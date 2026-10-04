Alejandro Fernández reacciona al segundo embarazo de su hija, Camila Fernández

Alejandro Fernández y su hija, Camila Fernández, compartieron un momento sobre el escenario que fue más allá de cantar juntos. En un video que circula en redes sociales, los dos hacen una pausa para hablar entre ellos, especialmente sobre las buenas noticias: el embarazo de Camila.

Las imágenes, que al parecer corresponden a un concierto privado, muestran a Camila conmovida por algo que le dijo su papá. Él le responde con una broma y después comparte con los asistentes la noticia del embarazo de su hija.

Alejandro Fernández habla del embarazo de su hija Camila

Durante el encuentro, Camila le dice a su papá que la hizo llorar. La cantante no oculta lo que siente y se dirige a él frente a las personas que estaban en el lugar:

“Ay, papá. Me hiciste llorar”.

IG: Camila Fernández

Al escucharla, Alejandro Fernández bromea sobre el motivo por el que su hija está sensible. Así, menciona su embarazo, le pide que siga cantando y aprovecha para decirle que la quiere.

“Es que estás embarazada. No llore mija, cante. Te amo”.

“Es que estás embarazada. No llore mija, cante. Te amo”.

Después de ese intercambio, “El Potrillo” habló con el público sobre lo feliz que está porque Camila espera a su segundo bebé. Para el cantante, la llegada de otro nieto es una noticia que le da mucha alegría.

“Es que estás embarazada. No llore mija, cante. Te amo”.

Sus palabras dejan ver cómo recibió el segundo embarazo de Camila, quien está casada con Francisco Barba. La pareja ya tiene una hija, Cayetana, y ahora se prepara para darle la bienvenida a otro integrante de la familia.

¿Cómo anunció Camila Fernández que está embarazada?

El anuncio de Camila también ocurrió sobre un escenario. Durante su concierto del viernes 2 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara, Jalisco, la cantante sorprendió a sus seguidores mientras interpretaba “Hermoso cariño”.

La canción, popularizada por su abuelo Vicente Fernández, acompañó el momento en el que dio a conocer su embarazo. Más tarde, Camila compartió el video en su cuenta de Instagram para que quienes no estuvieron en el concierto también pudieran verlo.

Captura de pantalla

Vestida con su traje de charra, la intérprete se pone de lado para mostrar su pancita. Mientras sigue cantando, coloca una mano sobre ella y el público comienza a gritar al darse cuenta de la noticia.

La reacción de los asistentes la conmueve y por un momento le cuesta continuar. Poco después retoma la canción y logra terminarla con una sonrisa. Al final, confirma su embarazo con estas palabras:

“Estoy embarazada muchachos”.

Camila Fernández Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Para acompañar la grabación en Instagram, escribió una frase relacionada con el tema que estaba cantando:

“Mi hermoso cariño en camino”.

La primera hija de Camila y Francisco Barba nació en 2021. Desde entonces, la cantante ha compartido algunos momentos de su vida con Cayetana, tanto en sus redes sociales como al hablar de su experiencia como mamá.