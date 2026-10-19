Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en La Granja VIP y se dan beso en vivo

Pablo Montero le pidió a Natalia Alcocer que fuera su novia en plena transmisión de La Granja VIP y selló la propuesta con un beso en vivo.

El momento sorprendió a sus compañeros y al público, luego de que ambos revivieran el romance que tuvieron hace aproximadamente 20 años. Natalia aceptó la propuesta del cantante, dando paso a un nuevo capítulo en su historia de amor, que volvió a cobrar fuerza tras su reencuentro en el reality.

El momento ocurrió el pasado 19 de octubre, donde ambos dejaron ver que la conexión entre ellos sigue presente. Lo que comenzó como un reencuentro cargado de recuerdos se convirtió en una nueva oportunidad para el amor.

Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia

Pablo Montero le pidió a Natalia Alcocer que sea su novia. @lagranjavipmx

La relación entre Natalia y Pablo se convirtió en uno de los temas más comentados de La Granja VIP, especialmente después de que ambos comenzaron a recordar su noviazgo de juventud.

Durante las últimas semanas, las conversaciones, los coqueteos y las muestras de cariño entre los dos despertaron rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, la situación dio un giro cuando Pablo decidió dar el siguiente paso y preguntarle directamente a Natalia si quería ser su novia.

La propuesta tomó por sorpresa a los presentes y generó gran expectativa entre sus compañeros, quienes habían seguido de cerca el acercamiento de la pareja.

Antes de aceptar, Natalia recordó que ambos habían hablado de esperar hasta salir del reality para dar ese paso. “Habíamos dicho que era saliendo”, comentó la conductora, dejando entrever que la posibilidad de retomar su relación ya había sido tema de conversación entre ellos.

A pesar de ese acuerdo, Pablo decidió expresar sus sentimientos frente a las cámaras y le hizo la pregunta que terminó por cambiar el rumbo de su historia.

Natalia, ¿quieres ser mi novia?”, le dijo el cantante.

La respuesta de la conductora fue afirmativa, por lo que ambos sellaron el momento con un beso mientras sus compañeros reaccionaban emocionados ante la inesperada escena.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Natalia y Pablo?

Mucho antes de reencontrarse en La Granja VIP, Natalia y Pablo ya habían vivido una relación sentimental. Según las declaraciones que la conductora compartió dentro del programa, su romance ocurrió aproximadamente dos décadas atrás, cuando ella era muy joven.

Natalia recordó aquella etapa con cariño y confesó que estuvo muy enamorada del cantante. Incluso compartió algunas anécdotas de los detalles románticos que él tenía con ella, entre ellos serenatas, flores y regalos especiales.

Uno de los recuerdos que más llamó la atención fue el de un sombrero que Pablo le regaló mientras le cantaba. Natalia contó que todavía lo conserva, a pesar de que han pasado muchos años desde aquel noviazgo.

Estos recuerdos dejaron ver que su relación ocupó un lugar importante en su vida y que, pese al tiempo transcurrido, todavía guarda momentos significativos de aquella etapa.

Aunque la conductora habló con cariño de su antiguo noviazgo, también compartió experiencias dolorosas que formaron parte de aquella historia.

Natalia contó que hubo situaciones en las que se sintió lastimada y recordó que, durante esa época, Pablo llegó a terminar con ella para irse con otras mujeres. También mencionó comentarios relacionados con el consumo de alcohol del cantante que le habían llegado a través del hermano de él.

Estas revelaciones mostraron que su historia no estuvo marcada únicamente por momentos románticos. Sin embargo, Natalia también señaló que Pablo le ha dicho que ha cambiado desde entonces.

Aunque en su momento estuvieron enamorados, la relación no prosperó. Natalia era muy joven y ambos atravesaban etapas distintas de sus vidas, con experiencias y proyectos personales diferentes.

Con el paso del tiempo, cada uno siguió su propio camino y sus vidas tomaron rumbos separados. Sin embargo, el reencuentro en La Granja VIP les permitió volver a convivir y recordar lo que compartieron.

¿Cuántos hijos tienen Natalia Alcocer y Pablo Montero?

Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia. @lagranjavipmx

Natalia Alcocer y Pablo Montero tienen cuatro hijos cada uno. La conductora es madre de cuatro niñas: Martina, Bruna, Leonor y Elena, esta última fruto de su relación con Michael Cohn del Real. Por su parte, el cantante tiene cuatro hijos: Daniel, Pablo, Carolina y Daniela, nacidos de sus relaciones anteriores.

Aunque ambos tienen una historia sentimental en común y ahora se han dado una nueva oportunidad en el amor dentro de La Granja VIP, cada uno tiene su propia familia. En total, Natalia y Pablo son padres de ocho hijos, cuyas vidas forman parte importante de sus respectivas historias personales.