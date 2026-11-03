César Bono revela que tumor que le quitaron del párpado era cáncer; "ya no existe"

César Bono hace unos días preocupó por su estado de salud, ya que se especuló que el actor había perdido un ojo, sin embargo, el hijo del famoso salió a aclarar la situación y mencionó que el histrión se encontraba bien y solo se había sometido al retiro de un tumor en el párpado.

Poco después, César Bono habló con varios medios de comunicación y mencionó que estaba bien de salud y que no había perdido un ojo, pero tuvieron que retirarle una masa en el párpado y que tras la cirugía sintió mucho dolor, pero se estaba recuperando.

Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

César Bono revela que el tumor que le retiraron era cáncer

A días de la operación y que le retiraran el tumor, en entrevista con Venga la Alegría, César Bono reveló que el tumor que le quitaron del párpado hace unos días era cáncer, pero que dentro de unos días se someterá a otra operación.

“Sí era cáncer el tumor, pero me falta una sola operación. El cáncer ya no existe porque me lo quitaron, era a nivel de piel. Pero sí falta una operación ahora en el mes de noviembre, podré abrirlo y ya estaré sin lentes”.

El histrión también aclaró que no perdió la vista y que el tumor solamente se encontraba en el párpado, no en el interior del ojo.

Daniel Augusto / Cuartoscuro

“No, bendito sea Dios (no perdió la vista). Una vez que se abra voy a ver cómo veía, repito no estaba en el ojo, estaba en la piel”.

¿César Bono tendrá que someterse a algún tratamiento por el cáncer?

Por otra parte, César Bono contó en la entrevista que debido al tipo de cáncer que le retiraron no será necesario someterse a algún tratamiento como quimioterapia, ya que ese tumor por lo regular se queda en un mismo lugar y no se esparce a otras partes del cuerpo.

“El nombre de ese tumor y su manera de proceder es que sale en un solo lugar y no puede irse a los pulmones ni a ningún lado”.

Finalmente, César Bono detalló que acudió al doctor hasta que notó que el tumor ya era grande y no porque sintiera algún dolor o alguna molestia al tenerlo en el párpado.

“Yo me veía la bolita en el espejo, pero como no me dolía ni ardía, ningún síntoma y no me hacía caso. No me veo en el espejo, lo evito porque yo en mi cabeza me veo muy guapo y cuando me veo en el espejo digo: ‘en la mad…’”.

Cabe mencionar que el actor se someterá a otra operación a finales de noviembre, aunque no ha dado más detalles.