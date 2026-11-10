Atacan a Marius Borg, hijo de la reina Mette-Marit de Noruega, mientras cumplía arresto domiciliario

Un nuevo episodio de tensión sacude a la familia real noruega. Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, fue víctima de una agresión después de que un desconocido irrumpiera en su vivienda de Skaugum, donde permanece bajo arresto domiciliario mientras enfrenta un proceso judicial por diversos delitos.

¿Qué le pasó a Marius Borg?

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 6 de noviembre, cuando un hombre llegó a la propiedad situada en las inmediaciones de la residencia oficial de los reyes Haakon VIII y Mette-Marit, a las afueras de Oslo.

Un desconocido irrumpió durante la madrugada en la vivienda de Marius Borg Høiby y llegó a empujarlo antes de que lograra expulsarlo. AFP

De acuerdo con los reportes de la prensa noruega, el individuo comenzó a golpear y patear la puerta hasta conseguir entrar. Marius, de 29 años, se encontraba dentro de la casa cuando escuchó los fuertes ruidos.

Al acercarse a la entrada se encontró con el desconocido, quien consiguió acceder al inmueble y lo empujó. Sin embargo, el joven logró expulsarlo y posteriormente llamó a la policía para denunciar lo ocurrido.

Los agentes llegaron aproximadamente un minuto y medio después de recibir el aviso y detuvieron al sospechoso en las inmediaciones de la propiedad.

¿Quién atacó al hijo de Mette-Marit?

Aunque inicialmente el hombre fue detenido y después puesto en libertad, las autoridades noruegas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

La policía noruega detuvo al sospechoso y abrió una investigación por agresión física y allanamiento de morada. Grosby

De acuerdo con información publicada por el diario VG, el sospechoso tendría alrededor de 30 años y habría viajado desde el norte de Noruega hasta Oslo el mismo día del suceso. Entre sus pertenencias llevaba una maleta y varias cartas, cuyo contenido no ha sido revelado públicamente.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la versión sobre sus intenciones. Según los reportes difundidos por medios locales, el hombre habría manifestado inicialmente que buscaba visitar a Marius y posteriormente habría mencionado a la princesa heredera Ingrid Alexandra, hermana del joven e hija de los reyes.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente qué motivó su llegada a Skaugum ni si tenía algún vínculo previo con la familia real.

La Fiscalía presentó cargos contra el hombre señalado por irrumpir en la residencia del hijo de la reina noruega y dictó una orden de alejamiento. AFP

El caso dio un nuevo giro cuando la Fiscalía noruega presentó cargos contra el individuo por agresión física y allanamiento de morada. Además, se dictó una orden de alejamiento por tres meses para impedir que se acerque a Marius.

El abogado del joven, Alexander Greaker, confirmó que su representado se encontraba bien, aunque reconoció que lo sucedido había sido una experiencia desagradable.

La seguridad de la familia real noruega queda bajo cuestionamiento

El incidente también puso bajo la lupa las medidas de protección en Skaugum, una extensa propiedad de la familia real noruega ubicada en Asker, a las afueras de Oslo.

El incidente generó cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en la propiedad donde viven los reyes Haakon VIII y Mette-Marit. Grosby

Aunque la vivienda de Marius se encuentra a pocos cientos de metros de la residencia principal de los monarcas, existe una diferencia importante: su casa está fuera del perímetro específicamente protegido por el equipo de seguridad de la familia real, según información difundida por la cadena pública NRK.

Esta circunstancia ha generado interrogantes sobre las condiciones de vigilancia en la propiedad, especialmente porque el hombre habría manifestado interés en visitar también a Ingrid Alexandra.

El Servicio de Seguridad Policial de Noruega confirmó la detención inicial, aunque evitó ofrecer detalles sobre el sospechoso y sus posibles motivaciones. Tras el incidente, también se reportaron medidas para reforzar los controles alrededor de la vivienda de Marius.

Por ahora, las autoridades deberán esclarecer por qué un desconocido consiguió entrar en la propiedad y qué buscaba realmente al presentarse.