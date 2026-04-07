¡Aubrey Plaza está embarazada! Actriz espera a su primer hijo con Chris Abbott

Aubrey Plaza está embarazada de su primer hijo, de acuerdo con información confirmada por la revista People. La actriz de 41 años espera al bebé junto al actor Chris Abbott, con quien mantiene una relación y ha colaborado en distintos proyectos.

Según una fuente citada por el medio, el nacimiento está previsto para el próximo otoño, lo que marca una nueva etapa personal para la actriz en medio de un periodo reciente descrito como emocionalmente complejo.

Confirmación y primeros detalles del embarazo

La noticia fue respaldada por un representante de Aubrey Plaza, quien confirmó el embarazo a People, consolidando los reportes que comenzaron a circular en las últimas horas.

De acuerdo con la fuente, el embarazo fue “una hermosa sorpresa” para la pareja, que se siente afortunada ante la llegada de su primer hijo.

El anuncio ha generado interés debido al bajo perfil que Plaza suele mantener sobre su vida privada, lo que ha hecho que cada actualización sobre su situación personal cobre mayor relevancia mediática.

Una relación que surgió entre proyectos

La relación entre Aubrey Plaza y Chris Abbott no es reciente en términos profesionales.

Ambos coincidieron en distintos trabajos, entre ellos:

La reposición off-Broadway de Danny and the Deep Blue Sea

La película Black Bear

Estos proyectos marcaron una colaboración creativa que posteriormente se trasladó al ámbito personal, consolidando su vínculo fuera de la pantalla.

Aubrey Plaza Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock/TheGrosbyGroup

Apariciones recientes y especulación pública

Durante las últimas semanas, la actriz había sido vista en eventos públicos sin que se confirmara su embarazo.

Uno de los momentos que llamó la atención fue su presencia en la Semana de la Moda de París, donde apareció con atuendos holgados que, posteriormente, han sido interpretados como una forma de mantener discreción sobre su estado.

En el desfile de Loewe, Plaza utilizó una chaqueta de cuero oversize combinada con un suéter rojo, mientras que en la presentación de Lacoste optó por un conjunto amplio con polo naranja.

Estas elecciones de vestuario pasaron desapercibidas en su momento, pero tras la confirmación del embarazo han cobrado un nuevo significado.

Un año marcado por cambios personales

El embarazo ocurre después de un periodo complicado en la vida de la actriz, tras el fallecimiento de su esposo, Jeff Baena, ocurrido el año pasado.

Este contexto ha sido mencionado por fuentes cercanas como parte del entorno emocional en el que se da esta nueva etapa. La llegada del bebé representa un cambio significativo en la vida personal de Plaza, quien ha mantenido su carrera activa en cine y televisión mientras enfrenta transformaciones en su ámbito privado.

¿Quién es Aubrey Plaza y Chris Abbott?

Aubrey Plaza ha desarrollado una carrera destacada en la industria del entretenimiento, con participaciones en cine independiente y producciones comerciales. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran proyectos que le han permitido explorar distintos registros actorales, consolidando su presencia tanto en comedia como en drama.

Por su parte, Chris Abbott participó en cine y televisión, con roles que lo han posicionado dentro del circuito de producciones independientes y series de alto perfil.

bgpa