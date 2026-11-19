El actor Alejandro Speitzer sorprendió y preocupó a sus seguidores luego de compartir una fotografía en la que aparece con el rostro completamente golpeado, con moretones, inflamación y algunas heridas que le dan la apariencia de haber recibido una fuerte golpiza.

La imagen que publicó en su cuenta oficial de Instagram rápidamente llamó la atención en redes sociales y desató preguntas sobre lo que realmente le había ocurrido al actor mexicano.

La publicación, acompañada de la palabra “Chale”, generó distintas especulaciones.

¿Qué le pasó a Alejandro Speitzer? El actor aparece golpeado

Alejandro Speitzer, actor. @alejandrospeitzer

La fotografía de Alejandro Speitzer llamó especialmente la atención por las lesiones que presenta en el rostro. En la imagen se pueden apreciar hematomas alrededor de los ojos, inflamación y marcas de aparentemente golpes.

Ante la preocupación de sus seguidores, trascendió que el actor no habría sufrido una agresión física, sino que su apariencia sería por un personaje que interpreta en una nueva producción, sin embargo, esto no ha sido confirmado por Speitzer.

Además, algo que tranquilizó a algunos de sus seguidores fue un video que compartió el actor y en el cual se observa en buen estado, lo que reforzó la versión de que las heridas no eran reales.

Alejandro Speitzer estaría trabajando en una película sobre boxeo

Una de las explicaciones sobre el aspecto de Alejandro Speitzer estaría relacionada con un proyecto cinematográfico ambientado en el mundo del boxeo.

Según reportes de Revista Fama, el actor participa en una película cuya historia estaría vinculada con este deporte y que contempla locaciones en Tijuana, Baja California, y Bogotá, Colombia.

Alejandro Speitzer, actor. @alejandrospeitzer

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la producción, la temática ayudaría a explicar la fotografía que mostró el intérprete en sus redes sociales.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer públicamente el título oficial de la película, el reparto completo ni una fecha estimada de estreno.

Denuncia previa por el robo de sus maletas en el aeropuerto

La preocupación por el actor también recordó un incidente que habría vivido meses atrás, cuando denunció que dos de sus maletas fueron saqueadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo que compartió públicamente, sus pertenencias fueron manipuladas pese a que las maletas contaban con candados, y varios objetos fueron sustraídos.

El intérprete manifestó su molestia por lo sucedido y señaló que había solicitado el seguimiento correspondiente para esclarecer el robo.

Aunque este antecedente volvió a mencionarse tras la difusión de su fotografía, no existe información que relacione ambos acontecimientos.

¿Quién es Alejandro Speitzer?

Alejandro Speitzer, actor. @alejandrospeitzer

Alejandro Speitzer es un actor y productor mexicano que comenzó su carrera artística desde muy pequeño y que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los rostros reconocidos de la televisión, el cine y las plataformas de streaming. Nació el 31 de mayo de 1995 en Culiacán, Sinaloa, y desde su infancia mostró interés por el mundo de la actuación, lo que lo llevó a participar en diferentes producciones televisivas.

Sus primeros trabajos llegaron durante la década de los 2000, cuando formó parte de telenovelas infantiles como Rayito de luz, Aventuras en el tiempo, Cómplices al rescate y Amy, la niña de la mochila azul. Más adelante participó en otras producciones como Atrévete a soñar, Esperanza del corazón y Mentir para vivir, proyectos que le permitieron crecer profesionalmente y demostrar su capacidad para interpretar personajes de distintas edades y características.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con producciones como El Club, Oscuro deseo y Alguien tiene que morir, que ampliaron su popularidad tanto en México como en otros países. En particular, su participación en Oscuro deseo, donde compartió créditos con Maite Perroni e interpretó a Darío Guerra, lo convirtió en uno de los actores mexicanos más reconocidos entre el público de Netflix.

Además de su trabajo en televisión, Alejandro ha participado en diferentes películas, entre ellas Me gusta, pero me asusta, Disco, Ibiza, Locomía y Pimpinero: Sangre y gasolina. También ha continuado explorando nuevos proyectos cinematográficos y desarrollando su faceta como productor, lo que demuestra su interés por ampliar su participación dentro de la industria del entretenimiento.

En cuanto a su vida personal, el actor ha mantenido algunas relaciones sentimentales que han despertado el interés de sus seguidores. Una de las más conocidas fue la que tuvo con la actriz española Ester Expósito, con quien protagonizó una relación muy comentada en redes sociales. Anteriormente también estuvo relacionado con la actriz mexicana Minnie West. Alejandro tiene, además, un hermano llamado Carlos Speitzer, quien también se dedica a la actuación.