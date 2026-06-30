¿Y si sí? El origen de la frase viral de México en el Mundial 2026

Los resultados de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 han desatado un nuevo grito de guerra con una frase que ya llegó a los estadios para apoyar a México, pero que además se ha vuelto viral en redes sociales con el famoso "¿Y si sí?".

¿Qué significa la frase "¿Y si sí?" y cuál es su origen?

La frase plantea una pregunta abierta que invita a la imaginación y a soñar con que, en este Mundial, el pensar en la posibilidad de, por primera vez ser campeones puede ser realidad.

Aunque la expresión cobró una fuerza monumental en TikTok e Instagram gracias a videos editados con la emotiva canción "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel, el origen de todo apunta a la Liga MX, curiosamente a los Pumas de la UNAM y a un personaje que ya no se encuentra con ellos tras perder ante Cruz Azul la última final del torneo local.

La victoria de México ante Ecuador fue parte del "Y si sí" Hector López

Según diversas versiones, todo inició con el ex director técnico del cuadro universitario, Efraín Juárez. En una rueda de prensa durante la liguilla del Clausura 2026 el estratega fue cuestionado sobre las posibilidades del equipo de ganar la corona, a lo que dijo “¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?".

¿Cómo se escribe correctamente "¡Y si sí!"?

La famosa frase ahora es tendencia en redes sociales, pero se encuentra en dos formas diferentes de escribir en las plataformas: "¿Y si sí?" o "¡Y si sí!".

Aunque en las redes poco importa si está escrito correctamente porque lo trascendental es el mensaje, lo ideal sería seguir las reglas ortográficas que señalan que, en este caso, el último "sí" debe llevar acento diacrítico (tilde), ya que funciona como un adverbio de afirmación.

Escribirlo sin tilde ("si") es un error común en plataformas digitales porque se transformaría en una conjunción condicional. Al colocar la tilde, se rescata el verdadero sentido de la frase: una respuesta positiva, directa y que ilusiona con la posibilidad de ver la primera Copa del Mundo para México.

De las redes al graderío: Cómo se convirtió en un grito en el estadio

Lo que comenzó como un fenómeno estrictamente digital ya se ha convertido en un nuevo grito de guerra durante el partido de 16vos de final entre México y Ecuador, porque justo antes de que cayera el segundo gol en el primer tiempo, el público presente en el Estadio