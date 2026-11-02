Calaveritas: BTS, Aespa, Juan Gabriel y más famosos jugándole al vivo con la Muerte 

Como siempre pasa, en el año hay famosos que le juegan al vivo con experiencias simples como echarse unos ricos tacos en la calle o hasta dar sorpresas tan enormes como asomarse del balcón de Palacio Nacional, una experiencia directa al corazón. Excélsior se divirtió con las experiencias de BTS, aespa, Madonna, Juan Gabriel y hasta tragedias como la venta de Warner Bros. a Skydance para hacer esta calaveritas literarias.

AESPA

Grandes carcajadas soltó la Catrina

porque las aespa salieron repletas;

Karina y Giselle quedaron “panzonas”

con cinco de suadero y cinco de tripita

doble tortilla, cilantro y grasita;

y dos agüitas de piña y horchatita

para irse a dormir como bebecitas.

El streaming dejó a todos perplejos,

hasta con un chihuahua cruzaron sus caminos;

desde Corea del Sur a los campos santos

el chisme llegó a todos lados

“Las coreanas condenaron a todos”.

A los “demonios” a la parca llevaron atados.

Arrodillados, humillados y avergonzados:

Emeritus era el más apenado

quesque emisario del cuernudo,

pero tacos de la Condesa lo soltaron;

Zayn con chucherias acabó inflado,

el vato de Disclosure encamado

y el de Rise Against hospitalizado.

Ni rockeros ni metaleros ni que ocho cuartos

estómagos pusilánimes y debiluchos

En el panteón serán diariamente devorados

con sus cadáveres enlombrizados

Y por avergonzar a los alados y los infiernos

servirán los de asada, suadero y cilantro

bailando Supernova hasta aprender

que con Karina, Giselle y la Flaca el barrio deben aprender.

BTS

De Mictlán a CDMX la Flaca despegó,

la ARMY más iracunda irrumpió

“Claudia, ¿cómo que BTS a tu Palacio llegó?”

la Presidenta no titubeó:

“Y un boleto para ti, Hobi me entregó”

por el momento la perdonó

y así huesuda al GNP partió.

Llegando, a los revendedores les tocó

su infernal armada pa’bajo se los llevó

con eterno dolor y sufrimiento los castigó

por defraudar a ARMY al fuego los condenó

“¡a recoger carbón ardiendo!” ordenó.

La carne de las manos derritió

y una risa de niña chiquita soltó.

Dynamite hasta el suelo bailó;

con Tae-hyung tequila bebió

y hasta la banderilla le pichó;

Airplane Pt.2 como sorpresa sonó

y su grito hasta el más allá retumbó.

La Catrina el ArmyBomb agitó

y por una noche su espíritu revivió

Dicen que su pase para 2027 ya compró

Claudia se lo apartó;

a los revendedores ya amenazó;

ARMY la reclutó

Y diversión les prometió

Warner Bros.

David Zaslav enfrenta a la Muerte

por vender Warner Bros, tentó su suerte

y en el más allá la lana no es su fuerte

La huesuda grita: “Tienes que rendirte”.

A Zack Snyder despediste

y su Liga de la Justicia mataste;

a Coyote vs. Acme archivaste

con Supergirl la cagaste;

y Digger fue todo un desastre.

Vendiste y escapaste,

pelón y cobarde;

con oro escapaste

y en las Caimán te refugiaste,

pero de mí no te salvaste,

Bribón orate.

Ni creas que al cielo bailaste

porque de hoy en adelante

con la guadaña te topaste

con tus manos los ojos te sacaste

y por siempre me los prestaste

pa’ mirar Skydance en el chante

mientras tu esqueleto yace en el lastre.

JUAN GABRIEL



Meneando las caderas

Y las manos sin cesar

Ahí viene el más grande

Bailando y sin chistar

Lentejuela y canutillo

Es momento de cantar

Pongánse las de Juanga

Que me voy a desvelar

Es la voz de la Catrina

"Ahora sí me la aprendí"

“Es sin duda favorita.

‘Hasta que te conocí’

Pura fiesta y congal

Desde aquí y desde allá

Esa bella melodía

Que cantamos en el Mundial

“Muchas gracias mis amores,

“Por cantar mis canciones

“Desde acá les echo un ojo

Divertido y con gozo.

MADONNA

Gran disputa entre las grandes

El panteón no es como antes

Por un lado está Madonna

Por el otro la dientona

La catrina está celosa

De los logros de la otra

“No es posible que a tus años

“Sigas viva y coleando”

Confesiones en la pista

Su disco, segunda parte.

Electrónica y dance pop

Le trajeron nueva gloria

Fue cantante en el Mundial

Y ganadora de MTV

Un lujo que por mucho

La calaca ha de envidiar

No te ofusques mi Catrina

No soy chica material

Soy la reina entre las reinas

Y también muy virginal.

ALFONSO HERRERA

Muy tranquila estaba

Sentadita en un rincón

La Catrina empoderada

Esperando a ese bombón

“Ya llegué pa’que me canten”

Expresó Simón Corona

Su papel de entre “Las muertas”

El señor de la matrona

“¡Ay, chirrión que pasó ahi!”

Expresó la calavera

“Si el que venía hacia mi

“Era Alfonso, el niño Herrera”

“Sí soy yo, bella señora”

Respondió don bigotón

De Rebelde ya no hay nada

Sino camaleón de la actuación.