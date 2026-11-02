"Encasillarnos en género K-pop ya es cosa del pasado": Kik5o habla de su nueva música y carrera
Excélsior platicó con la cantante surcoreana a propósito de su EP Reborn y lo mal que está encasillar a todos los artista de Corea del Sur en K-pop
Si algo tenemos que aplaudirle a la nueva generación de artistas de Corea del Sur es su capacidad de moverse por cualquier tipo de música. Este año hemos visto a grupos que no necesariamente están adentrados en el purismo del K-pop, sino que han rebasado fronteras, se han vuelto transgresores y bastante rebeldes. Kik5o forma parte de toda esa comunidad.
Excélsior pudo platicar con ella a propósito de su nuevo lanzamiento, Why You Talkin Like Dat? y Reborn, ya disponibles en streaming, además de su carrera a los 28 años, sus influencias y hasta la música latina que la mueve.
WHY YOU TALKIN LIKE DAT? es una conversación entre dos personas. ¿En qué momento decidiste que la canción necesitaba ese elemento hablado y qué querías provocar?
La parte de la narración en el medio fue en realidad idea de Melis (Lisfis). La desarrolló a partir del tipo de contenido que suele hacer. Fue una idea muy inteligente, porque le permite al público no sólo escuchar el tema, sino seguirlo y convertirse en parte de nuestra música. Como la gente llega a experimentar la canción en lugar de sólo escucharla, creo que han llegado a amarla de una manera más multisensorial.
La canción aborda la frustración de estar frente a alguien cuyas palabras y acciones no coinciden. ¿La escribiste pensando en una experiencia personal o te interesaba más explorar esa situación como una historia?
En realidad, ¡no se inspiró en ningún incidente específico! Pero aunque no sea algo que hayas vivido tú mismo, es algo con lo que probablemente te has cruzado en la vida, o de lo que has oído hablar a través de los medios o por tus amigos. Cuando escribo música, no siempre tiene que nacer de mi propia experiencia. A veces desempaco emociones que están guardadas en algún lugar de mi cabeza. ¡Por eso siempre me divierto tanto trabajando en la música!
Trabajaste con Lisfis, una artista turca, y anteriormente colaboraste con Anita, de Taiwán. ¿Qué has descubierto de ti misma al trabajar con artistas de culturas y escenas musicales tan diferentes a la coreana?
Como dijiste, me toca
conocer a artistas de muchos países diferentes y encontrarme con culturas muy distintas, así que siempre se siente desconocido, e incluso a veces un poco aterrador. Porque lo que yo personalmente creo que es correcto podría no serlo en otra cultura. Pero más que miedo, creo que siempre he sentido emoción y diversión. Lo que he descubierto sobre mí es que soy alguien que disfruta de la aventura —e incluso de la tensión y la ansiedad que vienen con ella— y cada vez que supero eso y sale un gran trabajo, ¡siento una verdadera catarsis!
En FAVE te acercaste a la música house, mientras que WHY YOU TALKIN LIKE DAT? combina hip-hop, trap-pop y elementos de K-pop. ¿Qué tan importante es para ti no quedarte encerrada en un solo género?
Más que pensarlo como algo importante, lo veo como algo natural. Escribo música basada en las emociones que siento en ese momento y situación, y como también produzco la música cuando trabajo con diferentes artistas, ¡a veces elijo el género que hará que ese artista se vea más atractivo! Pienso si debo conservar lo que el artista ha mostrado en sus trabajos pasados y hasta ahora, o crear algo completamente nuevo —y ese proceso siempre me lleva a probar nuevos géneros—. Y seguiré haciéndolo de ahora en adelante.
Tu música está encontrando una audiencia cada vez más grande fuera de Corea. ¿En qué momento empezaste a sentir que tu proyecto podía convertirse en algo internacional?
WHY YOU TALKIN LIKE DAT? es la canción que me hizo sentir de esa manera. Cuando la escribí, estaba tomando cosas en consideración que todo lo que podía escuchar en el tema eran mis propias “preocupaciones”. Pero la gente que la escuchó no oyó esas preocupaciones; sólo la música y dijeron: “¡Me encanta esta canción! Ser capaz de encajar tantos elementos en una sola canción... eso se ha convertido en el género propio de
Kik5o”. ¡Escuchar eso me dio mucha más confianza!
WHY YOU TALKIN LIKE DAT? parece que detonó toda esta seguridad que ahora te hace una artista poderosa...
Y sí ha cambiado muchísimo desde entonces. Puede que otras personas no lo sepan, pero yo solía ser una artista sin nada de confianza. Como me faltaba seguridad, intenté llenar ese vacío trabajando muy duro —haciendo música, cantando, bailando—; puse tanto esfuerzo para ganar confianza. Después de pasar por estrés y dolor en cada momento de la vida que ni siquiera puedo empezar a describir uno por uno, justo alrededor del momento en que comencé a pensar: “¿Tal vez finalmente me pueda permitir tener confianza?”, mucha gente en el público me dio sus aplausos. Se sintió como si hubiera ocurrido un milagro. Por eso, ¡ahora creo que estoy cantando en el escenario con más alegría y
felicidad que nunca!
México y América Latina están emergiendo como mercados donde tu música está creciendo. ¿Qué has descubierto de tus fans latinos que tal vez no esperabas encontrar?
¡Siempre me ha gustado mucho la música latina y los ritmos latinos! Personalmente, siempre he sentido que los ritmos latinos son los que puedo expresar de manera más atractiva, y con PARA PARA, de mi EP REBORN, ¡probé adecuadamente el funk brasileño por primera vez! Ver esa canción amada no sólo por fans en América Latina sino también en otros países me hizo sentir: “¡No estaba equivocada en lo que creía!”, ¡y eso me hizo tan feliz! ¡Sigo pensando lo maravilloso que sería tener más oportunidades de conocer a mis fans latinos en persona!
Estás expandiendo tu proyecto a través de colaboraciones. Si pudieras elegir a un artista de América Latina para entrar a tu universo musical, ¿con quién te gustaría trabajar y por qué?
Hay tantos artistas increíbles en América Latina.
Shakira, Bad Bunny... demasiado numerosos para nombrar, pero últimamente me ha gustado mucho Young Miko. Siento que ella encajaría perfectamente con la dirección en la que voy musicalmente en este momento. ¡Realmente espero que suceda!
Tu música puede moverse entre géneros y culturas. ¿Crees que estamos en una fase donde etiquetas como K-pop, pop, hip-hop o R&B empiezan a ser menos importantes para los artistas jóvenes?
¡Absolutamente! ¡Creo que estamos en una era donde las distinciones de género ya no son realmente necesarias! La generación actual de artistas creció amando la música de los días en que los géneros estaban claramente separados, y ahora están mezclando todo lo que han escuchado y creando nueva música. Encuentro ese movimiento realmente emocionante.
¿Qué lado de Kik5o no conoce aún el público que estás esperando revelar en tu próximo capítulo?
Lo que he mostrado principalmente hasta ahora es una versión saludable y segura de mí misma. Pero ahora quiero hacer música que revele honestamente mi vulnerabilidad, mi locura y mi franqueza. ¡Por favor, espérenlo!