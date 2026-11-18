Andrea Legarreta compartió nuevos detalles sobre el estado de Pablo Lyle, quien este 18 de noviembre cumplió 40 años mientras permanece en una prisión de Estados Unidos.

La conductora del programa Hoy aseguró que ha mantenido contacto con el actor durante su proceso legal y expresó su entusiasmo ante la posibilidad de que recupere su libertad antes de que termine 2026.

El protagonista de La sombra del pasado cumple una condena de cinco años de prisión por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, ocurrido en Miami en 2019. De acuerdo con los reportes más recientes sobre su situación legal, su salida está prevista para el próximo 29 de diciembre, aunque todavía existen aspectos migratorios que podrían afectar su regreso a México.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre Pablo Lyle?

La presentadora aprovechó la transmisión del programa Hoy para felicitar al actor por su cumpleaños y compartir cómo se encuentra actualmente. Legarreta señaló que los años que ha pasado en prisión representan un periodo de transformación personal y espiritual para Lyle, con quien mantiene una relación cercana.

"Ya está muy próximo a salir, ya cumpliendo su condena. Me emociona pensar cómo lo van a ver porque de verdad todo lo que ha crecido de manera espiritual. De muchas formas, de verdad", comentó la conductora, quien manifestó su deseo de que el público pueda conocer esta nueva etapa del intérprete.

Legarreta también reconoció que el proceso judicial ha sido complicado para las familias involucradas, especialmente por las consecuencias del enfrentamiento que terminó con la muerte de Hernández.

Andrea Legarreta y su gesto con la hija de Daniel Bisogno enternece Instagram Andrea Legarreta y Daniel Bisogno

También aseguró que ha podido mantenerse cerca del actor y que actualmente lo percibe agradecido por los cambios que ha experimentado.

"Ha sido muy fuerte para las dos familias, pero sin duda, como dicen, sufrimiento es crecimiento. Créanme, he estado cerca de él, en verdad está, pues de muchas maneras está bien, en crecimiento, en agradecimiento, espiritualmente está enorme. Me urge que lo vean", expresó.

La conductora también consideró que este podría ser el último cumpleaños que Pablo Lyle pase en prisión y destacó que todavía es joven para comenzar una nueva etapa. Durante la conversación, Raúl Araiza coincidió en que el actor podría retomar su carrera artística, pues considera que aún tiene oportunidades dentro de la televisión.

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de la cárcel?

Pablo Lyle tiene prevista su salida de prisión para el 29 de diciembre de 2026, según información difundida en agosto por la periodista Tanya Charry durante el programa El Gordo y la Flaca.

La reportera explicó que la fecha fue modificada debido al tiempo que el actor permaneció bajo custodia durante su proceso judicial y a beneficios relacionados con su conducta.

Inicialmente, la liberación del intérprete estaba contemplada para septiembre de 2027. No obstante, el nuevo cálculo de su condena habría adelantado su posible salida nueve meses, por lo que podría abandonar el centro penitenciario antes de finalizar el año, aunque las autoridades deberán determinar las condiciones de su liberación.

Su salida de prisión tampoco garantiza que pueda regresar inmediatamente a México. Debido a su situación migratoria, el actor podría quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras se resuelve un eventual procedimiento de deportación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles definitivos sobre el proceso migratorio que enfrentaría Pablo Lyle ni existe un anuncio sobre la fecha en la que podría reunirse con su familia en territorio mexicano. Tampoco ha confirmado proyectos profesionales para después de su estancia en prisión.

¿Por qué Pablo Lyle fue condenado a prisión?

El actor mexicano fue declarado culpable de homicidio involuntario en octubre de 2022, después de un juicio relacionado con un altercado vial ocurrido el 31 de marzo de 2019 en Miami, Florida.

Durante el enfrentamiento, Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años que cayó al pavimento y murió cuatro días después debido a una lesión cerebral traumática.

La defensa del intérprete argumentó que actuó en defensa propia porque temía por su seguridad y la de su familia. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable y, en febrero de 2023, la jueza Marisa Tinkler Méndez le impuso una pena de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

La sentencia también incluyó 500 horas de servicio comunitario y la obligación de participar en un programa para el manejo de conflictos. Durante la audiencia, Lyle expresó su arrepentimiento ante los familiares de Hernández, mientras que la jueza señaló que sus acciones habían constituido un acto de violencia por el que debía asumir responsabilidad.