia por completo su posición dentro del sistema.

Desde ahí, tendrá que enfrentar una decisión constante que será seguir las reglas que juró defender o avanzar hacia una verdad incómoda.

Todo comienza con el hallazgo del cuerpo de una activista estudiantil. El caso, en apariencia aislado, pronto revela una conexión con los hechos de 1968, lo que coloca a las protagonistas frente a un entramado mucho más grande de lo que imaginaban.

La investigación no solo apunta a un asesino, sino a alguien que parece estar ejecutando una forma de justicia propia, dejando mensajes en un lugar simbólico: la puerta de la policía.

Las Azules confirma temporada 2 con Bárbara Mori y nuevo caso Apple TV+

El peso de 1968 en la historia

Uno de los elementos más fuertes de esta nueva entrega es su conexión con el contexto histórico.

La serie vuelve a tomar inspiración en hechos reales para construir su relato, y esta vez lo hace desde una herida abierta: la masacre estudiantil de 1968.

La investigación obliga a las protagonistas a mirar hacia atrás, cuestionar versiones oficiales y entender cómo el pasado sigue impactando el presente.

La serie se apoya en un hecho histórico clave: tras la crisis de credibilidad que enfrentó la policía después de 1968, el gobierno impulsó la creación de un cuerpo policial femenino.

De edecanes a investigadoras

La primera temporada de Las Azules dejó claro que ese plan estaba lejos de ser justo. Las mujeres reclutadas no solo debían cumplir con estándares estrictos —que incluían apariencia física, disciplina e incluso conocimientos específicos como idiomas o primeros auxilios—, sino que además eran relegadas a funciones superficiales.

En muchos casos, su papel se limitaba a tareas de vigilancia o incluso a ser utilizadas como imagen pública. Sin embargo, esa dinámica cambió cuando comenzaron a involucrarse en investigaciones reales.

Ese es uno de los ejes que la serie retoma y amplifica en su segunda temporada: cómo estas mujeres, en un entorno profundamente machista, lograron abrirse paso y demostrar su capacidad.

Lo que empezó como un intento de control de imagen terminó sentando las bases para la inclusión femenina dentro de las fuerzas policiales en México.

Las Azules confirma temporada 2 con Bárbara Mori y nuevo caso Apple TV+

¿Cuándo se estrena Las Azules temporada 2?

Para quienes ya están pendientes del regreso, hay fecha confirmada. El primer episodio se estrena el miércoles 12 de agosto de 2026.

A partir de ahí, la serie seguirá un esquema semanal con nuevos capítulos cada semana hasta el 30 de septiembre.

En total, esta segunda entrega contará con 5 episodios, lo que sugiere una narrativa más compacta, enfocada y probablemente más intensa en su desarrollo.

La distribución se mantiene en exclusiva a través de Apple TV+.

Dónde ver Las Azules temporada 1

Para quienes quieren ponerse al día antes del estreno, la primera temporada de Las Azules está disponible completa en Apple TV+.

La entrega inicial cuenta con 10 episodios y presenta el origen del primer cuerpo policial femenino en México durante la década de los 70.