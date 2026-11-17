El actor Ari Telch publicó un encuentro que tuvo con el exboxeador Ricardo “El Finito” López Nava, junto a una descripción que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Fue este martes 17 de noviembre cuando el famoso compartió en sus redes sociales un video en donde se le ve platicando de diversos temas con el exboxeador, entre ellos, recuerdos de algunos momentos que compartieron juntos.

Según lo observado en el clip, el encuentro fue grato para ambos, sin embargo, acaparó la atención lo que escribió Ari Telch junto a las imágenes:

Plática con un inútil”.

“El Finito” López le regala un guante de box a Ari Telch

Ari Telch, actor. @telchari

Durante la reunión que tuvieron, “El Finito” López le regaló un guante de box a Ari Telch, quien lo elogió por lo logrado cuando se encontraba activo profesionalmente.

Mientras el exboxeador autografiaba el guante para entregárselo al actor, este aprovechó para recordar el problema vecinal por el que actualmente se encuentra en el ojo de la polémica.

Me va a servir para partirle la ma… a Burrillo. ¿No quieres venir mañana a mi casa a partirle la m… a un pen…?”, dijo Telch.

En este sentido, Ari contó que había tenido problemas con un vecino, quien inicialmente lo ayudó a recuperar una casa, pero que después ‘él vio sus trastornos’. Al hablar de ello, retomó un poco el tema del camastro que aventó en el fraccionamiento en donde vive en Cuernavaca, aunque fue interrumpido por el exboxeador y dejó el tema de lado.

Durante la plática con “El Finito” López, el actor hizo bromas y dijo estar muy bien, contento, llenando teatros y enamorado. Asimismo, decidió mostrar al exboxeador que se encuentra en forma, con una serie corta de ‘lagartijas’.

Sobre el guante de box, agradeció y aseguró que lo iba a colocar en un lugar especial.

Pese a que el encuentro fue muy corto, de alrededor de 5 minutos, ambos tocaron diversos temas, uno de ellos, el cáncer por el que fue diagnosticado “El Finito” López en febrero del 2025 y, del que dijo, ya se encuentra libre.

Finalmente, aseguraron que se reencontrarán próximamente y, según lo dicho por Ari, en un futuro se irá a 'provincia'.

Polémicas del actor

El actor mexicano Ari Telch se encuentra en medio de una polémica vecinal en un condominio de Cuernavaca, Morelos, luego de que varios residentes lo señalaran por presuntos actos de hostigamiento, amenazas y daños a la propiedad ajena. La situación ha generado preocupación entre algunos habitantes del conjunto residencial.

De acuerdo con las denuncias, uno de los episodios más controvertidos habría ocurrido cuando el actor arrojó un camastro desde una azotea hacia la propiedad de uno de sus vecinos, provocando daños materiales. Además, algunos residentes aseguran que ha protagonizado enfrentamientos e insultos contra otras personas del condominio, entre ellas dos mujeres adultas mayores.

Ante estos hechos, un grupo de vecinos acudió a la Fiscalía de Morelos el pasado 12 de noviembre para presentar una denuncia formal. Entre los señalamientos se encuentran presuntos daños a la propiedad y amenazas. Asimismo, solicitaron medidas de protección ante el temor de que los conflictos puedan agravarse.

Por su parte, Ari Telch reconoció haber arrojado el camastro, aunque ofreció una versión distinta de lo sucedido. El actor explicó que su reacción ocurrió después de que, según él, un vecino escondiera los camastros de uso común. También rechazó las acusaciones en su contra y negó representar un peligro para los demás habitantes.

Previo a ese conflicto, el actor ya había estado en el centro de la conversación pues hace poco publicó una fotografía en la que aparecía acompañado de una mujer y aseguraba sentirse perseguido y en peligro.

En el mensaje, el actor manifestó que no recordaba el nombre de la persona que aparecía junto a él y pidió ayuda a sus seguidores para identificarla. Incluso sugirió que podría encontrarse secuestrado y mencionó que creía estar en Cuernavaca.

La publicación generó inquietud entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si realmente estaba atravesando una situación de riesgo.

Tras ello, el propio actor posteriormente aclaró que su publicación se trataba de una broma.

Ari Telch, actor. @telchari

Actualmente, el actor continúa activo en el mundo del espectáculo, principalmente en el teatro, donde mantiene presentaciones de su monólogo D’Mente, una puesta en escena en la que aborda temas relacionados con la salud mental, los trastornos emocionales y los prejuicios que existen alrededor de estas condiciones.

Este año, Telch continúa llevando su espectáculo a diferentes ciudades del país y mantiene contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Además, ha manifestado interés en desarrollar nuevos proyectos teatrales relacionados con el funcionamiento del cerebro humano y el comportamiento de las personas.