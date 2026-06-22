Alex Bisogno revela de qué murió realmente Daniel Bisogno y desmiente rumores sobre su enfermedad

A más de un año de la muerte de Daniel Bisogno, Alex Bisogno rompió el silencio y reveló cuál fue la verdadera causa del fallecimiento del conductor de Ventaneando, luego de que durante meses circularan diversas versiones sobre el estado de salud que enfrentó en sus últimos años de vida.

Durante una entrevista para el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Alex confirmó que el presentador murió a causa de una enfermedad que deterioró progresivamente el funcionamiento de su hígado y desencadenó múltiples complicaciones médicas.

Foto: Instagram bisognodaniel

Alex Bisogno aclara la verdadera causa de muerte de Daniel Bisogno

Durante los avances del programa El Minuto que Cambió Mi Destino, Alex Bisogno explicó cuál fue la verdadera causa de muerte de su hermano Daniel Bisogno.

Daniel murió de cirrosis hepática no alcohólica.

Además, Alex Bisogno expuso el difícil proceso que atravesó su hermano antes de fallecer. Según relató, los primeros signos de alarma aparecieron cuando el conductor comenzó a presentar sangrados digestivos y otros síntomas asociados con el deterioro hepático avanzado.

Yo creo que ya venía enfermo y, en algún momento, explotó. Empezó a tener evacuaciones con sangre, comenzó a presentar señales de alarma. Se trató de evitar un trasplante de hígado, pero era lo que correspondía porque el hígado ya no estaba trabajando bien.

La declaración surge después de que durante meses se difundieran rumores en redes sociales y distintos espacios de internet sobre posibles enfermedades que habrían provocado el fallecimiento del conductor.

Alex Bisogno negó categóricamente dichas versiones y aseguró que la causa médica fue la cirrosis hepática no alcohólica, padecimiento que derivó en una serie de complicaciones que afectaron diversos órganos de su cuerpo.

La revelación busca poner fin a las especulaciones que rodearon la salud del también actor y conductor, cuya condición médica permaneció bajo seguimiento constante durante los últimos años de su vida.

La enfermedad que cambió la vida de Daniel Bisogno

Los problemas de salud de Daniel Bisogno comenzaron a agravarse desde 2023, cuando fue hospitalizado tras presentar una hemorragia derivada de várices esofágicas. Posteriormente, fue diagnosticado con cirrosis no alcohólica, condición que obligó a los especialistas a evaluar la posibilidad de un trasplante de hígado.

En septiembre de 2024 recibió un nuevo órgano en una intervención que inicialmente fue considerada exitosa. Sin embargo, semanas después aparecieron nuevas complicaciones médicas, entre ellas infecciones bacterianas y problemas en las vías biliares, que deterioraron nuevamente su estado de salud.

De acuerdo con diversos reportes médicos y testimonios de su familia, estas complicaciones provocaron afectaciones en otros órganos, situación que terminó por comprometer seriamente su recuperación.

Daniel Bisogno

Daniel Bisogno enfrentó 11 hospitalizaciones antes de su partida

Uno de los datos más impactantes revelados por Alex Bisogno fue que el conductor enfrentó 11 hospitalizaciones graves durante el último año de su vida.

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Alex recordó que su hermano "retó a la muerte" en múltiples ocasiones, debido a que constantemente lograba recuperarse de cuadros clínicos sumamente delicados.

Retó a la muerte en 11 hospitalizaciones, Gustavo. La retó y le ganó.

Las hospitalizaciones estuvieron relacionadas con complicaciones derivadas de la cirrosis hepática, infecciones recurrentes y otros problemas asociados al debilitamiento progresivo de su organismo. Según explicó, en varios momentos los médicos consideraron que su estado era crítico.

Alex Bisogno revela de qué murió realmente Daniel Bisogno IG

La petición que Daniel Bisogno hizo antes de morir

Alex también ha revelado en distintas entrevistas que Daniel le pidió convertirse en la única persona autorizada para informar sobre su estado de salud.

De acuerdo con el exconductor de Al Extremo, el conductor de Ventaneando estaba preocupado por la cantidad de rumores que circulaban sobre su enfermedad, por lo que le solicitó aclarar cualquier información relacionada con su situación médica.

Además, señaló que Daniel lo designó como familiar responsable para tomar decisiones médicas importantes y firmar documentos relacionados con procedimientos quirúrgicos o tratamientos hospitalarios.

Mi mamá ya no tuvo la oportunidad de salir corriendo al hospital para abrazar a Daniel y decirle: ‘Aquí estoy’.

Además, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Alex sobre una versión que ha circulado ampliamente y que lo señala como presunto responsable de algunas decisiones relacionadas con la salud de su hermano.

Daniel pidió que mi mamá no supiera. Se enteró, curiosamente, por el programa en el que trabajaba Daniel. Yo esto, como te lo estoy platicando, ya lo había contado en una entrevista, cosa que enfureció, entre muchas otras situaciones, a la exjefa de Daniel

Alex Bisogno revela de qué murió realmente Daniel Bisogno IG

Por último, el exconductor de Al Extremo señaló que algunas personas han intentado desacreditarlo y lo han acusado de múltiples situaciones negativas relacionadas con su difunto hermano.

La muerte de Daniel Bisogno conmocionó al mundo del espectáculo mexicano debido a la popularidad que alcanzó durante casi tres décadas como integrante de Ventaneando.

Aunque el conductor intentó mantenerse activo profesionalmente hasta donde su estado de salud se lo permitió, las complicaciones derivadas de la cirrosis no alcohólica y los problemas posteriores al trasplante de hígado terminaron por afectar severamente su organismo.

Más allá de la polémica y los rumores, las declaraciones de Alex Bisogno ofrecen una nueva perspectiva sobre la batalla médica que enfrentó el conductor. Su testimonio busca preservar la memoria de Daniel desde los hechos y reconocer el esfuerzo que realizó para mantenerse de pie frente a una enfermedad que transformó por completo su vida.