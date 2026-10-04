Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, anuncia el nacimiento de su primer bebé

Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, compartió con sus seguidores en redes sociales una buena noticia para ella y su familia: el nacimiento de su primer bebé a quién procreó con su esposo Betuko Chew.

La actriz hace unos meses había compartido la noticia de que estaba embarazada y esperaba a su primer bebé junto a su esposo y ahora Bertha Ocaña acudió a sus redes sociales para anunciar que su hijo nació.

IG:Bertha Ocaña

Bertha Ocaña anuncia el nacimiento de su bebé

Por medio de una foto que compartió en sus historias de Instagram, Bertha Ocaña anunció que su bebé, quien lleva por nombre Robyn, nació hace poco.

Por el momento la hermana de Octavio Ocaña no ha compartido si el bebé nació hoy o hace unos días, sin embargo, sí dejó ver la emoción de convertirse en madre por primera vez.

Bertha Ocaña y su pareja Especial

En la foto en blanco y negro, la actriz tapó la carita de su bebé, pero agradeció que su bebé haya nacido sano y también por el papá que tiene el pequeño.

“Gracias, Dios. Gracias amor de mi vida por el maravilloso papá que le tocó a nuestro Robyn”.

Por si fuera poco, agregó un fragmento de la canción “Hermoso cariño”, tema que se hizo mayormente famoso por ser interpretado por Vicente Fernández.

“Estoy como niña con nuevo juguete, contenta y feliz”.

Captura de pantalla

Fue en marzo de este año cuando Bertha Ocaña compartió en redes sociales que estaba embarazada. Con el paso de los meses la actriz también subió a Instagram el proceso de su embarazo e incluso el baby shower que realizó hace unas semanas.

Cabe mencionar que tras dar a conocer su embarazo, concedió una entrevista a TVNotas en la que habló sobre su bebé y su hermano, Octavio Ocaña.

IG: Bertha Ocaña