'No dejes a los niños solos', el filme paranormal con Ana Serradilla que te dará pesadillas 

A lo largo de 27 años de carrera, Ana Serradilla ha sido testigo de los cambios que se han dado en la industria del entretenimiento de la que es parte y, a unos días de estrenar en cartelera la cinta de terror No dejes a los niños solos, del mexicano Emilio Portes, con quien repite como actriz por segunda ocasión, Ana hace una reflexión sobre lo que ha sido su trayectoria.

“Tengo 27 años de carrera y nos tocó el cambio de filmado, grabado, las plataformas y ahora se viene la inteligencia artificial. Hemos tenido el privilegio de vivir esas etapas, vivir y adaptarte a los cambios. Ahora toca adaptarse a lo que viene, que se viene fuerte, se viene desafiante, pero si pudimos con todo lo demás, que no podamos con la inteligencia artificial; somos mexicanos”, contó en entrevista con Excélsior, Ana Serradilla.

La actriz mexicana, que lo mismo ha trabajado en teatro, cine y televisión, estrenará el próximo 14 de mayo No dejes a los niños solos, cinta de suspenso y terror paranormal ambientada en la década de los 80, en donde interpreta a Catalina Camacho, una mujer recién enviudada que es madre de dos niños. Tras la muerte del esposo, Catalina y los pequeños se mudan a una casona que ella quiere comprar debido al bajo costo de la misma; sin embargo, como era de esperarse, esa casa tiene un pasado oscuro.

En los 80 yo era muy chiquita, acababa de nacer, entonces yo agarré a mi mamá para nutrirme, todo fue mi mamá, desde afuera para adentro. La chamarra de piel esa que ven es de mi mamá, las uñas como las usaba con ese rosa fucsia con la uñita larga ovalada, el pelo, el maquillaje, la ropa fucsia y el trato con los hijos. Yo me la fusilé completita con su forma de hablar y hasta con el baile, ese bailecito como setentero, pues mi personaje es una mamá que creció en los 70. Yo veía a mi mamá cómo bailaba y me daba mucha gracia, entonces dije: ‘¡Claro, yo tengo que ser esa mamá que viene cargando los 70!’”, apuntó Serradilla.

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Al preguntarle a Serradilla, actriz de Érase una vez María, por qué volverle a dar su voto de confianza a Emilio Portes, con quien en 2011 hizo Pastorela, la respuesta fue contundente.

“No hay manera de no darle el voto de confianza o nuestro trabajo. De hecho, ya se había tardado y quiero decirle que ya trabajemos pronto en otro proyecto. Cuando leí el guion sentí que la que iba a desesperar (a la audiencia) iba a ser yo, te juro que leí el guion y pensé: ‘Me van a odiar’ porque quieres que ya se vaya a su casa. Te da una sensación de ‘pobrecita’, le quieres dar un abrazo y al mismo tiempo darle un par de cachetadas”, apuntó Serradilla haciendo referencia a que su personaje deja solos a sus dos hijos para ir a una fiesta en la que verá a un político que le ayudará a regular las escrituras de su nueva casa.

Durante el encuentro con Excélsior, Ana Serradilla estuvo acompañada de Jesús Zavala, actor que alcanzó fama y proyección tras haber interpretado a Hugo Sánchez en Club de Cuervos. En No dejes a los niños solos, Zavala interpreta a Marco, un amigo abogado de Catalina que le quiere ayudar a regularizar los papeles de la nueva casa, aunque tiene sus propios intereses económicos.

Curiosamente, Ana Serradilla y Jesús Zavala trabajaron juntos por primera vez en 2008 en el rodaje de la cinta Todo incluido, en donde ambos interpretaron a unos hermanos que, junto a sus padres, viajan a la Riviera Maya para pasársela bien, algo que evidentemente no sucede. Así que 18 años después de haber filmado esa película, ambos vuelven a coincidir gracias a Emilio Portes.

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“Tenía 13 o 14 años y era un adolescente, con acné, con el pelo largo, experimentando todo por primera vez y fue muy emocionante estar juntos hoy de nuevo y en este género. Creo que fue un flechazo al corazón cuando leímos el texto por primera vez, ya todo sobre la mesa, cuando escuchamos a estos dos grandes actores, a estos dos niños, y ver cómo lo estaba ejecutando Portes, nuestro director. Fue una manera alucinante de vivir esta historia en los 80, con toda esta magia que construyeron desde el diseño de producción. Todos los elementos eran tan reales que sí era un viaje en el tiempo y fue increíble reencontrarnos para este proyecto que la gente ha amado en todo este camino de festivales que ha tenido en Europa, Estados Unidos y América Latina”, apuntó Zavala.

No dejes a los niños solos se desarrolla en dos líneas paralelas de tiempo, pues por un lado se aprecia lo que está pasando al interior de la casa con los dos niños solos, al mismo tiempo que Emilio Portes le deja ver a la audiencia lo que sucede en la fiesta en la que se encuentra la mamá.

Emilio Portes tiene una visión muy clara de cómo hace sus películas y en esta en específico, el haber construido estos dos universos de la fiesta de los adultos y de la casa con los niños, me pareció tan correcto y tan atinado todo, entonces cómo no confiar en Portes y cómo no querer trabajar siempre con él. Se necesita más de eso en la industria y más hoy en día, arriesgarse más y por eso estamos poniendo esta propuesta sobre la mesa que le da un refresh al terror y suspenso, con referencias del maestro Taboada y, seas papá, mamá o no, te va a mantener al filo de la butaca”, apuntó Zavala.

El realizador, que exploró el género de terror y suspenso en Belzebuth, compartió de dónde nació el interés para escribir junto a Alan Maldonado el guion de No dejes a los niños solos.

Está muy basada en todas las travesuras que hice yo de niño y, como lo platicaba con Alan: ‘De milagro estamos vivos’. Entonces eso es como el corazón de la película y a partir de eso dijimos: ‘Vamos haciendo una película de terror’ y fuimos construyendo alrededor de las historias de hermanos nuestra historia”, apuntó Portes, haciendo alusión a las peleas extremas que tienen los pequeños hermanos que se quedaron solos en la casa.

No dejes a los niños solos se rodó en una casona del Pedregal teniendo como niños protagonistas a Ricardo Galina y a Juan Pablo Velasco, quienes al ser menores de edad tuvieron que filmar sus secuencias durante el día a pesar de que la trama se desarrolla de noche.

“Aunque no parezca, toda la película está filmada de día; entonces, con unas estructuras de tipo concierto, mantearon la casa y eso nos permitió filmar de día a lo largo de seis semanas”, apuntó Emilio Portes.

Con respecto a sus actores, Portes contó lo que vio en ellos: “Desde siempre he admirado la carrera de Ana y admiro que pueda cargar esta montaña rusa de emociones que te lleva desde lo más dulce a lo más enérgico, seductora con el tema de tratar de conseguir la firma de la casa y sobreponerse a esa bola de lobos y acosadores que están sobre de ella. Es impresionante lo que hace Ana, tiene escenas fortísimas, adorables y muy chistosas”, apuntó Portes.

“Con Jesús trabajé en una comedia que se fue al streaming y quedé sorprendido del detalle y las sutilezas con las que maneja sus personajes, ¡qué bárbaro! Y ahora lo pongo como un villano”, concluyó.