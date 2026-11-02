Calaveritas: BTS, Aespa, Juan Gabriel y más famosos jugándole al vivo con la Muerte
De BTS y su histórico encuentro con Sheinbaum al aniversario luctuoso de Juan Gabriel y la inusual salida de las espa al centro para comer tacos de la calle
Como siempre pasa, en el año hay famosos que le juegan al vivo con experiencias simples como echarse unos ricos tacos en la calle o hasta dar sorpresas tan enormes como asomarse del balcón de Palacio Nacional, una experiencia directa al corazón. Excélsior se divirtió con las experiencias de BTS, aespa, Madonna, Juan Gabriel y hasta tragedias como la venta de Warner Bros. a Skydance para hacer esta calaveritas literarias.
AESPA
- Grandes carcajadas soltó la Catrina
- porque las aespa salieron repletas;
- Karina y Giselle quedaron “panzonas”
- con cinco de suadero y cinco de tripita
- doble tortilla, cilantro y grasita;
- y dos agüitas de piña y horchatita
- para irse a dormir como bebecitas.
- El streaming dejó a todos perplejos,
- hasta con un chihuahua cruzaron sus caminos;
- desde Corea del Sur a los campos santos
- el chisme llegó a todos lados
- “Las coreanas condenaron a todos”.
- A los “demonios” a la parca llevaron atados.
- Arrodillados, humillados y avergonzados:
- Emeritus era el más apenado
- quesque emisario del cuernudo,
- pero tacos de la Condesa lo soltaron;
- Zayn con chucherias acabó inflado,
- el vato de Disclosure encamado
- y el de Rise Against hospitalizado.
- Ni rockeros ni metaleros ni que ocho cuartos
- estómagos pusilánimes y debiluchos
- En el panteón serán diariamente devorados
- con sus cadáveres enlombrizados
- Y por avergonzar a los alados y los infiernos
- servirán los de asada, suadero y cilantro
- bailando Supernova hasta aprender
- que con Karina, Giselle y la Flaca el barrio deben aprender.
BTS
- De Mictlán a CDMX la Flaca despegó,
- la ARMY más iracunda irrumpió
- “Claudia, ¿cómo que BTS a tu Palacio llegó?”
- la Presidenta no titubeó:
- “Y un boleto para ti, Hobi me entregó”
- por el momento la perdonó
- y así huesuda al GNP partió.
- Llegando, a los revendedores les tocó
- su infernal armada pa’bajo se los llevó
- con eterno dolor y sufrimiento los castigó
- por defraudar a ARMY al fuego los condenó
- “¡a recoger carbón ardiendo!” ordenó.
- La carne de las manos derritió
- y una risa de niña chiquita soltó.
- Dynamite hasta el suelo bailó;
- con Tae-hyung tequila bebió
- y hasta la banderilla le pichó;
- Airplane Pt.2 como sorpresa sonó
- y su grito hasta el más allá retumbó.
- La Catrina el ArmyBomb agitó
- y por una noche su espíritu revivió
- Dicen que su pase para 2027 ya compró
- Claudia se lo apartó;
- a los revendedores ya amenazó;
- ARMY la reclutó
- Y diversión les prometió
Warner Bros.
- David Zaslav enfrenta a la Muerte
- por vender Warner Bros, tentó su suerte
- y en el más allá la lana no es su fuerte
- La huesuda grita: “Tienes que rendirte”.
- A Zack Snyder despediste
- y su Liga de la Justicia mataste;
- a Coyote vs. Acme archivaste
- con Supergirl la cagaste;
- y Digger fue todo un desastre.
- Vendiste y escapaste,
- pelón y cobarde;
- con oro escapaste
- y en las Caimán te refugiaste,
- pero de mí no te salvaste,
- Bribón orate.
- Ni creas que al cielo bailaste
- porque de hoy en adelante
- con la guadaña te topaste
- con tus manos los ojos te sacaste
- y por siempre me los prestaste
- pa’ mirar Skydance en el chante
- mientras tu esqueleto yace en el lastre.
JUAN GABRIEL
- Meneando las caderas
- Y las manos sin cesar
- Ahí viene el más grande
- Bailando y sin chistar
- Lentejuela y canutillo
- Es momento de cantar
- Pongánse las de Juanga
- Que me voy a desvelar
- Es la voz de la Catrina
- "Ahora sí me la aprendí"
- “Es sin duda favorita.
- ‘Hasta que te conocí’
- Pura fiesta y congal
- Desde aquí y desde allá
- Esa bella melodía
- Que cantamos en el Mundial
- “Muchas gracias mis amores,
- “Por cantar mis canciones
- “Desde acá les echo un ojo
- Divertido y con gozo.
MADONNA
- Gran disputa entre las grandes
- El panteón no es como antes
- Por un lado está Madonna
- Por el otro la dientona
- La catrina está celosa
- De los logros de la otra
- “No es posible que a tus años
- “Sigas viva y coleando”
- Confesiones en la pista
- Su disco, segunda parte.
- Electrónica y dance pop
- Le trajeron nueva gloria
- Fue cantante en el Mundial
- Y ganadora de MTV
- Un lujo que por mucho
- La calaca ha de envidiar
- No te ofusques mi Catrina
- No soy chica material
- Soy la reina entre las reinas
- Y también muy virginal.
ALFONSO HERRERA
- Muy tranquila estaba
- Sentadita en un rincón
- La Catrina empoderada
- Esperando a ese bombón
- “Ya llegué pa’que me canten”
- Expresó Simón Corona
- Su papel de entre “Las muertas”
- El señor de la matrona
- “¡Ay, chirrión que pasó ahi!”
- Expresó la calavera
- “Si el que venía hacia mi
- “Era Alfonso, el niño Herrera”
- “Sí soy yo, bella señora”
- Respondió don bigotón
- De Rebelde ya no hay nada
- Sino camaleón de la actuación.
- Policía en “La captura”
- Señor Trueba en dictadura
- Y hasta un gato con sombrero
- Del disfraz todo un maestro