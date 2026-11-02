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Calaveritas: BTS, Aespa, Juan Gabriel y más famosos jugándole al vivo con la Muerte 

De BTS y su histórico encuentro con Sheinbaum al aniversario luctuoso de Juan Gabriel y la inusual salida de las espa al centro para comer tacos de la calle 

Por: Jorge Santamaría, Rodolfo Monroy

De BTS, Aespa a Juan Gabriel y Poncho Herrera, en Excélsior nos pusimos muy irreverentes con la flaca y los protagonistas que han hecho historia este año.
De BTS, Aespa a Juan Gabriel y Poncho Herrera, en Excélsior nos pusimos muy irreverentes con la flaca y los protagonistas que han hecho historia este año.Erick Retana, Jesús Sánchez y Gemini

Como siempre pasa, en el año hay famosos que le juegan al vivo con experiencias simples como echarse unos ricos tacos en la calle o hasta dar sorpresas tan enormes como asomarse del balcón de Palacio Nacional, una experiencia directa al corazón. Excélsior se divirtió con las experiencias de BTS, aespa, Madonna, Juan Gabriel y hasta tragedias como la venta de Warner Bros. a Skydance para hacer esta calaveritas literarias. 

AESPA

  • Grandes carcajadas soltó la Catrina
  • porque las aespa salieron repletas;
  • Karina y Giselle quedaron “panzonas”
  • con cinco de suadero y cinco de tripita
  • doble tortilla, cilantro y grasita;
  • y dos agüitas de piña y horchatita
  • para irse a dormir como bebecitas.

  •  El streaming dejó a todos perplejos,
  • hasta con un chihuahua cruzaron sus caminos;
  • desde Corea del Sur a los campos santos
  • el chisme llegó a todos lados
  • “Las coreanas condenaron a todos”.

  • A los “demonios” a la parca llevaron atados.
  • Arrodillados, humillados y avergonzados:
  • Emeritus era el más apenado
  • quesque emisario del cuernudo,
  • pero tacos de la Condesa lo soltaron;
  • Zayn con chucherias acabó inflado,
  • el vato de Disclosure encamado
  • y el de Rise Against hospitalizado.

  •  Ni rockeros ni metaleros ni que ocho cuartos
  • estómagos pusilánimes y debiluchos
  • En el panteón serán diariamente devorados
  • con sus cadáveres enlombrizados
  • Y por avergonzar a los alados y los infiernos
  • servirán los de asada, suadero y cilantro
  • bailando Supernova hasta aprender
  • que con Karina, Giselle y la Flaca el barrio deben aprender.

BTS

  • De Mictlán a CDMX la Flaca despegó, 
  • la ARMY más iracunda irrumpió
  • “Claudia, ¿cómo que BTS a tu Palacio llegó?”
  • la Presidenta no titubeó:
  • “Y un boleto para ti, Hobi me entregó”
  • por el momento la perdonó
  • y así huesuda al GNP partió.

  •  Llegando, a los revendedores les tocó
  • su infernal armada pa’bajo se los llevó
  • con eterno dolor y sufrimiento los castigó
  • por defraudar a ARMY al fuego los condenó
  • “¡a recoger carbón ardiendo!” ordenó.
  • La carne de las manos derritió
  • y una risa de niña chiquita soltó.

  •  Dynamite hasta el suelo bailó;
  • con Tae-hyung tequila bebió
  • y hasta la banderilla le pichó;
  • Airplane Pt.2 como sorpresa sonó
  • y su grito hasta el más allá retumbó.
  • La Catrina el ArmyBomb agitó
  • y por una noche su espíritu revivió

  •  Dicen que su pase para 2027 ya compró
  • Claudia se lo apartó;
  • a los revendedores ya amenazó;
  • ARMY la reclutó
  • Y diversión les prometió

Warner Bros. 

  •  David Zaslav enfrenta a la Muerte 
  • por vender Warner Bros, tentó su suerte
  • y en el más allá la lana no es su fuerte
  • La huesuda grita: “Tienes que rendirte”.

  •  A Zack Snyder despediste
  • y su Liga de la Justicia mataste;
  • a Coyote vs. Acme archivaste
  • con Supergirl la cagaste;
  • y Digger fue todo un desastre.

  •  Vendiste y escapaste,
  • pelón y cobarde;
  • con oro escapaste
  • y en las Caimán te refugiaste,
  • pero de mí no te salvaste,
  • Bribón orate.

  •  Ni creas que al cielo bailaste
  • porque de hoy en adelante
  • con la guadaña te topaste
  • con tus manos los ojos te sacaste
  • y por siempre me los prestaste
  • pa’ mirar Skydance en el chante
  • mientras tu esqueleto yace en el lastre.

JUAN GABRIEL 

  • Meneando las caderas 
  • Y las manos sin cesar
  • Ahí viene el más grande
  • Bailando y sin chistar

  •  Lentejuela y canutillo
  • Es momento de cantar
  • Pongánse las de Juanga
  • Que me voy a desvelar

  •  Es la voz de la Catrina
  • "Ahora sí me la aprendí"
  • “Es sin duda favorita.
  • ‘Hasta que te conocí’

  •  Pura fiesta y congal
  • Desde aquí y desde allá
  • Esa bella melodía
  • Que cantamos en el Mundial

  •  “Muchas gracias mis amores,
  • “Por cantar mis canciones
  • “Desde acá les echo un ojo
  • Divertido y con gozo.

MADONNA 

  • Gran disputa entre las grandes
  • El panteón no es como antes
  • Por un lado está Madonna
  • Por el otro la dientona

  •  La catrina está celosa
  • De los logros de la otra
  • “No es posible que a tus años
  • “Sigas viva y coleando”

  •  Confesiones en la pista
  • Su disco, segunda parte.
  • Electrónica y dance pop
  • Le trajeron nueva gloria

  •  Fue cantante en el Mundial
  • Y ganadora de MTV
  • Un lujo que por mucho
  • La calaca ha de envidiar

  •  No te ofusques mi Catrina
  • No soy chica material
  • Soy la reina entre las reinas
  • Y también muy virginal.

ALFONSO HERRERA

  • Muy tranquila estaba 
  • Sentadita en un rincón
  • La Catrina empoderada
  • Esperando a ese bombón

  •  “Ya llegué pa’que me canten”
  • Expresó Simón Corona
  • Su papel de entre “Las muertas”
  • El señor de  la matrona

  •  “¡Ay, chirrión que pasó ahi!”
  • Expresó la calavera
  • “Si el que venía hacia mi
  • “Era Alfonso, el niño Herrera”

  •  “Sí soy yo, bella señora”
  • Respondió don bigotón
  • De Rebelde ya no hay nada
  • Sino camaleón de la actuación.

  •  Policía en “La captura”
  • Señor Trueba en dictadura
  • Y hasta un gato con sombrero
  • Del disfraz todo un maestro

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