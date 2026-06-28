Anya Taylor-Joy protagoniza lo nuevo de The Rolling Stones en un crossover rockero en forma de video musical; se trata del nuevo sencillo musical de Sus Satánicas Majestades, titulado “Jealous Lover”.

La icónica banda de rock prepara su regreso a los escenarios después de varios años de ausencia, con el álbum Foreign Tongues. Y, una vez más, el grupo mezcló la música con el cine en esta colaboración de la mano de la magnética actriz británico-argentina Anya Taylor-Joy, convertida en la nueva musa de la legendaria banda británica.

Pero Taylor-Joy no se encuentra sola en esta aventura cargada de misterio; comparte los reflectores con el actor estadounidense Charles Melton, conocido por su trabajo en Secretos de un escándalo y la serie Riverdale.

Juntos, despliegan una química electrizante que eleva la composición musical a una experiencia cinematográfica.

Anya Taylor-Joy protagoniza video de The Rolling Stones The Rolling Stones

Anya Taylor-Joy protagoniza el nuevo video de The Rolling Stones

El videoclip de "Jealous Lover", lo nuevo de The Rolling Stones, se aleja de los clips musicales para tener una narrativa tipo cortometraje. Anya Taylor-Joy despliega todo su magnetismo interpretativo encarnando a una mujer enigmática y complicada.

Por su parte, Charles Melton interpreta a un hombre que parece seguir sus pasos, atrapado en un laberinto de fascinación, encuentros furtivos y miradas cargadas de electricidad en el ambiente nocturno.

A lo largo del video, la pareja recorre escenarios que parecen sacados de una fantasía de misterio; así como una dinámica de relación sofocante y un tanto tóxica. Al ritmo de una danza interpretativa, los actores van en perfecta sincronía entre la narrativa de intriga, la voz inconfundible de Mick Jagger y los riffs de Keith Richards.

Anya Taylor-Joy protagoniza video de The Rolling Stones The Rolling Stones

La dirección del video estuvo a cargo de Sam Mendes, el genio detrás de Belleza Americana, 1917, Skyfall y, próximamente, las biopics de The Beatles.

La elección del reparto principal ha sido calificada como un acierto. Anya Taylor-Joy, quien ha consolidado su estatus de superestrella gracias a producciones de la talla de Gambito de dama y Furiosa: A Mad Max Saga, aporta esa mirada intensa que ya es su sello personal en la industria del cine.

Por otro lado, la incorporación de Charles Melton añade una dosis de carisma rudo y atractivo contemporáneo. La interacción entre ambos en la pantalla se siente orgánica, intensa y con un toque de peligro que encaja a la perfección con la letra de "Jealous Lover".

Foreign Tongues The Rolling Stones

¿Qué se sabe sobre Foreign Tongues, el nuevo álbum de The Rolling Stones?

Foreign Tongues es el nuevo material discográfico de The Rolling Stones, esta vez como 3 integrantes, después de la muerte de Charlie Watts.

Representa un testimonio de la energía creativa de una agrupación que, lejos de vivir únicamente de las rentas de su pasado, sigue apostando por la innovación y la creación de nueva música con los estándares más altos de calidad.

De acuerdo con las primeras reseñas y comentarios de críticos especializados que han tenido acceso a los adelantos de la producción, Foreign Tongues muestra a una banda potente, fresca y llena de vitalidad.

Es como si Jagger, Richards y Wood hubieran encontrado la fuente de la eterna juventud oculta en sus amplificadores, entregando un sonido compacto que está completamente a la altura de su leyenda musical.

Con décadas de trayectoria a sus espaldas y habiendo superado todo tipo de vicisitudes personales y profesionales, The Rolling Stones se niega rotundamente a convertirse en una pieza de museo. El nuevo álbum saldrá a la venta el próximo 10 de julio de 2026.