¡La familia es primero! Dan luz verde a una serie de ‘Rápido y Furioso’ producida por Vin Diesel

¡Enciende los motores! Dan luz verde a una serie de televisión de Rápido y Furioso producida por Vin Diesel; con esto, una de las franquicias más vigentes de Hollywood busca llevar su universo a un nuevo lugar, después del final de la saga en el cine.

Lo que comenzó a principios de los años dos mil como un thriller de acción policiaco centrado en las carreras clandestinas de autos en las calles de Los Ángeles, terminó convirtiéndose en un fenómeno global multimillonario capaz de redefinir las reglas del cine de acción.

Ahora, tras décadas de dominar la taquilla mundial con autos voladores, misiones espaciales y batallas contra submarinos, la mítica "familia" cinematográfica se prepara para dar un salto ambicioso a la pantalla chica.

Rápido y Furioso (Fast & Furious) llevará los autos a una serie live-action para expandir el universo narrativo y conquistar una audiencia del mundo del streaming con el mismo nivel de espectáculo, adrenalina y melodrama familiar que ha caracterizado a sus entregas cinematográficas.

Vin Diesel producirá serie de Rápido y Furioso Universal Pictures

Rápido y Furioso será una serie de televisión

Universal Pictures y Peacock dieron luz verde a una próxima serie de Rápido y Furioso que estará situada en el mismo universo de la franquicia cinematográfica.

Esta transición permite a los guionistas explorar dinámicas que muchas veces quedaban sepultadas bajo el ritmo frenético de las entregas de dos horas de duración. Un formato episódico ofrece el espacio necesario para profundizar en las relaciones interpersonales de los personajes, construir tramas secundarias más elaboradas y presentar nuevos talentos dentro del universo del automovilismo.

Una enorme ventaja es que esta serie ya contará con una base de fanáticos leales repartidos por todos los rincones del planeta. Y, al tratarse de un universo con más de veinte años de continuidad, las posibilidades para los creativos son prácticamente infinitas, abarcando desde precuelas hasta historias completamente independientes ambientadas en el mismo mundo.

Vin Diesel producirá serie de Rápido y Furioso Universal Pictures

Vin Diesel será el productor de la serie

Con el afán de proteger a la familia, se confirmó que Vin Diesel fungirá como productor ejecutivo de la serie. Su labor supervisora abarcará desde la selección del equipo de guionistas hasta la definición del tono estético y conceptual de la producción.

Para Diesel, la saga nunca ha tratado únicamente de autos veloces o explosiones desmedidas, sino del concepto inquebrantable del núcleo familiar, el respeto por la cultura urbana y la redención de los antihéroes.

El actor estadounidense ha demostrado un compromiso inquebrantable con el destino de los personajes y el legado del universo que ayudó a construir junto a Paul Walker.

En el equipo creativo detrás de la serie de Rápido y Furioso también se conformará por Mike Daniels y Wolfe Coleman, quienes escribirán el episodio piloto y serán los co-showrunners.

Vin Diesel producirá serie de Rápido y Furioso Universal Pictures

¿Cuándo se estrenará la serie Rápido y Furioso?

De acuerdo con reportes, el estreno de la serie de Rápido y Furioso está proyectado para el año 2028. Este margen de tiempo responde a la necesidad de coordinar la llegada de la producción televisiva con el fin de la saga cinematográfica principal, buscando generar un evento mediático coordinado que maximice el impacto cultural del universo Fast.