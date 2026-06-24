Alfonso Obregón pone contra las cuerdas a DreamWorks: pide boicotear Shrek 5

La llegada del primer adelanto de Shrek 5 no solo emocionó a los seguidores de la franquicia. También abrió una nueva controversia relacionada con el doblaje latinoamericano de uno de los personajes más queridos del cine animado.

Luego de que se difundiera el teaser en español latino, muchos fanáticos notaron un detalle que rápidamente encendió las redes sociales con la ausencia de Alfonso Obregón como la voz de Shrek.

Durante más de dos décadas, el actor fue el encargado de interpretar al famoso ogro verde para el público latinoamericano. Por eso, al escuchar una voz diferente en el avance promocional, las reacciones no tardaron en aparecer.

Lo que comenzó como una conversación entre fans terminó escalando cuando el propio Obregón decidió pronunciarse públicamente.

Alfonso Obregón llama a los fans a movilizarse

Durante una reciente convivencia con seguidores, el actor lanzó un mensaje directo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Obregón pidió a quienes no estén de acuerdo con su exclusión que hagan escuchar su inconformidad ante los estudios responsables de la película.

Según explicó, los fans deberían etiquetar a DreamWorks y Universal Pictures para expresar que no están conformes con los cambios realizados en el doblaje y manifestar que prefieren escuchar nuevamente su voz en el personaje.

La propuesta fue recibida con entusiasmo por varios asistentes al encuentro, quienes consideran que Shrek perdió una parte importante de su identidad en español latino al prescindir de quien lo interpretó durante años.

Sin embargo, también surgieron opiniones contrarias. Algunos usuarios defendieron el derecho de las compañías a tomar creativas y renovar ciertos aspectos de la franquicia para esta nueva etapa.

Las condiciones que puso para regresar como Shrek

La posibilidad de que Alfonso Obregón volviera a interpretar al personaje ya había sido tema de conversación desde principios de año.

En ese momento, el actor explicó que estaba dispuesto a regresar, pero únicamente si se cumplían ciertas condiciones.

Entre sus principales peticiones se encontraba un mayor reconocimiento para el trabajo de los actores de doblaje, la posibilidad de participar en decisiones relacionadas con la dirección de su personaje y una compensación económica que considerara justa para la relevancia de Shrek dentro de la franquicia.

De acuerdo con las declaraciones del propio intérprete, ninguna de esas solicitudes habría sido aceptada por la producción.

Alfonso Obregón Especial

Hasta ahora, DreamWorks no ha explicado públicamente los motivos específicos por los que Obregón no fue convocado para formar parte de la nueva película.

El contraste con Eugenio Derbez

Mientras la situación de Obregón continúa generando debate, el caso de Eugenio Derbez tomó un rumbo diferente.

El actor, quien da voz a Burro en español latino, también puso condiciones para regresar a la franquicia.

Su principal exigencia fue conservar cierta participación en la adaptación de los diálogos al español, algo que había realizado en entregas anteriores y que muchos seguidores consideran clave para el éxito del personaje en América Latina.

Eugenio Derbez regresa al doblaje en "Shrek 5" y emociona a los fans Especial

Tras varias negociaciones, la nueva administración de DreamWorks habría aceptado esa petición, permitiendo que Derbez volviera a interpretar a Burro manteniendo parte del estilo que lo convirtió en uno de los favoritos del público.

La reacción de Alfonso Obregón al ver el tráiler

Después de que el avance oficial se volviera viral, miles de usuarios acudieron a las redes sociales del actor para conocer su opinión.

Lejos de reaccionar con enojo, Obregón optó por un mensaje mucho más moderado.

A través de Facebook agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que ya había visto el tráiler. También dejó claro que prefería reservarse cualquier comentario sobre la película.

Además, señaló que interpretar a Shrek no es la única actividad de su carrera profesional y agradeció las numerosas muestras de cariño que ha recibido desde que se confirmó su ausencia.

Alfonso Obregón Especial

Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una forma elegante de responder a la polémica sin entrar en confrontaciones directas.

El regreso del ogro más famoso del cine

Shrek 5 tiene previsto llegar a los cines el 30 de junio de 2027, marcando el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de las últimas décadas.

La nueva película llegará más de quince años después del estreno de Shrek Forever After y contará nuevamente con las voces originales en inglés de Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy.

Además, la actriz Zendaya se suma al elenco en esta nueva aventura.

Mientras se acerca la fecha de estreno, la ausencia de Alfonso Obregón sigue alimentando el debate entre los fanáticos del doblaje latino. Y aunque DreamWorks no ha dado señales de cambiar su decisión, la petición de boicot lanzada por el actor ya convirtió a Shrek 5 en uno de los temas más comentados entre los seguidores del famoso ogro verde.