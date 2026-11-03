¿Por qué la justicia noruega levantó la prisión preventiva a Marius Borg Høiby?

La situación judicial de Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit de Noruega, dio un nuevo giro luego de que el Tribunal de Distrito de Oslo resolviera levantar la prisión preventiva que cumplía bajo vigilancia electrónica en la residencia familiar de Skaugum.

La decisión representa un avance para su defensa, pero ¿eso significa que el joven de 29 años podrá recuperar inmediatamente su libertad?

¿Por qué la justicia noruega levantó la prisión preventiva de Marius Borg?

El tribunal consideró que ya no existían motivos suficientes para prolongar el arresto domiciliario de Høiby, quien desde julio permanecía en Skaugum con una tobillera electrónica.

Aunque la justicia autorizó levantar su prisión preventiva, el hijo de la reina Mette-Marit todavía no puede abandonar la residencia de Skaugum. Reuters

En lugar de mantenerlo bajo custodia, los jueces estimaron que podían aplicarse medidas menos restrictivas, como la obligación de presentarse periódicamente ante la policía y someterse a pruebas de detección de drogas y alcohol.

La resolución se conoció el lunes 2 de noviembre, después de una nueva audiencia en la que los abogados del acusado solicitaron modificar las condiciones de su detención. La defensa argumentó que, durante los meses que había permanecido fuera de prisión convencional, Marius había demostrado que podía mantenerse alejado de las drogas y evitar nuevos comportamientos delictivos.

Ha demostrado claramente que tiene la capacidad de no cometer nuevos delitos que justifiquen su encarcelamiento”, sostuvo su abogado Daniel Storrvik ante medios noruegos.

La Fiscalía noruega apeló la resolución y pidió suspender sus efectos al considerar que persiste el riesgo de reincidencia. AFP

Sus representantes también describieron las condiciones de su arresto domiciliario como difíciles y consideraron que la Fiscalía había evaluado incorrectamente el riesgo de reincidencia.

¿Por qué la Fiscalía de Noruega se opone a liberar a Marius Borg?

Uno de los principales argumentos de la Fiscalía para solicitar que Høiby continuara detenido fue el riesgo de que reincidiera en conductas delictivas y retomara el consumo de sustancias. La fiscal Oda Karterud sostuvo que el tiempo que había permanecido bajo vigilancia no era suficiente para concluir que estaba preparado para recuperar su libertad.

Los abogados de Marius Borg Høiby argumentaron que el joven ha demostrado su capacidad para mantenerse alejado de las drogas y de nuevos delitos. AFP

En particular, las autoridades señalaron un resultado positivo por alcohol durante uno de los controles sorpresa realizados mientras el joven permanecía en Skaugum. Aunque el tribunal consideró probable que hubiera consumido alcohol el día anterior a la prueba, también tomó en cuenta que el Servicio Penitenciario Noruego no había elaborado un informe formal por incumplimiento de las condiciones.

La defensa cuestionó que ese episodio pudiera considerarse una infracción comprobada. Storrvik aseguró que su cliente niega haber bebido voluntariamente y destacó que quienes realizaron el control no detectaron signos de embriaguez. Para sus abogados, un resultado aislado y rodeado de dudas no era suficiente para justificar que continuara privado de libertad.

Finalmente, el Tribunal de Distrito de Oslo consideró que las medidas de control y seguimiento eran suficientes, por lo que rechazó la petición de la Fiscalía de prolongar la detención.

¿De qué delitos fue condenado Marius Borg Høiby?

El hijo de Mette-Marit permanecía bajo custodia desde el 2 de febrero, cuando fue detenido por presuntamente incumplir una orden de alejamiento relacionada con una de las víctimas.

El hijo de Mette-Marit recibió una condena de cuatro años de cárcel por delitos que incluyen dos violaciones y maltrato contra una expareja, pero la sentencia fue recurrida. Grosby Group

En junio recibió una condena de cuatro años de prisión, después de ser declarado culpable de 34 de los 39 delitos por los que fue acusado, entre ellos dos violaciones, agresiones, amenazas y maltrato contra una expareja.

En julio, el tribunal autorizó que continuara bajo arresto domiciliario en Skaugum, con vigilancia electrónica y restricciones para salir de la propiedad. Durante ese periodo necesitó permisos judiciales para determinados desplazamientos, aunque pudo acudir a compromisos familiares autorizados, entre ellos los actos relacionados con el fallecimiento del rey Harald V.

La sentencia de primera instancia fue recurrida tanto por la defensa como por la Fiscalía. Está previsto que el Tribunal de Apelación de Borgarting revise el caso en febrero de 2027, cuando se analizarán nuevamente los delitos impugnados y la duración de la condena.

¿Marius Borg Høiby seguirá bajo vigilancia?

Aunque los abogados recibieron con satisfacción la decisión, la apelación de la Fiscalía impide que Marius abandone por ahora el régimen de vigilancia electrónica. El Ministerio Público solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que significa que la orden de liberación queda congelada hasta que el tribunal de apelación se pronuncie.

El futuro judicial de Marius Borg Høiby tendrá otro capítulo en febrero de 2027, cuando está previsto que comience la revisión de su caso ante el Tribunal de Apelación. AFP

Así, el caso que ha generado una fuerte presión sobre la familia real noruega continúa abierto. La decisión judicial no anula la condena de cuatro años ni resuelve las acusaciones pendientes de revisión: únicamente determina que, por el momento, no hay motivos suficientes para mantener a Høiby bajo arresto domiciliario. Su situación podría cambiar nuevamente cuando se resuelva el recurso de la Fiscalía y avance el próximo juicio.