Las alarmantes palabras de Amaia Montero sobre su salud mental tras el regreso a los escenarios

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh parecía ser uno de los acontecimientos musicales más esperados por sus seguidores. Después de varios años alejada de los escenarios, la cantante volvió a reunirse con sus antiguos compañeros para iniciar una nueva etapa con la gira Tantas cosas que contar.

Sin embargo, la emoción por su retorno pronto quedó acompañada de una intensa conversación en redes, donde las críticas hacia la artista no han dejado de multiplicarse.

¿Qué dijo Amaia Montero sobre su salud mental?

Aunque en un primer momento la intérprete había transmitido que estaba concentrada en disfrutar su reencuentro con el público, recientemente sorprendió al reconocer que los comentarios negativos sí están afectándola.

La cantante respondió a un mensaje de apoyo en Instagram con una breve confesión que encendió las alarmas entre sus seguidores Oscar Gonzalez / Grosby

La cantante reaccionó a una publicación del creador de contenido Arnau de la Eygee, quien compartió un video para cuestionar los ataques que Amaia ha recibido desde su regreso a los escenarios.

En su mensaje, el influencer reflexionó sobre la facilidad con la que algunos usuarios se suman a las críticas cuando una figura pública se convierte en tendencia. También señaló que muchas de las opiniones parecen provenir de personas que no conocen realmente la trayectoria de la artista ni han seguido su evolución musical.

Ante estas palabras, Amaia decidió responder con una frase breve, pero contundente:

Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”.

La confesión de Amaia Montero reavivó la conversación sobre el acoso digital y las consecuencias emocionales de las críticas hacia las figuras públicas. Instagram

Aunque no ofreció más detalles sobre cómo está viviendo este momento, su respuesta dejó ver que la exposición constante y los comentarios negativos han tenido un efecto emocional en ella. Contrastando con la postura que la cantante había mostrado, cuando aseguró que su prioridad era reencontrarse con sus seguidores y que no estaba pendiente de lo que se decía sobre ella.

¿Por qué Amaia Montero ha recibido críticas tras su regreso?

Desde que se anunció su reincorporación a La Oreja de Van Gogh, la cantante ha estado bajo una intensa atención mediática. Su regreso también reabrió la conversación sobre la salida de Leire Martínez, quien fue vocalista de la agrupación durante 17 años.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha estado acompañado de críticas sobre su voz, su aspecto físico y sus presentaciones. Captura video

A esta discusión se sumaron las opiniones sobre sus primeras presentaciones con la gira Tantas cosas que contar. Algunos fragmentos de los conciertos comenzaron a circular en plataformas digitales y generaron comentarios sobre su interpretación vocal, sus movimientos en el escenario y su vestuario.

Uno de los aspectos que más se ha discutido es su manera de cantar algunas canciones emblemáticas del grupo. Sin embargo, Arnau de la Eygee salió en su defensa al recordar que la voz de Amaia también ha evolucionado con el paso del tiempo y que su estilo forma parte de su identidad artística.

El creador de contenido cuestionó, además, que se viralicen principalmente los momentos que algunos usuarios consideran negativos, mientras se deja de lado el resto de sus actuaciones y el esfuerzo que implica volver a una gira después de tantos años.

Los seguidores de Amaia Montero le muestran su apoyo

La confesión de Amaia provocó una oleada de mensajes de cariño. Sus admiradores aprovecharon la publicación para recordarle la importancia que tiene su música y expresarle que su regreso ha significado mucho para quienes crecieron escuchando sus canciones.

Después de años alejada de las giras, la artista vive una nueva etapa profesional que también la ha colocado en el centro de la polémica. IG: La Oreja de Van Gogh

Entre las respuestas destacaron mensajes que la describían como un ejemplo de fortaleza y que la animaban a no prestar atención a quienes buscan desacreditarla. También hubo quienes le agradecieron por volver a los escenarios y le recordaron que cuenta con el respaldo de sus seguidores.

La cantante ha hablado públicamente en el pasado sobre momentos complicados relacionados con su bienestar emocional, incluidos episodios de ansiedad y depresión. Por ello, sus recientes palabras despertaron una especial preocupación entre sus fans. No obstante, no ha compartido un diagnóstico nuevo ni detalles adicionales sobre su estado de salud actual.