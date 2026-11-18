Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh, habló por primera vez de las críticas que ha recibido tras su regreso a la agrupación, con la que actualmente se mantiene activa en la gira “Tantas cosas que contar”.

La española y sus compañeros de la banda, concedieron una entrevista a Aimar Bretos para el programa “Hoy por hoy”, de la Cadena SER, en donde fue abordado el tema de los señalamientos que reciben en redes sociales, principalmente, dirigidos a Amaia.

Amaia Montero, de La Oreja de Van Gogh, se rompe ante las críticas

Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh. @amaiamonterooficial

Durante la conversación con Bretos, Montero reconoció el daño que le está causando algunos comentarios difundidos en redes sociales.

Están diciendo muchas tonterías y eso genera mucha frustración. Siempre todas las miradas han estado puestas sobre mí”, lamentó la cantante.

Asimismo, la cantante enfrentó las críticas que recibe sobre su peso y explicó que comenzó la gira muy delgada, pero algunos factores como la ansiedad y el estrés debido a su regreso a los escenarios terminaron afectando sus hábitos alimenticios.

Cogí una tableta de chocolate y engordé porque tenía mucha ansiedad”, confesó.

En esta línea, lejos de mostrarse acomplejada por lo que dicen sobre su cuerpo, Montero defendió su derecho a decidir acerca de su aspecto:

A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana”, afirmó.

En tanto, la vocalista de La Oreja de Van Gogh también tocó el tema de sus interpretaciones, que de igual forma algunos critican.

Se dice que canto mal… Yo no soy ni de oírme ni de verme. No me gusta (...), pero he visto lo que está circulando. Y lo que está circulando son errores. Errores que se cometen en un escenario y en cualquier lado. Si tú me pones el concierto entero, vas a ver eso como un error, pero eso no es todo el concierto”, aseveró.

No obstante, lo que más destacó de sus frases, fue cuando Montero se sinceró y confesó que le afectan las críticas, pero también la hacen enojar.

Es coraje. ¡Soy humana! Sufro. Sufro por mí y por todos mis compañeros. Sufro por los fans que tienen todas las buenas intenciones”, enfatizó.

A lo anterior, Amaia agregó que no cree merecer las críticas que recibe:

Sinceramente y personalmente, no creo que me merezca eso. Están haciendo de mí como un… no sé”.

Integrantes de la banda respaldan a su vocalista

Tras las declaraciones de Amaia Montero, los integrantes de La Oreja de Van Gogh salieron en su defensa y destacaron la evolución personal después de los graves problemas de salud mental que la mantuvieron alejada de los escenarios durante años.

Yo la conozco desde los 15 años y te puedo decir que esta es la mejor Amaia que he conocido en todos los sentidos”, aseguró uno de los músicos.

En este sentido, reconocieron que han reivindicado la espontaneidad de los conciertos frente a quienes cuestionan sus actuaciones:

No buscamos la perfección, la perfección está en Spotify. Es un concierto, es un momento, es una noche mágica”.

Además, aprovecharon el espacio para rechazar las acusaciones de quienes sostienen que se están aprovechando de la vulnerabilidad de la cantante para impulsar su regreso.

Si hay algún mamífero indomable sobre la faz de la Tierra es esta chica que tengo aquí a mi lado”.

Por su parte, Alvaro Fuentes, el bajista de la banda, señaló que un concierto es efímero y fugaz, y que se basa en las sensaciones vividas en directo. Por eso considera que los fragmentos que se comparten, de mala calidad de vídeo y audio y reducidos a unos segundos, no son "representativos de lo que ha sonado ni de lo que ha ocurrido".

Sin embargo, pese al respaldo, Montero reconoció que la situación le afecta emocionalmente por las críticas que también afectan a sus compañeros y todo el equipo que les ayuda en la gira.

Estoy sufriendo mucho porque lo que hay dentro no tiene nada que ver con lo que se dice fuera”, lamentó.

Próximas presentaciones en México de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh. @amaiamonterooficial

En México, la banda tiene programadas varias presentaciones para julio de 2027. El 2 de julio se presentará en la Arena VFG de Guadalajara, mientras que los días 8, 9 y 10 de julio llegará al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Estos conciertos prometen ser muy emotivos para sus seguidores, quienes podrán volver a disfrutar en vivo de algunos de los grandes éxitos de la banda, como Rosas, La Playa, Puedes contar conmigo, 20 de enero, Jueves y Muñeca de trapo.

El regreso de Amaia Montero hace que esta gira sea especialmente significativa, pues representa el reencuentro con una de las voces más representativas de La Oreja de Van Gogh y una oportunidad para revivir las canciones que han acompañado a varias generaciones.