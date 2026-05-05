Muchas boy bands se han convertido en verdaderos fenómenos globales. Un ejemplo actual es BTS, que ha dejado huella en toda una generación.

Pero mucho antes de ellos, otras agrupaciones ya habían marcado el camino, conquistando al público con su música, estilo y conexión emocional con millones de fans.

Estas bandas no solo dominaron las listas de popularidad: también definieron épocas enteras dentro de la cultura pop.

¿Cuáles son las mejores boy bands de la historia?

The Jackson 5

Originarios de Indiana, Estados Unidos, este grupo familiar se formó en 1960 con los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael.

Durante su carrera lanzaron más de 100 canciones y ganaron cuatro premios NAACP Image Awards. Su primer gran éxito, I Want You Back, bajo el sello Motown, los catapultó a la fama.

A mediados de 1975 comenzó su separación, pero su legado sigue siendo clave en la historia de la música.

Las boy bands más icónicas de la historia: de Backstreet Boys a BTS Foto: IMDb

Backstreet Boys

Formados en Orlando, debutaron en 1995 con We've Got It Goin' On. Integrados por A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, se convirtieron en un fenómeno global en los años 90.

Aunque tomaron una pausa en 2002, nunca se separaron oficialmente. En 2022 regresaron con su exitosa gira DNA World Tour, demostrando que su popularidad sigue intacta.

NSYNC

Creada en 1995 por el productor Lou Pearlman, la banda estaba integrada por Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass.

Ganaron premios como MTV Video Music Awards y Billboard Music Awards, consolidándose como una de las agrupaciones más importantes de su época.

En 2002 anunciaron una “pausa temporal” mientras Timberlake iniciaba su carrera como solista. Aun así, en 2024 sorprendieron con una breve reunión en Los Ángeles.

One Direction

Formados en Londres en 2010, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik conquistaron al mundo con su música.

Han vendido más de 70 millones de discos y ganado premios como American Music Awards y MTV VMAs.

En 2015 anunciaron una pausa para enfocarse en proyectos individuales, pero su impacto sigue vigente entre millones de fans.

Jonas Brothers

El trío formado por Kevin, Joe y Nick Jonas alcanzó gran popularidad con varios álbumes en el número 1.

En 2013 anunciaron su separación, pero en 2019 regresaron con el éxito Sucker, marcando una nueva etapa en su carrera. Hoy continúan activos, demostrando su evolución y permanencia en la industria.

BTS

Este grupo originario de Corea del Sur se formó en 2013 y está integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Con más de 500 millones de unidades vendidas a nivel mundial, BTS se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más importantes de la actualidad. Han sido reconocidos con premios como American Music Award al Artista del Año, Daesang y American Music Award al Artista de K-pop Favorito.

Su música abarca géneros como el pop, hip-hop, R&B y baladas, lo que les ha permitido conectar con audiencias de todo el mundo. Además, sus giras globales han reafirmado su impacto dentro y fuera de la industria musical.

Si eres fan de alguna de estas agrupaciones, seguro sabes que su música no solo definió una época, sino que sigue conquistando a nuevas generaciones.

Desde los clásicos hasta el fenómeno global del K-pop, estas boy bands han logrado algo único: trascender en el tiempo y mantenerse en el gusto del público. Y tú, ¿cuál es tu favorita?