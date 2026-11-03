La música de Aitana volverá a sonar en México con una gira que marca una nueva etapa en su carrera. La cantante española prepara un encuentro con sus seguidores mexicanos, quienes tendrán la oportunidad de escuchar en vivo algunas de las canciones que forman parte de su más reciente producción discográfica.

Si tienes pensado asistir a alguno de sus conciertos, te contamos todo lo que debes saber: fechas, horarios, cómo llegar y algunas de las canciones que podrían formar parte del repertorio de estas presentaciones.

Aitana en CDMX 2026: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto IG aitana

¿Cuándo son los conciertos de Aitana en CDMX 2026?

Aitana ofrecerá tres presentaciones en la Ciudad de México como parte de su Cuarto Azul World Tour. Los espectáculos tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Aunque inicialmente se anunció una sola fecha para el 6 de noviembre, posteriormente se incorporaron otras presentaciones debido a la respuesta favorable del público, que agotó las entradas para el primer show.

Cabe destacar que las tres fechas cuentan con horarios distintos. De acuerdo con la cartelera oficial del Auditorio Nacional, los conciertos están programados de la siguiente manera:

Jueves 5 de noviembre: 20:30 horas

Viernes 6 de noviembre: 20:30 horas

Sábado 7 de noviembre: 20:00 horas

La gira comenzó en España y después llegó a distintos países de Latinoamérica, entre ellos México, donde también contempla presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla.

De acuerdo con GTS Management, empresa que representa a la cantante, las tres fechas programadas en la capital aparecen con el estatus de agotadas. Sin embargo, Ticketmaster muestra poca disponibilidad en su cartelera, por lo que quienes todavía buscan entradas pueden consultar directamente la plataforma.

Aitana en CDMX 2026: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto IG aitana

¿Dónde se presentará Aitana en CDMX y cómo llegar al Auditorio Nacional?

Los conciertos de Aitana tendrán como escenario el Auditorio Nacional, ubicado en avenida Paseo de la Reforma 50, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El recinto cuenta con diferentes alternativas de transporte para quienes acudirán al espectáculo. Una de las opciones más prácticas es el transporte público, especialmente para evitar el tránsito vehicular de la zona.

Estas son algunas alternativas para llegar:

Metro: utiliza la Línea 7 y desciende en la estación Auditorio

Metrobús: toma la Línea 7 y baja en la estación Auditorio

Automóvil: puedes llegar por avenida Paseo de la Reforma o Calzada Chivatito

El Auditorio Nacional también cuenta con estacionamiento para automóviles y motocicletas. De acuerdo con la información oficial del recinto, el servicio tiene un costo de 270 pesos por evento y abre tres horas antes del espectáculo. El cierre ocurre una hora después de que termina la presentación.

El recinto abre sus puertas dos horas antes de cada espectáculo. Por ello, se recomienda llegar con anticipación para ubicar el acceso correspondiente y encontrar con tranquilidad el lugar asignado.

Otro aspecto importante es que el Auditorio Nacional cuenta con un módulo gratuito para el resguardo de objetos. Sin embargo, no permite el ingreso a la sala con mochilas, maletas, cámaras fotográficas o de video, bastones selfie, alimentos y otros artículos restringidos.

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¿Cuánto cuestan los boletos para Aitana en CDMX y qué zonas hay?

Los precios para ver a Aitana en el Auditorio Nacional dependen de la ubicación elegida. La cartelera oficial del recinto publica una lista de localidades cuyos costos van de 450 a 3 mil 800 pesos.

Estos son los precios por zona:

Preferente A: 3 mil 800 pesos

Preferente B: 3 mil 600 pesos

Preferente C: 3 mil 400 pesos

Preferente D: 3 mil 200 pesos

Luneta A: 3 mil pesos

Luneta B: 2 mil 700 pesos

Luneta C: 2 mil 400 pesos

Balcón A: 2 mil 400 pesos

Balcón B: mil 850 pesos

Balcón C: mil 650 pesos

Primer piso A: mil 650 pesos

Primer piso B: mil 350 pesos

Primer piso C: mil 150 pesos

Primer piso D: 950 pesos

Segundo piso A: 750 pesos

Segundo piso B: 650 pesos

Segundo piso C: 550 pesos

Segundo piso D: 450 pesos

Es importante considerar que estos son los precios publicados por el Auditorio Nacional y que la compra en línea puede generar cargos adicionales por servicio.

Por ello, antes de confirmar la operación, revisa el importe total y la ubicación de los asientos. Los precios y las localidades disponibles pueden cambiar de acuerdo con la demanda.

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¿Qué canciones cantará Aitana en su Cuarto Azul World Tour?

El Cuarto Azul World Tour representa una nueva etapa en la trayectoria de Aitana, quien ha consolidado su presencia dentro del pop en español con canciones que combinan sonidos electrónicos, pop y baladas.

La gira toma su nombre de Cuarto Azul, su álbum de estudio publicado el 30 de mayo de 2025. Esta producción discográfica reúne 19 canciones y muestra una faceta más personal e internacional de la cantante.

Entre los temas que forman parte del disco destacan "6 de febrero", "Segundo intento" y "Sentimiento natural", esta última en colaboración con Myke Towers.

El espectáculo también destaca por su propuesta visual. De acuerdo con la descripción de GTS Management, la gira expande el universo creativo del álbum a través de una experiencia visual, emocional y sonora.

Aunque el repertorio puede cambiar de una presentación a otra, el setlist interpretado durante el inicio de la gira incluye las siguientes canciones:

"6 de febrero"

"Segundo intento"

"Duele un montón despedirme de ti"

"Cuarto Azul"

"Cuando hables con él"

"Los Ángeles"

" Formentera "

" "Mon Amour"

"Las babys"

"Vas a quedarte"

"Superestrella"

En total, la cantante interpretó 27 canciones durante el primer concierto de la gira. Sin embargo, la selección puede presentar cambios y no representa una lista definitiva para sus presentaciones en México.

Más allá de las canciones, el espectáculo representa una oportunidad para que sus seguidores conozcan la evolución musical de Aitana y disfruten de una producción que reúne distintas etapas de su carrera.

Con esta gira, la española busca fortalecer el vínculo con el público latinoamericano y compartir una propuesta que refleja su crecimiento artístico.