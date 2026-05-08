¿Cuándo se estrena el documental de Oasis? Tendrá entrevista inédita de los Gallagher

La nostalgia por Oasis sigue más viva que nunca. Luego de una de las reuniones musicales más comentadas de los últimos años, Disney anunció oficialmente el lanzamiento de un documental centrado en la gira Oasis Live ’25, proyecto que promete mostrar el lado más emocional de la banda británica.

Sin embargo, lo que realmente ha provocado una ola de expectativa entre los fanáticos es la confirmación de que el largometraje incluirá la primera entrevista conjunta de Liam y Noel Gallagher en más de dos décadas.

La entrevista y el estreno que los fans esperaron por años

La película llegará el próximo 11 de septiembre de 2026 primero a las salas de cine en funciones limitadas, incluyendo formatos IMAX. Posteriormente, el documental estará disponible en Disney+, aunque la plataforma todavía no revela la fecha exacta de estreno en streaming.

Durante años, la relación entre los hermanos Gallagher estuvo marcada por enfrentamientos públicos y declaraciones explosivas que parecían hacer imposible cualquier reconciliación. Por eso, verlos nuevamente juntos frente a cámaras se convirtió en uno de los mayores atractivos del proyecto.

Oasis

El documental no solo repasará el regreso de Oasis a los escenarios, sino que también mostrará conversaciones inéditas entre ambos músicos, quienes se reencontraron para la gira de 2025 después de años de distanciamiento.

Las cámaras tuvieron acceso total a los ensayos, los momentos detrás del escenario y las presentaciones en vivo, ofreciendo una mirada mucho más cercana de lo que significó el regreso de una de las bandas más influyentes del britpop.

Un equipo de primer nivel detrás de la producción

El proyecto todavía no tiene título oficial, pero ya cuenta con nombres importantes en la industria cinematográfica y musical. El guion está a cargo de Steven Knight, creador de la exitosa serie Peaky Blinders y actual escritor vinculado a la franquicia de James Bond.

La dirección quedó en manos de Dylan Southern y Will Lovelace, conocidos por documentales musicales como Shut Up and Play the Hits y Meet Me in the Bathroom.

Oasis

Según los realizadores, la película busca retratar no solo el regreso de Oasis, sino también el impacto emocional que la banda ha tenido en millones de personas alrededor del mundo.

Knight explicó que el documental intenta reflejar cómo la música puede unir generaciones y culturas incluso en tiempos de división. Además, aseguró que el filme mostrará tanto la historia de los hermanos Gallagher como la conexión única entre la banda y sus seguidores.

La gira que desató locura mundial

La gira Oasis Live ’25 se convirtió rápidamente en uno de los eventos musicales más importantes del año pasado. La banda ofreció 17 conciertos que arrancaron en Cardiff y desataron una auténtica fiebre entre los fans.

La demanda de boletos fue tan alta que en Reino Unido incluso surgieron críticas por el sistema de “precios dinámicos”, mecanismo que elevó considerablemente el costo de las entradas y terminó siendo investigado por autoridades gubernamentales.

A pesar de la polémica, el regreso de Oasis fue un fenómeno global. Estadios llenos, entradas agotadas y miles de fanáticos viajando desde distintos países confirmaron el enorme legado que todavía conserva la agrupación formada en Manchester.

OASIS

Oasis también entra al Salón de la Fama del Rock

Como si el documental no fuera suficiente, 2026 también trajo otra noticia histórica para la banda: Oasis fue confirmada como parte de los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La ceremonia se realizará el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles y marcará otro momento importante para el grupo británico, que compartirá reconocimiento con artistas como Iron Maiden, Billy Idol, Sade y Wu-Tang Clan.

Incluso Liam Gallagher, quien años atrás había minimizado este tipo de premios, reaccionó con entusiasmo al anuncio y agradeció públicamente a los seguidores que apoyaron a la banda.

Oasis

Con documental, gira histórica y reconocimiento internacional, Oasis demuestra que su legado sigue intacto. Y ahora, millones de fans esperan descubrir en pantalla grande qué ocurrió realmente entre Liam y Noel Gallagher después de tantos años de distancia.

AAAT*