Viajes, glamour y confesiones: así será “Implacables y Divinas”, la docu-serie que prepara ViX

Con un elenco de grandes figuras del espectáculo, la plataforma ViX prepara la serie documental “Implacables y Divinas”, uno de los títulos más esperados dentro de sus próximos estrenos.

Esta producción forma parte del nuevo contenido original que busca impactar a los espectadores con historias más personales de sus protagonistas. Pero, ¿de qué trata esta docu-serie y quiénes forman parte del proyecto? Aquí te contamos los detalles.

Docu-serie: Implacables y Divinas, el nuevo reality de ViX

Implacables y Divinas es una nueva docu-serie anunciada por la plataforma ViX, la cual reunirá a cuatro reconocidas estrellas del entretenimiento mexicano.

De acuerdo con la plataforma, el programa mostrará momentos de convivencia entre las celebridades en escenarios como alfombras rojas, cenas exclusivas y viajes exóticos. Sin embargo, más allá del glamour, el público también podrá ver cómo se pone a prueba su amistad entre rivalidades, emociones intensas y momentos inesperados.

Vix anuncia elenco de serie documental Implacables y Divinas Foto: Canva

¿Qué podrán ver los espectadores en Implacables y Divinas?

La docu-serie abordará temas importantes en la vida de las protagonistas, muchos de ellos poco conocidos por el público.

En este espacio, las celebridades hablarán de experiencias que han vivido lejos de las cámaras y que pocas veces comparten públicamente. Entre los temas que se tocarán están la agresión sexual, los ataques mediáticos y algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.

De esta manera, los espectadores podrán conocer un lado más personal y humano de estas famosas figuras del espectáculo.

Vix anuncia elenco de serie documental Implacables y Divinas Foto: Cuartoscuro.com

Elenco de Implacables y Divinas

La producción contará con un elenco de reconocidas artistas que abrirán las puertas de su vida personal y profesional para compartir sus historias.

Las celebridades que formarán parte de esta docu-serie son:

Aracely Arámbula

Aracely Arámbula Galilea Montijo

Bárbara de Regil

Susana Zabaleta

Vix anuncia elenco de serie documental Implacables y Divinas Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuándo se estrena Implacables y Divinas?

Hasta ahora, la plataforma ViX solo ha confirmado que esta docu-serie formará parte de los estrenos preparados para 2026, aunque todavía no se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento.

Este título se suma a otras producciones muy esperadas del catálogo, como la nueva temporada de Mujeres Asesinas, que contará con la participación de Angélica Rivera, Ana Brenda Contreras, Paulina Gaitán, Livia Brito y Mayra Batalla, entre otras actrices.

Además, también se preparan proyectos como Carnada y Yo no creo en los hombres, que prometen reunir a un destacado elenco.

Con estas producciones, Implacables y Divinas se perfila como uno de los proyectos más llamativos para quienes desean conocer más sobre la vida, personalidad y experiencias de estas famosas.