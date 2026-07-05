Ana Gabriela, esposa de Julián Quiñones  presume llamativo look: “¿Y si sí?”

Este domingo 5 de julio, la selección mexicana se enfrenta a Inglaterra, en un duelo que ha generado gran expectativa entre los aficionados rumbo a la Copa Mundial 2026. Desde tempranas horas, distintas figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales han mostrado su respaldo al combinado nacional, sumándose al ambiente de euforia que rodea el encuentro.

En medio de la emoción por el partido decisivo, celebridades, actores, cantantes y creadores de contenido han compartido mensajes de aliento para el equipo tricolor.

Entre las personalidades que llamaron la atención se encuentra Ana Gabriela, esposa del futbolista de la selección mexicana Julián Quiñones, quien decidió unirse a la conversación digital mostrando su apoyo a México. A través de sus redes sociales, compartió una fotografía de su outfit para el encuentro, destacando un estilo elegante pero con guiños al espíritu tricolor.

Foto: Instagram

La influencer acompañó su publicación con la frase “¿y si sí?”, mensaje que rápidamente generó interacción entre sus seguidores.

¿Cómo fue el look de Ana Gabriela?

El atuendo de Ana Gabriela destacó por una combinación de elementos casuales y llamativos. Portó una gorra negra con la frase “¿y si sí?”, además de una camiseta en tono oscuro con detalles brillantes al frente. Complementó el conjunto con jeans decorados con detalles en color tricolor y una bolsa en tono amarillo. Su maquillaje, discreto pero elegante, resaltó sus facciones naturales, completando un estilo pensado para la ocasión.

Foto: Instagram Ana Gabriela

¿Cuál es la historia de Julián Quiñones y Ana Gabriela?

Julián Quiñones, nacido en Colombia y naturalizado mexicano, ha mantenido su vida personal en un perfil relativamente reservado, aunque en ocasiones comparte momentos familiares en redes sociales junto a su esposa.

Foto: Instagram julianquinones33

Por su parte, Ana Gabriela Amato es licenciada en Comunicación, además de modelo e influencer, y suele publicar contenido relacionado con estilo de vida, fitness y fotografía. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2022 y en 2023 dieron la bienvenida a su hija en común, Alanna.

El futbolista también es padre de una niña llamada Brianna, mientras que Ana Gabriela tiene un hijo de una relación anterior, con quien mantiene una vida familiar cercana.