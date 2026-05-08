El idioma global de ARMY: los códigos que unen al fandom de BTS

En la era digital y, especialmente en el K-pop, los grupos de fans han dejado de ser simples comunidades de admiradores para convertirse en auténticas culturas con identidad propia. Entre todos ellos, hay uno que destaca no solo por el grupo que sigue, sino por su poder en sí mismo: ARMY, el fandom de BTS.

El fenómeno ARMY trasciende barreras idiomáticas, geográficas y generacionales. A través de emojis, frases clave, hashtags y códigos internos, los seguidores del grupo surcoreano han construido una especie de “idioma digital” que les permite identificarse, organizarse y reaccionar colectivamente ante eventos, lanzamientos o incluso polémicas.

No son solo palabras al azar; es un sistema lingüístico complejo que ha evolucionado durante más de una década.

En el mundo de BTS, un corazón morado no es solo un simple emoji, y un número puede contener la historia completa de siete artistas que cambiaron la industria musical para siempre.

BTS se ha convertido en un fenómeno global The Grosby Group

¿Quién es ARMY?

El nombre ARMY, acrónimo de “Adorable Representative M.C. for Youth”, fue oficializado por BTS el 9 de julio de 2013. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una comunidad global que no solo consume contenido, sino que participa activamente en su difusión y resignificación.

La popularidad y poder de ARMY no es reciente, pues llevan ya 12 años funcionando como una red organizada capaz de movilizarse rápidamente en plataformas digitales. Su mayor actividad es en lanzamientos musicales o votaciones para proporcionarles galardones a los siete miembros de BTS.

Sin embargo, la identidad de ARMY ha llevado al fandom a coordinar acciones colectivas más allá de la música o el grupo surcoreano; destacándose en movimientos políticos, culturales e incluso de activismo, como su participación en Black Lives Matter o en promover la ayuda médica en Siria.

Esta capacidad de respuesta ha llevado al fandom a desarrollar códigos internos que facilitan la comunicación eficiente y rápida, para mantener una identidad compartida como grupo.

El alcance del ARMY va más allá de unirse en un concierto Chat GPT

Hablar ARMY: los básicos de su diccionario

Color morado

Si hay algo que define visualmente a BTS es el color morado. Todo comenzó el 13 de noviembre de 2016, durante un fan meeting conocido como Muster. V, miembro del grupo, improvisó una definición que cambiaría la identidad del fandom para siempre: "El púrpura es el último color del arcoíris. Significa que confiaré en ti y te amaré por mucho tiempo".

De esa explicación nació el término Borahae (una combinación en coreano de “bora”, púrpura, y “saranghae”, te amo). V compartió que esta sería una promesa de amor y lealtad por mucho tiempo, entre BTS y ARMY.

Emojis: la expresión emocional del fandom

Uno de los elementos más reconocibles del lenguaje ARMY es el uso del emoji de corazón morado, haciendo referencia al famoso “Borahae” de BTS. No importa el idioma o el país: este emoji comunica pertenencia al fandom y apoyo incondicional al grupo.

Además del corazón, hay otro emojis clave en la comunicación ARMY, como los íconos de animales que representan a cada miembro del grupo (algo común en el K-pop):

RM (Namjoon): 🐨 (Koala)

Jin (Seokjin): 🐹 (Hámster)

Suga (Yoongi): 🐱 (Gato)

J-Hope (Hoseok): 🐿️ (Ardilla)

Jimin: 🐥 (Pollo)

V (Taehyung): 🐯 (Tigre) u 🐻 (Oso)

Jungkook: 🐰 (Conejo)

El número 7

El 7 es el número sagrado de ARMY, pues representa a los siete integrantes y su unidad indestructible. Tras el anuncio de su pausa por el servicio militar, el 7 se convirtió en un símbolo de espera y retorno que fue (y sigue siendo) utilizado en muchas cuentas en redes sociales, como parte del nombre de usuario de diversas personas.

Colocar en la biografía de un ARMY la palabra "OT7" significa apoyar a los siete por igual, sin favoritismos.

En 2022, los siete miembros se tatuaron el número "7" en diferentes partes del cuerpo como símbolo de su hermandad.

Los emojis y otros elementos son clave entre las ARMY Canva

Hashtags para organizarse

Los hashtags son una herramienta fundamental en la comunicación ARMY, ya que permiten organizar campañas, posicionar tendencias y amplificar mensajes. El uso estratégico de hashtags ha sido clave para que el fandom logre visibilidad global en plataformas digitales.

A través de estos, es común ver los nombres de los miembros de BTS en trending topic como X; así como #BTS, #ARMY, #BTSARMY o #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG.

Frases exclusivas del fandom

Existen frases dentro del fandom ARMY que tienen significados específicos y son utilizados de forma constante en redes sociales:

“BTS paved the way”: expresión de orgullo por el impacto global del grupo y como forjadores de la industria de K-pop.

“Trust BTS”: confianza en las decisiones del grupo.

“We purple you”: reafirmación del vínculo emocional con BTS .

. “HYYH” (Hwa Yang Yeon Hwa): significa "El momento más hermoso de la vida", haciendo referencia a la era musical de BTS del 2015, que trata sobre la juventud, el dolor y la amistad. En redes, se usa para referirse a la estética de la nostalgia y la transición a la adultez.

“Magic Shop”: inspirado en su canción del mismo nombre, es un concepto donde los fans "intercambian" sus miedos y dolores por consuelo y amor. Cuando un fan dice que está en el Magic Shop, significa que está buscando refugio en la música de BTS ante un mal día.

ante un mal día. “APOBANGPO”: abreviatura en coreano de "ARMY Forever, Bangtan Forever", creada por Jungkook en 2019.

“To our biggest voice, ARMY” ("A nuestra voz más grande, ARMY"): en gran parte del contenido de BTS, el grupo coloca esta frase para agradecer a su fandom, destacándolo como su mayor fuerza.

El lenguaje de ARMY es el reflejo de una comunidad que ha construido su propia cultura. Cuando los 7 integrantes de BTS lleguen a México y den sus conciertos en el Estadio GNP, miles de gargantas gritarán: "Borahae" y el mensaje será claro: no importa de dónde vengas, aquí todos hablamos el mismo idioma púrpura.