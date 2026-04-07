Anuncian vaso coleccionable de la película ‘Michael’: precio y cuándo sale a la venta

¡Anuncian vaso coleccionable de la película Michael! Te contamos cuándo sale a la venta y el precio. Siendo uno de los estrenos de cine más esperados del 2026, la expectativa por la cinta y la merch ha alcanzado niveles estratosféricos en todo el mundo.

Desde que se anunció que Jaafar Jackson, sobrino del legendario artista, encarnaría a su tío bajo la dirección de Antoine Fuqua, los fanáticos han contado los días para ver esta ambiciosa producción en la pantalla grande.

Sin embargo, para los cinéfilos modernos, la experiencia no termina en la butaca; el verdadero trofeo de una función tan esperada es, sin duda, el vaso conmemorativo que adorna las vitrinas de los complejos cinematográficos.

Los famosos Moonwalkers (fanáticos del cantante) ya están esperando todo sobre la mercancía que llegará a cines como parte del estreno de Michael, te compartimos todos los detalles.

Michael Universal Pictures

Vaso coleccionable de Michael: precio y fecha

Ping Solutions ha revelado todo sobre el vaso coleccionable de Michael, inspirado en el icónico guante que el intérprete utilizó en distintas presentaciones. Con brillo, de color plateado y textura metálica, cada detalle está hecho para remitir a la personalidad de Michael Jackson.

¿Dónde lo venderán?

El vaso de Michael estará disponible en los distintos complejos de Cinépolis a partir del 23 de abril, para socios Club Cinépolis nivel Fanático y Súper Fanático. Para la venta general, tendrás que esperar al 24 de abril.

Recuerda que muchos complejos comienzan a vender la mercancía desde que abren sus puertas (alrededor de las 11:00 AM o 12:00 PM), no hasta que inicia la primera función de la película.

Vaso coleccionable de película 'Michael' Ping Solutions

¿Qué precio tendrá el vaso coleccionable de Michael?

El precio oficial es de 355 pesos mexicanos y ya incluye la bebida. Debido a la euforia por conseguirlo, en algunos sitios ya puedes encontrarlo en reventa, aunque el costo llega a superar los 1,200 pesos.

¿Habrá vaso de Michael en Cinemex?

Por el momento, la cadena de cine no ha mencionado nada a través de sus redes sociales. Sin embargo, podría anunciarlo conforme se acerca el estreno.

Vaso coleccionable de película 'Michael' Instagram @vasosdecineycoleccionables

¿Habrá palomera especial de Michael?

En distintas partes del mundo, existen diversos objetos de mercancía de la película, incluyendo palomeras y vasos distintos.

De acuerdo con comentarios en línea, en China sí podrán gozar de una palomera en forma de sombrero en 3D, algo muy al estilo de Michael Jackson, especialmente durante su era Bad.

¿Qué se espera de la película de Michael Jackson?

Producida por Graham King (quien estuvo detrás de Bohemian Rhapsody), Michael promete una mirada profunda y sin filtros a la vida de Jackson. El involucramiento de la familia Jackson ha garantizado el acceso a todo el catálogo musical, lo que significa que la película será una experiencia sonora sin precedentes.

Michael Jackson sigue siendo el artista con mayores ventas de todos los tiempos. Esto significa que la demanda por la mercancía oficial no vendrá solo de adolescentes interesados en la moda retro, sino de adultos que vivieron el estreno de sus videos musicales en MTV y abuelos que recuerdan el impacto de los Jackson 5.