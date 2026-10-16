 Angélica Vale revela la importante cirugía a la que se sometió para prevenir el cáncer

Angélica Vale tomó una decisión determinante sobre su salud después de descubrir que sus probabilidades de desarrollar cáncer de mama habían aumentado de 23 a 42 por ciento.

Angélica Vale se sometió a una mastectomía preventiva

La actriz optó por someterse a una mastectomía preventiva, procedimiento mediante el cual se retira tejido mamario con el objetivo de reducir de manera considerable el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Angélica Vale contó que los antecedentes de cáncer de mama en su familia fueron el motivo. Mezcalent

La protagonista de 'La fea más bella' habló abiertamente sobre este proceso durante una conversación con su madre, Angélica María, en el podcast Las Angélicas, donde explicó que los antecedentes familiares y, particularmente, los nuevos problemas de salud de su mamá fueron determinantes para replantearse su situación.

Angélica Vale revela cómo aumentó su riesgo de cáncer de mama

Todo comenzó cuando la actriz acudió con una especialista para evaluar sus probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Después de realizarle diversos estudios, la doctora le informó que tenía un 23 por ciento de posibilidades de padecer la enfermedad.

La actriz reveló que sus probabilidades de padecer cáncer de mama aumentaron Cuartoscuro

En aquel momento, la recomendación no fue una cirugía, sino realizar cambios en su estilo de vida y continuar con el seguimiento médico.

Me hizo no sé cuántos exámenes y resulta que tenía yo el 23% de posibilidades de tener cáncer de mama. Dije: ‘No, bueno’. Me dijo: ‘Mira, adelgaza, vamos a hacerte todo el rollo hormonal, no sé qué y vemos qué hacemos después’”, relató.

Sin embargo, mientras Angélica Vale avanzaba con sus evaluaciones, su madre volvió a enfrentarse al cáncer de mama.

Esta situación hizo que la actriz tomara mayor conciencia sobre sus propios antecedentes familiares y regresara con su especialista para una nueva valoración. El resultado cambió el panorama.

En ese inter, a mi mamá le vuelve a dar cáncer de mama, por lo cual cuando yo regreso y me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”, explicó.

Tras conocer los resultados de los estudios médicos, la actriz decidió someterse a la mastectomía y posteriormente recibió implantes. (Foto: Mezcal Entertainment)

Ante ese incremento, la doctora le planteó una alternativa más definitiva: someterse a una mastectomía preventiva.

¿Qué llevó a Angélica Vale a prevenir el cáncer de mama con cirugía?

La conversación también estuvo relacionada con su vida familiar. La especialista quiso saber si Vale contemplaba tener más hijos y, al saber que no estaba entre sus planes, le hizo una pregunta que la actriz recordó particularmente durante el podcast.

Angélica, ya le diste de comer a tus hijos, ¿de qué te sirven?”, recordó que le dijo la médica al hablar sobre la posibilidad de retirar el tejido mamario.

Después de valorar la situación, la actriz decidió aceptar.

La actriz recordó cómo llegó a la decisión de retirar el tejido mamario para disminuir el riesgo de cáncer. Foto: Facebook Angélica Vale

Entonces, quítatelas, hazte una mastectomía, quítatelas. Y la verdad es que dije: ‘Bueno, sí, okay’”, contó.

Vale incluso abordó el tema con el sentido del humor que suele caracterizarla. Recordó que, después de bajar de peso, había notado cambios en su cuerpo y bromeó sobre la apariencia de sus senos antes de la intervención.

Debo reconocer que ya con la bajada de peso que di, sí dije: ‘Que hagan algo con estas bubis porque estaban ya muy feítas’. Pues adelgazada, mamá, todo se cuelga. Sí, no, no, calcetín con canica”, comentó entre risas.

Así fue la cirugía preventiva contra el cáncer de mama de Angélica Vale

Pero enseguida dejó claro que la estética no fue el motivo de la cirugía. Su prioridad era disminuir el riesgo relacionado con su historial y los resultados de sus estudios.

Angélica Vale reconoció que la cirugía fue dolorosa y requirió tiempo de recuperación. Mezcalent

No, a ver, lo importante fue la salud. Eso la verdad es que es broma. Pero sí, el hacerme la mastectomía sí dolió, obviamente, sí me dolió, sí estuve en cama un rato”, reconoció.

Después de la operación, Angélica Vale recibió implantes mamarios y pudo retomar sus actividades. Para ella, la intervención representó también una manera de enfrentar el temor que había aumentado después de sus evaluaciones.

Ya tenía el segundo susto. Ya el segundo susto ya había salido. Entonces dije: ‘No, ya de una vez’. Y entonces llegué y tracapum, me quité todo. Me pusieron unos implantes muy bonitos. Y sigo viviendo igual”, relató.

La actriz aseguró que su principal motivación no fue estética, sino cuidar su salud. Cuartoscuro

Aunque una mastectomía preventiva puede disminuir considerablemente el riesgo de cáncer de mama, no significa que este desaparezca por completo. Por ello, la actriz continúa con revisiones médicas periódicas.

Su testimonio pone sobre la mesa una decisión profundamente personal que tomó a partir de una valoración médica, sus antecedentes familiares y su deseo de permanecer presente para sus hijos.

Más que una transformación estética, para Angélica Vale se trató de una medida preventiva con la que buscó tener mayor tranquilidad sobre su futuro.