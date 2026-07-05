El 'punto débil' de Inglaterra que sería clave para Julián Quiñones y México

México busca su boleto a Cuartos de Final en el Mundial 2026 ante Inglaterra, conjunto que legará parchado para disputar el compromiso a celebrarse este domingo 5 de julio desde la cancha del Estadio Ciudad de México; la lateral derecha del conjunto europeo podría ser clave para Julián Quiñones y compañía.

Reece James es el amo y señor de la lateral por derecha del conjunto de los Tres Leones, sin embargo, en los últimos días su participación se puso en duda por problemas físicos en el isquiotibial.

Reece James sufre golpe durante partido de la Fase de Grupos ante Inglaterra. Reuters

Su suplente natural sería Djed Spence, mismo que también se encuentra en duda para el compromiso en la cancha del Estadio Ciudad de México, por lo que Thomas Tuchel tendría dos posibilidades para cubrir dicho sector.

Declan Rice sería la pieza a tomar el costado de la derecha, o bien, el central Jarell Quansah, quien únicamente vio minutos en el compromiso de la Fase de Grupos ante Panamá, fue amonestado y salió en el 64’ para cederle su sitio a Djed Spence.

¿Quién aprovecharía el espacio en el costado derecho de Inglaterra?

El conjunto orquestado por Javier Aguirre no debería hacer movimiento alguno en su formación, ya que Julián Quiñones estará por la pradera de la izquierda (derecha del conjunto inglés) en busca de un espacio que pueda estremecer las redes de un viejo conocido para Raúl Jiménez, como lo es Jordan Pickford.

De igual manera, Jesús Gallardo podría ser una de las armas que de manera natural utilice el conjunto nacional para buscar posibilidades en el conjunto que logró consagrarse como campeón del mundo en 1966, justa en la que también se enfrentaron ante la escuadra Tricolor –durante la Fase de Grupos- y a la que lograron vencer 2-0 en Wembley.

El partido está pronosticado para celebrarse en punto de las 18:00 horas del tiempo del Centro de la Ciudad de México, sin embargo, la tormenta eléctrica en la capital del país podría terminar por demorar el inicio.

La tormenta se hace presente a horas del partido en el Estadio Ciudad de México. Reuters

BFG